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OTT Review: ఫస్ట్ నైటే దిమ్మదిరిగే ట్విస్ట్.. పెళ్లాన్ని లవర్ దగ్గరికి తీసుకెళ్లే మొగుడు.. ఓటీటీలోని కామెడీ మూవీ చూశారా?

OTT Review: ఓటీటీలోకి మరో వెరైటీ కామెడీ మూవీ స్ట్రీమింగ్ కు వచ్చింది. పెళ్లి తర్వాత ఫస్ట్ నైటే తన భార్య మరొకరిని ప్రేమిస్తోందని తెలుసుకున్న ఆ యువకుడు ఏం చేశాడన్నది ఈ మూవీ స్టోరీ. మరి ఈ సినిమా ఎలా ఉంది? ఎక్కడ చూడాలన్నది తెలుసుకోండి.

Published on: Sep 22, 2026, 17:30:45 IST
By Hari Prasad S, Hyderabad
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OTT Review: నెట్‌ఫ్లిక్స్‌లోకి తాజాగా తెలుగులోనూ వచ్చిన తమిళ కామెడీ థ్రిల్లర్ మూవీ నవ్వులు పూయిస్తోంది. ఫస్ట్ నైటే రోజే మొగుడికి షాకిచ్చే అమ్మాయి చుట్టూ తిరిగే స్టోరీ ఇది. ఐఎండీబీలో 7.9 రేటింగ్ ఉన్న ఈ మూవీ ఎలా ఉంది? ఈ వీకెండ్ చూడొచ్చా? ఈ రివ్యూలో తెలుసుకోండి.

OTT Review: ఫస్ట్ నైటే దిమ్మదిరిగే ట్విస్ట్.. పెళ్లాన్ని లవర్ దగ్గరికి తీసుకెళ్లే మొగుడు.. ఓటీటీలోని కామెడీ మూవీ చూశారా?
OTT Review: ఫస్ట్ నైటే దిమ్మదిరిగే ట్విస్ట్.. పెళ్లాన్ని లవర్ దగ్గరికి తీసుకెళ్లే మొగుడు.. ఓటీటీలోని కామెడీ మూవీ చూశారా?

మొద రాత్రి మూవీ విశేషాలు

సినిమా పేరు : మొద రాత్రి (Modha Rathiri)

ఓటీటీ ప్లాట్‌ఫామ్ : నెట్‌ఫ్లిక్స్ (Netflix)

స్ట్రీమింగ్ డేట్ : సెప్టెంబర్ 18

IMDb రేటింగ్ : 7.9 / 10

జానర్ : ఫ్యామిలీ కామెడీ డ్రామా

నటీనటులు : రిషికాంత్, అనిష్మా అనిల్ కుమార్

ఫస్ట్ నైట్ రోజే ఊహించని ట్విస్ట్

ఫస్ట్ నైట్ రోజే కొత్త పెళ్లికూతురు వేరేవాడితో లేచిపోవడానికి ట్రై చేస్తే ఏం జరుగుతుంది? అది కూడా మొగుడే స్వయంగా లవర్ దగ్గరికి తీసుకెళ్తే పరిస్థితి ఎలా ఉంటుంది? సరిగ్గా ఇలాంటి విచిత్రమైన కాన్సెప్ట్‌తో నెట్‌ఫ్లిక్స్‌లో సైలెంట్‌గా ఎంట్రీ ఇచ్చి 7.9 ఐఎండీబీ రేటింగ్‌తో దూసుకెళ్తోంది 'మొద రాత్రి' అనే తమిళ కామెడీ డ్రామా మూవీ.

దుబాయ్ నుంచి ఊరికి తిరిగొచ్చిన మరుథు (రిషికాంత్)కి ఇంట్లో వాళ్ళు బలవంతంగా ముత్తుసెల్వి (అనిష్మా అనిల్ కుమార్) అనే అమ్మాయితో పెళ్లి చేస్తారు. అయితే ముత్తుసెల్వి ఒక అథ్లెట్.. ఆమె అప్పటికే వేరే ఒకరిని ప్రేమిస్తుంది. మనసంతా లవర్ మీద ఉండటంతో ఈ పెళ్లి ఆమెకి అస్సలు ఇష్టం ఉండదు.

ఇక పెళ్లయ్యాక తొలి రాత్రే అసలు కథ మొదలవుతుంది. తమిళంలో 'మొద రాత్రి' అంటే శోభనం రాత్రి అని అర్థం. ఆ మొదటి రోజే ఇంట్లో నుంచి పారిపోవాలని ముత్తుసెల్వి ప్లాన్ చేస్తుంది. ఈ విషయం తెలిసిన మరుథు గొడవ చేయకుండా చాలా కూల్‌గా ఆలోచిస్తాడు. ఆమెని అర్థం చేసుకుని సీక్రెట్‌గా లవర్ దగ్గరికి తీసుకెళ్లేందుకు హెల్ప్ చేయడానికి ఒప్పుకుంటాడు.

