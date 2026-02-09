నెట్ఫ్లిక్స్లోకి మరో థ్రిల్లర్ మూవీ.. లేడీ డాక్టర్ చేసే లైంగిక దాడులు.. స్ట్రీమింగ్ డేట్ అనౌన్స్
నెట్ఫ్లిక్స్ ఓటీటీలోకి మరో ఆసక్తికరమైన సైకలాజికల్ థ్రిల్లర్ రాబోతోంది. కరణ్ జోహార్ నిర్మించిన 'అక్యూజ్డ్' (Accused) మూవీలో కొంకణా సేన్ శర్మ, ప్రతిభా రాంత ప్రధాన పాత్రల్లో నటించారు. ఒక లేడీ డాక్టర్పై వచ్చిన తీవ్ర ఆరోపణల చుట్టూ తిరిగే ఈ సినిమా స్ట్రీమింగ్ తేదీ, కథా విశేషాలు ఇక్కడ చూడండి.
ప్రముఖ బాలీవుడ్ నటి, దర్శకురాలు కొంకణా సేన్ శర్మ ప్రధాన పాత్రలో నటించిన తాజా సినిమా 'అక్యూజ్డ్' (Accused). కరణ్ జోహార్కు చెందిన ధర్మాటిక్ ఎంటర్టైన్మెంట్ నిర్మించిన ఈ సైకలాజికల్ థ్రిల్లర్ నేరుగా ఓటీటీలో విడుదల కానుంది. నెట్ఫ్లిక్స్ (Netflix) వేదికగా ఫిబ్రవరి 27న ఈ సినిమా వరల్డ్ ప్రీమియర్ కానుందని మేకర్స్ అధికారికంగా ప్రకటించారు. దీనికి సంబంధించిన పోస్టర్, ఉత్కంఠభరితమైన టీజర్ను కూడా విడుదల చేశారు.
అక్యూజ్డ్ కథేంటంటే..
సైకలాజికల్ థ్రిల్లర్ అయిన అక్యూజ్డ్ సినిమా కథ డాక్టర్ గీతిక (కొంకణా సేన్ శర్మ) జీవితం చుట్టూ తిరుగుతుంది. ఆమె ఒక ప్రముఖ ఆసుపత్రిలో అతిపిన్న వయసులో హెచ్ఓడీ (HOD) అయిన గైనకాలజిస్ట్. తన కెరీర్లో ఉన్నత స్థానంలో ఉండి, డీన్ పదవికి పోటీ పడుతున్న సమయంలో ఆమె జీవితం ఒక్కసారిగా తలకిందులవుతుంది.
ఆమెపై తీవ్రమైన 'లైంగిక ఆరోపణలు' వస్తాయి. అప్పటివరకు మచ్చలేని రికార్డు, గొప్ప వైద్యురాలిగా పేరున్న ఆమెను.. ఒక్క ఆరోపణతో సమాజం, అధికారులు, సహచరులు ఒక నేరస్తురాలిగా చూడటం మొదలుపెడతారు. ఆ తర్వాత ఏం జరిగింది? ఆమె నిజంగానే లైంగిక వేధింపులకు పాల్పడిందా అన్నది ఈ సినిమాలో చూడొచ్చు.
భార్యగా ప్రతిభా రాంత.. సంక్లిష్టమైన కథ
ఈ సినిమాలో గీతిక ఒక LGBTQ పాత్రలో కనిపిస్తుండటం గమనార్హం. ఆమె భార్యగా 'లాపతా లేడీస్' ఫేమ్ ప్రతిభా రాంత నటించింది.. సమాజమంతా గీతికను నిందిస్తుంటే.. బయటి ఒత్తిళ్లకు తలొగ్గాలా? లేక ప్రపంచం రాక్షసిగా చూస్తున్న తన భాగస్వామికి అండగా నిలబడాలా? అనే సందిగ్ధంలో ఆమె పాత్ర సాగుతుంది.
అనుభూతి కశ్యప్ దర్శకత్వం వహించిన ఈ సినిమా.. అధికారం, నైతికత, పక్షపాతం వంటి అంశాలను లోతుగా చూపిస్తుంది. కోర్టు డ్రామా కంటే ఆరోపణల వల్ల మనుషుల మధ్య సంబంధాలు ఎలా దెబ్బతింటాయనే కోణంలో ఈ సినిమా సాగుతుందని మూవీ టీమ్ తెలిపింది. ఇందులో ఆదిత్య నందా, సుకాంత్ గోయెల్ ఇతర ముఖ్య పాత్రలు పోషించారు. నెట్ఫ్లిక్స్ 2026 లైనప్లో ఈ సినిమాపై మంచి అంచనాలు ఉన్నాయి.