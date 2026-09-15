Netflix: నెట్ఫ్లిక్స్లోకి ఒకే రోజు 7 క్రేజీ మూవీస్, వెబ్ సిరీస్.. తెలుగు బ్లాక్బస్టర్, ఆ బోల్డ్ వెబ్ సిరీస్ సీజన్ 3
Netflix: నెట్ఫ్లిక్స్ లోకి ఈ వీకెండ్ అదిరిపోయే మూవీస్, వెబ్ సిరీస్ రాబోతున్నాయి. వీటిలో తెలుగు బ్లాక్బస్టర్ ఇరుముడి కూడా ఉంది. ఈ శుక్రవారం అంటే సెప్టెంబర్ 18న ఒకే రోజు 7 మూవీస్, సిరీస్ చూడటానికి సిద్ధంగా ఉండండి.
Netflix: ఓటీటీ లవర్స్కు నెట్ఫ్లిక్స్ ఒక ఊహించని సర్ ప్రైజ్ ఇవ్వబోతోంది. సెప్టెంబర్ 18న ఒకే రోజున తెలుగు, హిందీ, ఇంగ్లీష్, కొరియన్ భాషలకు చెందిన ఏకంగా 7 సూపర్ హిట్ సినిమాలు, మైండ్ బ్లోయింగ్ వెబ్ సిరీస్లు డిజిటల్ స్ట్రీమింగ్కు రెడీ అయిపోయాయి. వాటిలో తెలుగు బ్లాక్బస్టర్ ఇరుముడితోపాటు బోల్డ వెబ్ సిరీస్ లస్ట్ స్టోరీస్ సీజన్ 3 కూడా ఉన్నాయి.
రవితేజ 'ఇరుముడి' నుంచి 'లస్ట్ స్టోరీస్ 3' వరకు.. పక్కా వీకెండ్ వినోదం
ఈ వారం నెట్ఫ్లిక్స్ తీసుకొస్తున్న లైనప్ చూస్తే ఏ వర్గం ప్రేక్షకులూ నిరాశ చెందలేరు. థియేటర్లలో సూపర్ రెస్పాన్స్ తెచ్చుకున్న సౌత్ సినిమాల నుంచి హాలీవుడ్ సస్పన్స్ థ్రిల్లర్ల వరకు ప్రతీదీ ఈ లిస్ట్లో ఉంది.
ముఖ్యంగా మాస్ మహారాజా రవితేజ తండ్రీకూతుళ్ల బాండింగ్తో నటించిన ఎమోషనల్ డ్రామా 'ఇరుముడి' నుంచి ఇండియాలోనే క్రేజియెస్ట్ ఆంథాలజీ 'లస్ట్ స్టోరీస్ 3' వరకు అన్నీ సెప్టెంబర్ 18 నుంచే అందుబాటులోకి రాబోతున్నాయి.
1. ఇరుముడి (Irumudi) - రవితేజ ఎమోషనల్ రైడ్
థియేటర్లలో ఎమోషనల్ కంటెంట్తో ఆకట్టుకున్న తెలుగు బ్లాక్బస్టర్ మూవీ 'ఇరుముడి' ఇప్పుడు నెట్ఫ్లిక్స్లో డిజిటల్ ఎంట్రీ ఇస్తోంది. మాస్ మహారాజా రవితేజ ఇందులో తండ్రి పాత్రలో నటనతో కంటతడి పెట్టించారు.
తండ్రీకూతుళ్ల అనుబంధం నేపథ్యంలో సాగే ఈ కథ సౌత్ సినీ ప్రముఖుల ప్రశంసలు అందుకుంది. థియేటర్లలో మిస్ అయిన ప్రేక్షకులు ఈ సెప్టెంబర్ 18 నుంచి నెట్ఫ్లిక్స్లో ఈ క్లాసిక్ డ్రామాను స్ట్రీమ్ చేసుకోవచ్చు.
2. లస్ట్ స్టోరీస్ 3 (Lust Stories 3) - మోస్ట్ అవేటెడ్ ఆంథాలజీ
ఇండియన్ డిజిటల్ స్పేస్ను ఊపేసిన 'లస్ట్ స్టోరీస్' సిరీస్ నుంచి ఇప్పుడు పార్ట్ 3 వస్తోంది. 2018లో వచ్చిన ఫస్ట్ పార్ట్, 2023లో వచ్చిన సెకండ్ పార్ట్ నెట్ఫ్లిక్స్ ఓటీటీలో సంచలనం సృష్టించాయి.
