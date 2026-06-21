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    OTT Bold: నెట్‌ఫ్లిక్స్, ప్రైమ్‌లో 18+ జాతర-తెలుగులో స్ట్రీమింగ్ అవుతున్న టాప్ బోల్డ్ సిరీస్‌లు, సినిమాలు- పెద్దవాళ్లకే!

    OTT Bold: వీకెండ్ వినోదం కోసం నెట్‌ఫ్లిక్స్, అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియోలు సరికొత్త ఇంటెన్స్, రొమాంటిక్ కంటెంట్‌ను సిద్ధం చేశాయి. అయితే కేవలం అడల్ట్ సీన్లు మాత్రమే కాకుండా, బలమైన కంటెంట్ తో తెలుగులోనూ ట్రెండ్ అవుతున్న టాప్ 18+ సిరీస్‌లు, సినిమాల ఇన్సైడ్ అనాలిసిస్ మీకోసం.

    Jun 21, 2026, 15:26:48 IST
    By Chandu Shanigarapu
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    OTT Bold: డిజిటల్ వినోద ప్రపంచంలో ప్రేక్షకుల అభిరుచులు వేగంగా మారుతున్నాయి. నేటి తరం వీక్షకులు రొటీన్ ఫ్యామిలీ డ్రామాలకు భిన్నంగా కాస్త ఇంటెన్స్, సైకలాజికల్, బోల్డ్ కంటెంట్ వైపు ఎక్కువగా మొగ్గు చూపుతున్నారని చెప్పొచ్చు. ముఖ్యంగా స్మార్ట్‌ఫోన్ స్క్రీన్లపై ఓటీటీ వ్యూస్ పెరగడంతో బోల్డ్ కంటెంట్ వైరల్ అవుతోంది.

    నెట్‌ఫ్లిక్స్, ప్రైమ్‌లో 18+ జాతర-తెలుగులో స్ట్రీమింగ్ అవుతున్న టాప్ బోల్డ్ సిరీస్‌లు, సినిమాలు
    నెట్‌ఫ్లిక్స్, ప్రైమ్‌లో 18+ జాతర-తెలుగులో స్ట్రీమింగ్ అవుతున్న టాప్ బోల్డ్ సిరీస్‌లు, సినిమాలు

    ఓటీటీలో 18+

    అంతర్జాతీయ ఓటీటీ ప్లాట్‌ఫామ్స్ అయిన నెట్‌ఫ్లిక్స్ (Netflix), అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియో (Amazon Prime Video) లు అడల్ట్ రొమాంటిక్ థ్రిల్లర్స్‌ను పెద్ద ఎత్తున అందుబాటులోకి తెస్తున్నాయి.

    గతంలో ఇలాంటి కంటెంట్ కేవలం ఇంగ్లీష్‌కే పరిమితం అయ్యేది, కానీ ఇప్పుడు సౌత్ ఆడియన్స్‌ను టార్గెట్ చేస్తూ పక్కా తెలుగు డబ్బింగ్ ఆడియోతో వీటిని స్ట్రీమింగ్ చేస్తున్నారు. ఈ వారం డిజిటల్ స్క్రీన్‌లపై హల్‌చల్ చేస్తున్న టాప్ 18+ వెబ్ సిరీస్‌లు, సినిమాలు ఇక్కడున్నాయి.

    1. హై-వోల్టేజ్ ఎరోటిక్ థ్రిల్లర్స్

    • ఫాటల్ సెడక్షన్: సీజన్ 3 – నెట్‌ఫ్లిక్స్

    ఇప్పటికే మొదటి రెండు సీజన్లతో గ్లోబల్ వైడ్‌గా భారీ క్రేజ్ సంపాదించుకున్న ఈ పాపులర్ ఎరోటిక్ థ్రిల్లర్ సిరీస్ ఇప్పుడు మూడో సీజన్‌తో ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చింది. ఊహించని మర్డర్ మిస్టరీ ట్విస్టులు, మరింత బోల్డ్ సీన్లు ఈ సీజన్‌లో హైలైట్‌గా నిలిచాయి. కేవలం గ్లామర్ కోసమే కాకుండా స్క్రీన్‌ప్లే కోసం కూడా దీనిని చూడవచ్చు.

    • వ్లాదిమిర్ – నెట్‌ఫ్లిక్స్

    తీవ్రమైన డ్రామా, సస్పెన్స్, బోల్డ్ ఎలిమెంట్స్‌తో కూడిన ఈ సిరీస్ నెట్‌ఫ్లిక్స్‌లో టాప్ ట్రెండింగ్‌లో ఉంది. ఇంగ్లీష్‌తో పాటు తెలుగు, హిందీ ఆడియోలతో ఇది అందుబాటులో ఉంది.

    2. రిలేషన్‌షిప్స్ & యూత్ డ్రామా

    • ఆఫ్ క్యాంపస్ – అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియో

    యూత్ కల్చర్, కాలేజీ లైఫ్, బోల్డ్ రొమాన్స్ బ్యాక్‌డ్రాప్‌లో సాగే ఈ సిరీస్ యువతను బాగా ఆకట్టుకుంటోంది. రొమాంటిక్ లవ్ స్టోరీస్ ఇష్టపడే వారికి ఇది పర్‌ఫెక్ట్ ఛాయిస్.

