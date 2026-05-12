Netflix OTT: ఓటీటీలోకి మలయాళం సైకలాజికల్ థ్రిల్లర్ మూవీ.. అన్నదమ్ముల మధ్యలోకి అపరిచితుడ వస్తే.. మరో వైవిధ్యమైన థ్రిల్లర్

Netflix OTT: మలయాళ చిత్ర పరిశ్రమ నుండి వచ్చే సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్లకు తెలుగు ప్రేక్షకుల్లోనూ మంచి క్రేజ్ ఉంటుంది. తాజాగా ఆ కోవకు చెందిన మరో ఆసక్తికర మూవీ ఓటీటీ వేదికగా అలరించేందుకు సిద్ధమైంది. ప్రముఖ నటుడు కుంచకో బోబన్ హీరోగా నటించిన సైకలాజికల్ థ్రిల్లర్ 'ఒరు దురూహ సాహచర్యత్తిల్' (Oru Durooha Saahacharyathil) డిజిటల్ అరంగేట్రం ఖరారైంది.
గత నెలలో థియేటర్లలో విడుదలైన ఈ సినిమా మే 13 నుండి ప్రముఖ ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్ 'నెట్ఫ్లిక్స్' (Netflix) లో స్ట్రీమింగ్ కాబోతోందని చిత్ర యూనిట్ అధికారికంగా ప్రకటించింది.
వైవిధ్యమైన కథా నేపథ్యం
ఈ మలయాళ సైకలాజికల్ థ్రిల్లర్ మూవీ స్టోరీ కూడా కొత్తగా ఉంటుంది. వయనాడ్ పరిసరాల్లోని అందమైన, అదే సమయంలో భయం కలిగించే అడవుల నేపథ్యంలో ఈ సినిమా కథ సాగుతుంది. ఇందులో కుంచకో బోబన్ 'సేతు' అనే ప్రభుత్వ ఆరోగ్య కార్యకర్త పాత్రలో కనిపించారు.
ఒక సామాన్యమైన జీవితం గడుపుతున్న సేతు జీవితంలోకి ఒక అపరిచితుడు ప్రవేశించడంతో కథ మలుపు తిరుగుతుంది. ఒక వ్యక్తిగత గాధగా మొదలైన ఈ సినిమా.. మెల్లమెల్లగా ఉత్కంఠభరితమైన ఇన్వెస్టిగేటివ్ డ్రామాగా మారుతుంది. ముఖ్యంగా ఆ ప్రాంతంలో నెలకొన్న మావోయిస్ట్ కార్యకలాపాలు, పోలీసుల విచారణ ఈ కథలో కీలక పాత్ర పోషిస్తాయి.
ఒరు దురూహ సాహచర్యత్తిల్ విశేషాలు
ప్రయోగాత్మక చిత్రాల దర్శకుడు రతీష్ బాలకృష్ణన్ పొదువల్ ఈ సినిమాను తెరకెక్కించారు. గతంలో కుంచకో బోబన్తో కలిసి 'న్నా తాన్ కేస్ కొడు' వంటి సెటైరికల్ హిట్ ఇచ్చిన రతీష్.. ఈసారి మాత్రం డార్క్ అండ్ సైకలాజికల్ థ్రిల్లర్ వైపు మొగ్గు చూపారు.
ఈ చిత్రంలో దిలీష్ పోతన్, సాజిన్ గోపు, చిదంబరం, రాజేష్ మాధవన్, జాఫర్ ఇడుక్కి, సుధీష్ వంటి ప్రతిభావంతులైన నటీనటులు కీలక పాత్రలు పోషించారు. మ్యాజిక్ ఫ్రేమ్స్, ఉదయ పిక్చర్స్ బ్యానర్లపై లిస్టిన్ స్టీఫెన్, కుంచాకో బోబన్ సంయుక్తంగా ఈ చిత్రాన్ని నిర్మించారు.
తెర వెనుక ప్రతిభ
సాంకేతికంగా ఈ సినిమా చాలా ఉన్నత ప్రమాణాలతో రూపొందింది. సినిమాటోగ్రాఫర్ అర్జున్ సేతు వయనాడ్ అటవీ ప్రాంతాన్ని తన కెమెరాలో బంధించిన తీరు సినిమా మూడ్కు సరిగ్గా సరిపోతుంది. డాన్ విన్సెంట్ అందించిన బ్యాక్ గ్రౌండ్ స్కోర్ ఉత్కంఠను పెంచడంలో కీలక పాత్ర పోషించగా, మనోజ్ కన్నోత్ ఎడిటింగ్ కథను నెమ్మదిగా, లోతుగా నడిపించింది. విక్కీ నందగోపాల్ రూపొందించిన యాక్షన్ సీక్వెన్సులు కథలో సందర్భానుసారంగా వచ్చి ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంటాయి.
ప్రేక్షకుల స్పందన, ఓటీటీ అంచనాలు
ఏప్రిల్ 15న థియేటర్లలో విడుదలైనప్పుడు ఈ సినిమాపై మిశ్రమ స్పందన వ్యక్తమైంది. కథలోని మలుపులు, భారంగా సాగే కథనంపై భిన్నాభిప్రాయాలు వ్యక్తమైనప్పటికీ, సైకలాజికల్ థ్రిల్లర్లను ఇష్టపడే వారికి ఇది బాగా నచ్చింది. థియేటర్లలో మిస్ అయిన ప్రేక్షకులు, ముఖ్యంగా నెమ్మదిగా సాగే (Slow-burn) సస్పెన్స్ డ్రామాలను ఇష్టపడే సినీ ప్రియులు ఇప్పుడు నెట్ఫ్లిక్స్లో ఈ సినిమా కోసం ఎదురుచూస్తున్నారు. మలయాళీ సినిమాలు ఓటీటీలో అద్భుతమైన ఆదరణ పొందుతున్న తరుణంలో, ఈ చిత్రం కూడా డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్పై మంచి వ్యూస్ సాధిస్తుందని ట్రేడ్ వర్గాలు భావిస్తున్నాయి.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQ)
'ఒరు దురూహ సాహచర్యత్తిల్' సినిమా ఏ ఓటీటీలో విడుదల అవుతోంది?
ఈ చిత్రం మే 13, 2026 నుండి నెట్ఫ్లిక్స్ (Netflix) లో స్ట్రీమింగ్ కానుంది.
ఈ సినిమా కథా సారాంశం ఏమిటి?
వయనాడ్ నేపథ్యంలో సాగే ఈ సైకలాజికల్ థ్రిల్లర్, ఒక సామాన్య ఆరోగ్య కార్యకర్త జీవితంలోకి అపరిచితుడు రావడంతో తలెత్తిన చిక్కుల చుట్టూ తిరుగుతుంది.
ఈ సినిమాలో ప్రధాన నటులు ఎవరు?
మలయాళ స్టార్ కుంచకో బోబన్ హీరోగా నటించగా, దిలీష్ పోతన్, సాజిన్ గోపు ప్రధాన పాత్రల్లో కనిపించారు.
హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు.