KAAKA Special Song: మెగా ఫ్యాన్స్ కు కిక్కే కిక్కు.. కాకా స్పెషల్ సాంగ్ లో చిరంజీవితో చిందేసింది ఈ భామనేనా?
KAAKA Special Song: మెగాస్టార్ ఫ్యాన్స్ కు కిక్కిచ్చే న్యూస్ ఇది. చిరంజీవి హీరోగా నటిస్తున్న అప్ కమింగ్ మూవీ ‘కాకా’. ఈ సినిమాలో స్పెషల్ సాంగ్ ఉండబోతుందనే టాక్ ఫ్యాన్స్ కు జోష్ తెప్పిస్తుంది. ఇక ఈ సాంగ్ లో చిరుతో కలిసి ఓ యంగ్ బ్యూటీ చిందులేసిందనే విషయం హాట్ టాపిక్ గా మారింది.
KAAKA Special Song: మెగాస్టార్ చిరంజీవి హీరోగా డైరెక్టర్ బాబీ (కె.ఎస్. రవీంద్ర) దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న మాస్ యాక్షన్ ఎంటర్టైనర్ 'కాకా'. కేవీఎన్ ప్రొడక్షన్స్ సంస్థ అత్యంత భారీ బడ్జెట్ తో నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రం 2027 జనవరి 13న సంక్రాంతి పండుగ సందర్భంగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా గ్రాండ్ గా రిలీజ్ కానుంది.
కాకాపై అంచనాలు
'వాల్తేరు వీరయ్య' లాంటి బ్లాక్ బస్టర్ హిట్ తర్వాత చిరంజీవి, బాబీ కాంబినేషన్ లో వస్తున్న సినిమా కావడంతో 'కాకా' పై అభిమానుల్లో ఎక్కడలేని ఆసక్తి నెలకొంది. ఇదొక గ్యాంగ్స్టర్ యాక్షన్ డ్రామా అని, ఇందులో చిరంజీవి రెండు విభిన్నమైన షేడ్స్ ఉన్న పాత్రలో (డ్యూయల్ షేడెడ్ రోల్) కనిపించనున్నారని మేకర్స్ ఇప్పటికే హింట్ ఇచ్చారు.
ప్రమోషన్స్ సందడి
రిలీజ్ డేట్ దగ్గరపడుతుండటంతో కాకా చిత్ర యూనిట్ ప్రమోషన్స్ పై స్పీడ్ పెంచింది. అభిమానుల నిరీక్షణకు తెరదించుతూ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఎస్.ఎస్. తమన్ సోషల్ మీడియా వేదికగా అదిరిపోయే అప్డేట్ ఇచ్చారు. డిసెంబర్ 1 నుంచి 'కాకా' ప్రమోషనల్ కంటెంట్, అసలైన సందడి మొదలవుతుందని ఆయన ప్రకటించారు.
"జనవరి 13న గట్టిగా కొడతాం.. థియేటర్లలో మెగాస్టార్ ర్యాంపేజ్ కన్ఫార్మ్" అంటూ తమన్ చేసిన ట్వీట్ మెగా ఫ్యాన్స్ లో మరింత జోష్ నింపింది.
స్పెషల్ సాంగ్ లో రితికా సింగ్?
మాస్ సినిమాల్లో, అందులోనూ చిరంజీవి సినిమాల్లో స్పెషల్ సాంగ్స్ కు ఉండే క్రేజ్ అంతా ఇంతా కాదు. 'కాకా' సినిమాలో కూడా థియేటర్లు దద్దరిల్లేలా ఓ అదిరిపోయే డ్యాన్స్ నంబర్ ఉండబోతోందని తెలుస్తోంది. తాజా ఇండస్ట్రీ వర్గాల సమాచారం ప్రకారం.. ఈ స్పెషల్ సాంగ్ లో ప్రముఖ నటి రితికా సింగ్ (గురు ఫేమ్) మెగాస్టార్ తో ఆడిపాడనుందనే టాక్ వినిపిస్తోంది.
దుల్కర్ సల్మాన్ 'కింగ్ ఆఫ్ కొత్త' సినిమాలో కూడా రితికా సింగ్ ఓ స్పెషల్ సాంగ్ తో మెప్పించింది. ఇప్పుడు 'కాకా' కోసం ఆమె ఇప్పటికే ఈ పాట షూటింగ్ కూడా పూర్తి చేసిందని గుసగుసలు వినిపిస్తున్నాయి. దీనికి శేఖర్ మాస్టర్ స్టెప్పులు కంపోజ్ చేశారని టాక్. అయితే, ఈ క్రేజీ కాంబినేషన్ పై చిత్ర యూనిట్ నుంచి ఇంకా అధికారిక ప్రకటన రావాల్సి ఉంది.
సంక్రాంతికి సందడి
కాకా సినిమాలో బాలీవుడ్ ప్రముఖ దర్శకుడు, నటుడు అనురాగ్ కశ్యప్ మెయిన్ విలన్ గా నటిస్తున్నారు. అలాగే టాలెంటెడ్ బ్యూటీ అనస్వర రాజన్ ఓ కీలక పాత్రలో (మెడిసిన్ చదివే అమ్మాయిగా) కనిపించనుందని సమాచారం. వీరితో పాటు ప్రియమణి, నివేదా పెతురాజ్, సునీల్ తదితరులు ముఖ్య పాత్రలు పోషిస్తున్నారు.
తమన్ అందించే మాస్ బీట్స్, బాబీ టేకింగ్, చిరు గ్రేస్ డ్యాన్సులు.. అన్నీ కలిపి 2027 సంక్రాంతికి బాక్సాఫీస్ వద్ద 'కాకా' కలెక్షన్ల సునామీ సృష్టించడం ఖాయంగా కనిపిస్తోంది.
- ABOUT THE AUTHORChandu Shanigarapu
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