ఈసారి కూడా నలుగురు టాప్ డైరెక్టర్లు నాలుగు వేర్వేరు షార్ట్ స్టోరీస్తో ఈ ఆంథాలజీని తెరకెక్కించారు. ఆధునిక సంబంధాలు, మనుషుల ఆకాంక్షల చుట్టూ తిరిగే ఈ వెబ్ ఫిల్మ్ సెప్టెంబర్ 18 నుంచి స్ట్రీమింగ్ కానుంది. ఇందులో రియల్ లైఫ్ కపుల్ సిద్ధార్థ్, అదితి రావ్ హైదరీ కూడా నటించడం విశేషం.
3. జాకీర్ ఖాన్ 'పాపా యార్' (Papa Yaar) - ప్యూర్ కామెడీ డోస్
ఇండియాలోనే మోస్ట్ పాపులర్ స్టాండప్ కమెడియన్ జాకీర్ ఖాన్ తన కొత్త కామెడీ స్పెషల్ 'పాపా యార్'తో వస్తున్నారు. తన నవ్వుల పంచ్లతో పాటు పర్సనల్ లైఫ్ సంఘటనలతో హృదయాలను హత్తుకునేలా చేయడం జాకీర్ నైజం.
ఈ కామెడీ షో నవ్వులతో పాటు ఎమోషనల్ రైడ్ను కూడా అందించనుంది. నవ్వుల ప్రవాహంలో మునిగిపోవాలనుకునే వారు సెప్టెంబర్ 18 నుంచి నెట్ఫ్లిక్స్లో ఈ షోను ఎంజాయ్ చేయవచ్చు.
4. సిన్నర్స్ (Sinners) - మైకేల్ బి జోర్డాన్ డ్యూయల్ రోల్ హారర్
హాలీవుడ్ సూపర్ స్టార్ మైకేల్ బి జోర్డాన్ ద్విపాత్రాభినయం చేసిన మోస్ట్ స్కేరియెస్ట్ వాంపైర్ హారర్ థ్రిల్లర్ 'సిన్నర్స్'. ఈ సినిమాలో ఆయన నటన, విజువల్ ఎఫెక్ట్స్ ప్రేక్షకులకు భయానకమైన అనుభూతిని ఇస్తాయి.
హారర్, సస్పన్స్ ఎలిమెంట్స్ ఇష్టపడే సీనియర్ హాలీవుడ్ ప్రియులకు ఈ సినిమా బెస్ట్ ఛాయిస్ కానుంది. ఈ భయపెట్టే మూవీని కూడా సెప్టెంబర్ 18 నుంచే చూడొచ్చు.
5. నాట్ ఎ స్ట్రేంజర్ (Not A Stranger) - టర్కిష్ సస్పన్స్ థ్రిల్లర్
టర్కిష్ డ్రామాలకు గ్లోబల్ లెవెల్లో విపరీతమైన ఫాలోయింగ్ ఉంది. నాట్ ఎ స్ట్రేంజర్ సిరీస్ ఒక వర్కింగ్ మదర్, ఆమె ఇంటికి వచ్చే కొత్త ఆయా చుట్టూ తిరుగుతుంది.
ఆ ఆయా వెనుక ఉన్న విస్తుపోయే రహస్యాలు ఏంటి అనేది మైండ్ బ్లాకింగ్ ట్విస్టులతో సాగుతుంది. ఈ థ్రిల్లర్ సిరీస్ ఇంగ్లీష్ ఆడియోలో కూడా అందుబాటులో ఉంటుంది.
6. ది స్కాండల్ (The Scandal)
కే-డ్రామా ప్రియుల కోసం 'ది స్కాండల్' తెరపైకి వస్తోంది. ఒక చతురత గల మహిళ, ఒక ప్లేబాయ్ కలసి ఒక విధవను తమ జాలంలో ఎలా బంధించారనే డ్రామాతో ఇది సాగుతుంది.
7. బెస్ట్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ ( Best of the Best)
మరోవైపు అమెరికన్ కామెడీ మూవీ 'బెస్ట్ ఆఫ్ ది బెస్ట్' ఇద్దరు చిన్ననాటి స్నేహితుల బాలీవుడ్ డ్యాన్స్ క్రేజ్ చుట్టూ తిరుగుతుంది. ఈ సరదా డ్యాన్స్ కామెడీ చిత్రం సెప్టెంబర్ 18న విడుదలవుతోంది.
- ABOUT THE AUTHORHari Prasad S
హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్డేట్స్ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More