మిడ్‌నైట్ ట్విస్ట్.. అడవి దారిలో కొత్త జంట

కానీ సరిగ్గా లవర్ దగ్గరికి వెళ్లే చివరి నిమిషంలో ఆ ప్రియుడు హ్యాండ్ ఇస్తాడు. ముత్తుసెల్విని కలవడానికి అస్సలు ఒప్పుకోడు. దీంతో అర్ధరాత్రి వేళ ఆ జంట నిర్మానుష్యమైన రోడ్డు మీద ఒంటరిగా మిగిలిపోతారు. అక్కడ నుంచి వాళ్ళిద్దరి రోడ్ ట్రిప్ మొదలవుతుంది.

మరోవైపు ఇంట్లో వాళ్ళు వీళ్లిద్దరూ కనిపించకపోవడంతో రకరకాల కథలు అల్లేస్తుంటారు. ఊర్లో లేనిపోని పుకార్లు షికారు చేస్తాయి. ఒక పక్క లవర్ ద్రోహం, ఇంకో పక్క రాత్రి వేళల్లో అనుకోని ప్రయాణం.. ఈ రెండింటి మధ్య నవ్వులు పూయించే సీన్స్, ఎమోషనల్ మూమెంట్స్ బాగా కుదిరాయి.

సినిమా ఎలా ఉందంటే?

ఈ సినిమాకి ప్లస్ పాయింట్ ఏంటంటే చాలా సింపుల్ స్టోరీలైన్ తీసుకుని ఎక్కడా బోర్ కొట్టకుండా హ్యూమర్‌తో నడిపించారు. బలవంతపు పెళ్లిళ్లు, కుటుంబాల ఒత్తిడి లాంటి సీరియస్ పాయింట్‌ని ఎక్కడా భారీ సందేశాలు ఇవ్వకుండా సరదాగా చూపించారు.

రిషికాంత్, అనిష్మా ఇద్దరూ తమ యాక్టింగ్‌తో ఆకట్టుకున్నారు. రోడ్డు మీద ప్రయాణం సాగుతున్న కొద్దీ వాళ్ళ మధ్య ఏర్పడే కెమిస్ట్రీ చాలా నేచురల్‌గా అనిపిస్తుంది. బ్యాక్‌గ్రౌండ్ మ్యూజిక్, నైట్ షాట్స్ క్యాప్చర్ చేసిన సినిమాటోగ్రఫీ సినిమాకి మంచి ఫీల్ తెచ్చిపెట్టాయి.

అయితే సెకండ్ హాఫ్‌లో రోడ్ ట్రిప్ సీన్స్ కాస్త స్లో అయినట్టు అనిపిస్తాయి. కథ ఎలా ముగుస్తుందో ముందే గెస్ చేసేలా ఉండటం, లవర్ హ్యాండ్ ఇవ్వడం అనే పాయింట్ పాత సినిమాల్లా అనిపించడం చిన్న లోపం.

థియేటర్లలో పర్వాలేదనిపించిన ఈ చిన్న సినిమా ఇప్పుడు ఓటీటీ ఆడియెన్స్‌ని బాగానే అలరిస్తోంది. వీకెండ్‌లో పెద్దగా అంచనాలు లేకుండా ఒక లైట్ హార్టెడ్ ఫ్యామిలీ ఎంటర్‌టైనర్ లేదా ఫన్నీ రోడ్ ట్రిప్ మూవీ చూడాలనుకుంటే 'మొద రాత్రి' ఒక మంచి ఛాయిస్.

  • Hari Prasad S
    ABOUT THE AUTHOR
    Hari Prasad S

    హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్‌లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్‌లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్‌లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్‌టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్‌డేట్స్‌ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More

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Home/Entertainment/OTT Review: ఫస్ట్ నైటే దిమ్మదిరిగే ట్విస్ట్.. పెళ్లాన్ని లవర్ దగ్గరికి తీసుకెళ్లే మొగుడు.. ఓటీటీలోని కామెడీ మూవీ చూశారా?
Home/Entertainment/OTT Review: ఫస్ట్ నైటే దిమ్మదిరిగే ట్విస్ట్.. పెళ్లాన్ని లవర్ దగ్గరికి తీసుకెళ్లే మొగుడు.. ఓటీటీలోని కామెడీ మూవీ చూశారా?
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