    • యువర్ ఫాల్ట్: లండన్ – అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియో

    యువతను టార్గెట్ చేస్తూ ఇంటెన్స్ రొమాంటిక్ డ్రామాగా ఈ సినిమాను తెరకెక్కించారు. లండన్ నగర నేపథ్యంలో సాగే ఈ లవ్ స్టోరీ విజువల్స్ పరంగా చాలా రిచ్‌గా ఉంటుంది.

    • ఎవ్రీ ఇయర్ ఆఫ్టర్: సీజన్ 1 – ప్రైమ్ వీడియో

    సంబంధాల మధ్య ఉండే సంక్లిష్టతలు, ప్రేమ, విరహాల చుట్టూ సాగే సరికొత్త రొమాంటిక్ డ్రామా సిరీస్ ఇది.

    3. కార్పొరేట్ & రూమ్‌మేట్స్ అట్రాక్షన్

    • రూమ్‌మేట్స్ – నెట్‌ఫ్లిక్స్

    ఒకే రూమ్‌లో ఉండే ఇద్దరు వ్యక్తుల మధ్య చిగురించిన ఆకర్షణ, ఆ తర్వాత మారిన వారి జీవితాల చుట్టూ సాగే బోల్డ్ మూవీ ఇది.

    • ఆఫీస్ రొమాన్స్ – నెట్‌ఫ్లిక్స్

    కార్పొరేట్ ఆఫీస్ కల్చర్, సహోద్యోగుల మధ్య సాగే ప్రేమ, ఆకర్షణల నేపథ్యంలో రూపొందిన రొమాంటిక్ ఎంటర్‌టైనర్.

    • ఒయాసిస్ – నెట్‌ఫ్లిక్స్

    మానసిక సంఘర్షణలు, డార్క్ ఎమోషన్స్‌తో కూడిన రొమాంటిక్ డ్రామా సిరీస్ ఇది.

    • Chandu Shanigarapu
      ABOUT THE AUTHOR
      Chandu Shanigarapu

      చందు శనిగారపు ప్రస్తుతం హిందూస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో సీనియర్ కంటెంట్ రైట‌ర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో ఎనిమిదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఆయన సొంతం. 2025 నుంచి డిజిటల్ మీడియాలోనూ తనదైన ముద్ర వేస్తున్నారు. సినిమా వార్తలను ఎప్పటికప్పుడు అందించడం, స్పోర్ట్స్ న్యూస్ ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలను చదివించేలా ఇవ్వడం ఆయన ప్రత్యేకత. మ్యాచ్ రిపోర్ట్ లను వేగంగా అందించడం, లైవ్ అప్ డేట్స్ ఇవ్వడంలో ఆయన ముందుంటారు. చందు తన కెరీర్ లో ప్రింట్ మీడియాలో ఎక్కువగా పనిచేశారు. ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడులో ఏడేళ్లకు పైగా స్పోర్ట్స్ రిపోర్టర్ గా పనిచేశారు. తన ఆర్టికల్స్ తో ఎంతోమంది యువ క్రీడాకారుల ప్రతిభను వెలుగులోకి తెచ్చారు. ప్రత్యేక ఆర్టికల్స్ తో వాళ్లకు ఆర్థిక సాయం అందేలా చూశారు. క్రికెట్ ప్రపంచకప్ లు, ఒలింపిక్స్ లాంటి మెగా టోర్నీల కవరేజీలో ఆయనకు విశిష్ఠ అనుభవం ఉంది. మల్లారెడ్డి కాలేజీ ఆఫ్ ఇంజినీరింగ్ అండ్ టెక్నాలజీ నుంచి చందు బీటెక్ డిగ్రీ పొందారు. ఓ వైపు టెక్నికల్ నాలెడ్జ్ తో పాటు జర్నలిజంపై ప్రేమతో మీడియా రంగంలో కొనసాాగుతున్నారు. జర్నలిజంలో డిప్లొమా చేశారు. సినిమా వార్తలను, మూవీ రివ్యూలను, ఓటీటీ విషయాలను, క్రికెట్ సమాచారాన్ని, క్రీడా సంగతులను పాఠకులకు అందిస్తున్నారు.Read More

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    Home/Entertainment/OTT Bold: నెట్‌ఫ్లిక్స్, ప్రైమ్‌లో 18+ జాతర-తెలుగులో స్ట్రీమింగ్ అవుతున్న టాప్ బోల్డ్ సిరీస్‌లు, సినిమాలు- పెద్దవాళ్లకే!
    Home/Entertainment/OTT Bold: నెట్‌ఫ్లిక్స్, ప్రైమ్‌లో 18+ జాతర-తెలుగులో స్ట్రీమింగ్ అవుతున్న టాప్ బోల్డ్ సిరీస్‌లు, సినిమాలు- పెద్దవాళ్లకే!
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