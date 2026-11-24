హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్డేట్స్ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.
Netflix Releases: క్రైమ్ థ్రిల్లర్, హారర్లతో నెట్ఫ్లిక్స్ రెడీ.. ఈవారం రిలీజ్ అవుతున్న 7 క్రేజీ సినిమాలు, వెబ్ సిరీస్
Netflix Releases: నెట్ఫ్లిక్స్ నవంబర్ చివరి వారంలో (నవంబర్ 25 నుంచి నవంబర్ 28, 2026 వరకు) ప్రేక్షకుల కోసం ఏకంగా 7 కొత్త సినిమాలు, వెబ్ సిరీస్లను తీసుకొస్తోంది. ఈ జాబితాలో బ్లాక్బస్టర్ సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్ ‘దృశ్యం 3’, హాలీవుడ్ యాక్షన్ చిత్రం 'స్పైడర్ మ్యాన్: బ్రాండ్ న్యూ డే' కూడా ఉన్నాయి.
Netflix Releases: ఓటీటీ ప్రియులకు నవంబర్ చివరి వారం అసలైన వినోదాల విందును అందించబోతోంది. నెట్ఫ్లిక్స్ వేదికగా నవంబర్ 25 నుంచి నవంబర్ 28 వరకు సస్పెన్స్, క్రైమ్ థ్రిల్లర్, యాక్షన్, హారర్, ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్ల జాతర కొనసాగనుంది.
బాలీవుడ్ కల్ట్ సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్ ‘దృశ్యం 3’, హాలీవుడ్ సూపర్ హీరో చిత్రం ‘స్పైడర్ మ్యాన్: బ్రాండ్ న్యూ డే’, గగుర్పొడిచే హారర్ వెబ్ సిరీస్ 'ఫ్రమ్' (From) సహా మొత్తం 7 క్రేజీ ప్రాజెక్టులు ఈ వారం స్ట్రీమింగ్కు సిద్ధమయ్యాయి. ఆ పూర్తి జాబితా, విడుదల తేదీల వివరాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి.
1. వే ఆఫ్ ది వారియర్ కిడ్ (Way of the Warrior Kid) – నవంబర్ 25
నవంబర్ 25 (బుధవారం) నుంచి ఈ ఫ్యామిలీ డ్రామా చిత్రం స్ట్రీమింగ్ కానుంది. స్కూల్లో తోటి విద్యార్థుల వేధింపులకు గురయ్యే ఒక బాలుడు, ఆత్మవిశ్వాసం, క్రమశిక్షణతో ఎలా ధైర్యవంతుడిగా మారాడనే స్ఫూర్తిదాయక కథాంశంతో ఈ సినిమా రూపొందింది.
2. ది మస్కిటో బౌల్ (The Mosquito Bowl) – నవంబర్ 25
అమెరికాలోని అత్యుత్తమ కాలేజీ ఫుట్బాల్ క్రీడాకారుల నిజ జీవిత సంఘటనల ఆధారంగా తెరకెక్కిన చిత్రమిది. తమ స్టార్డమ్, క్రీడా జీవితాన్ని వదులుకుని దేశం కోసం మెరైన్ దళంలో చేరిన యువకుల సాహసగాథను నవంబర్ 25 నుంచి నెట్ఫ్లిక్స్లో చూడొచ్చు.
3. స్పైడర్ మ్యాన్: బ్రాండ్ న్యూ డే (Spider-Man: Brand New Day) – నవంబర్ 26
ప్రపంచవ్యాప్తంగా చిన్నపిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు విపరీతమైన క్రేజ్ ఉన్న సూపర్ హీరో చిత్రం 'స్పైడర్ మ్యాన్: బ్రాండ్ న్యూ డే' ఎట్టకేలకు ఓటీటీలోకి అడుగుపెడుతోంది. నవంబర్ 26 (గురువారం) నుంచి సరికొత్త యాక్షన్ హంగులతో స్పైడర్ మ్యాన్ ప్రేక్షకులను అలరించనున్నాడు.
4. దృశ్యం 3 (Drishyam 3) – నవంబర్ 27
భారతీయ సినీ చరిత్రలో సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్ జానర్కు కొత్త నిర్వచనం చెప్పిన ఫ్రాంచైజీ 'దృశ్యం'. ఇటీవలే బాక్సాఫీస్ వద్ద భారీ వసూళ్లతో సంచలనం సృష్టించిన అజయ్ దేవగన్ 'దృశ్యం 3' చిత్రం నవంబర్ 27 (శుక్రవారం) నుంచి నెట్ఫ్లిక్స్లో స్ట్రీమింగ్ కానుంది. ఉత్కంఠభరిత మలుపులు, కుటుంబ భావోద్వేగాల మేళవింపుతో సాగే ఈ చిత్రం వీకెండ్లో మస్ట్ వాచ్గా నిలవనుంది.
5. రోడీస్ రీబర్త్ (Roadies Rebirth) – ప్రతి శుక్ర, శనివారాల్లో
బుల్లితెరపై యువతను ఉర్రూతలూగించిన రియాలిటీ అడ్వెంచర్ షో 'రోడీస్' ఇప్పుడు సరికొత్త అవతారంలో నెట్ఫ్లిక్స్ ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చింది. రణ్విజయ్ సింఘా, రఘురామ్, నిఖిల్ చిన్నప్ప, నేహా ధూపియా, ప్రిన్స్ నరులా, బాని, బసీర్ వంటి ప్రముఖులతో కూడిన ఈ షో కొత్త ఎపిసోడ్లు ప్రతి శుక్రవారం, శనివారం సాయంత్రం 7 గంటలకు ప్రసారమవుతున్నాయి.
6. ఫ్రమ్ (From) – నవంబర్ 28
హారర్, మిస్టరీ సిరీస్లను ఇష్టపడే వారికి జాన్ గ్రిఫిన్ రూపొందించిన అమెరికన్ సైన్స్-ఫిక్షన్ హారర్ వెబ్ సిరీస్ 'ఫ్రమ్' ఒక అద్భుతమైన ట్రీట్. ఐఎండీబీ (IMDb)లో 7.7 అత్యుత్తమ రేటింగ్ సాధించిన ఈ సిరీస్, ఒక వింత పట్టణంలో చిక్కుకుపోయి బయటకు రాలేకపోతున్న ప్రజల భయానక పోరాటాన్ని కళ్లకు కడుతుంది. నవంబర్ 28 (శనివారం) నుంచి ఇది నెట్ఫ్లిక్స్లో అందుబాటులోకి రానుంది.
8. కపిల్ శర్మ షో (The Kapil Sharma Show) – నవంబర్ 28
వీకెండ్లో కడుపుబ్బా నవ్వించే 'కపిల్ శర్మ షో' కొత్త ఎపిసోడ్ నవంబర్ 28 (శనివారం) రాత్రి 8 గంటలకు స్ట్రీమింగ్ కానుంది. గత వారం దర్శకుడు సూరజ్ బర్జాత్యా సందడి చేయగా, ఈ వారం విలక్షణ నటులు మనోజ్ బాజ్పేయి, అశుతోష్ రాణా తమ సరదా ముచ్చట్లతో నవ్వుల పువ్వులు పూయించనున్నారు.