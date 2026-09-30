Netflix Top 10: థ్రిల్లర్ నుంచి క్రైమ్ కామెడీ వరకు.. నెట్ఫ్లిక్స్ టాప్ 10 ట్రెండింగ్ షోస్, వెబ్ సిరీస్ ఇవే
Netflix Top 10: నెట్ఫ్లిక్స్ టాప్ 10 ట్రెండింగ్ వెబ్ సిరీస్, షోల లిస్ట్ వచ్చేసింది. వీటిలో ది గ్రేట్ ఇండియన్ కపిల్ షో టాప్ లో ఉండటం విశేషం. థ్రిల్లర్ సిరీస్ షక్, ఎమోషనల్ డ్రామా ఆపరేషన్ సఫేద్ సాగర్ కూడా ఇందులో ఉన్నాయి.
Netflix Top 10: డిజిటల్ వినోద ప్రపంచంలో గ్లోబల్ ఓటీటీ జెయింట్ నెట్ఫ్లిక్స్ సరికొత్త రికార్డులు సృష్టిస్తోంది. బుధవారం నాటికి ఇండియన్ ఆడియన్స్ను విపరీతంగా ఆకట్టుకుంటున్న టాప్ 10 ట్రెండింగ్ షోలు, వెబ్ సిరీస్ల లిస్ట్ బయటకు వచ్చింది.
కామెడీ, ఇన్వెస్టిగేటివ్ థ్రిల్లర్స్, వార్ డ్రామాలతో ఈ వారం నెట్ఫ్లిక్స్ చార్ట్బస్టర్గా నిలిచింది. మరి ఆ టాప్ 10 ట్రెండింగ్ కంటెంట్ ఏంటో వివరంగా చూద్దాం.
నంబర్ 1 స్థానంలో ‘ది గ్రేట్ ఇండియన్ కపిల్ షో 5’
కామెడీ కింగ్ కపిల్ శర్మ తన పాత గ్యాంగ్తో కలిసి మళ్లీ వచ్చేశారు. 'ది గ్రేట్ ఇండియన్ కపిల్ షో సీజన్ 5' నెట్ఫ్లిక్స్ ఇండియా ట్రెండింగ్ లిస్ట్లో అగ్రస్థానంలో దూసుకుపోతోంది.
నవజోత్ సింగ్ సిద్ధూ, అర్చనా పూరన్ సింగ్ జడ్జిలుగా వ్యవహరిస్తున్న ఈ షోలో సునీల్ గ్రోవర్, కృష్ణ అభిషేక్, కీకు శార్దా తమ కామెడీ టైమింగ్తో పొట్టచెక్కలు చేస్తున్నారు. ఈ కొత్త సీజన్ ఫస్ట్ ఎపిసోడ్కి 'దృశ్యం 3' మూవీ కాస్ట్ వచ్చింది. అజయ్ దేవగన్, శ్రియ శరణ్ పాల్గొన్న ఈ గ్రాండ్ లాంచ్ ఎపిసోడ్ ప్రస్తుతం నంబర్ 1 స్థానంలో ట్రెండ్ అవుతోంది.
మిస్టరీ థ్రిల్లర్ 'షక్' నుంచి కామెడీ డ్రామా 'చుంబక్' వరకు..
పరిణీతి చోప్రా, జెన్నీఫర్ వింగెట్, తాహిర్ రాజ్ భసిన్ కాంబినేషన్లో వచ్చిన 7 ఎపిసోడ్ల ఇంటెన్స్ మిస్టరీ థ్రిల్లర్ 'షక్' నంబర్ 2 స్థానంలో నిలిచింది. హాస్పిటల్ నుంచి ఒక రోజు పాప కిడ్నాప్ అవ్వడం, ఆ చిన్నారి కోసం 9 ఏళ్ల పాటు సాగే ఇన్వెస్టిగేషన్ చుట్టూ ఈ సిరీస్ తిరుగుతుంది.
మరోవైపు ముంబైలోని 'చుంబక్' అనే కాలనీలో ఉండే 5 కుటుంబాల మధ్య సాగే సరదా గొడవలు, బంధాల నేపథ్యంలో తెరకెక్కించిన 'చుంబక్' కామెడీ సిరీస్ నంబర్ 3లో ట్రెండ్ అవుతోంది. ఇందులో నీనా గుప్తా, దేవేన్ భోజానీ, సుమీత్ వ్యాస్, అర్జున్ బిజ్లానీ తమ యాక్టింగ్తో మెప్పించారు.
స్టాండప్ కామెడీ సందడి.. ఆకట్టుకుంటున్న ‘ఆపరేషన్ సఫేద్ సాగర్’
పాపులర్ స్టాండప్ కమెడియన్ జాకీర్ ఖాన్ లేటెస్ట్ షో 'పాపా యార్' తనదైన ఎమోషనల్ స్టోరీ టెల్లింగ్తో ఆడియన్స్ని కట్టిపడేస్తూ నంబర్ 4లో నిలిచింది. అలాగే సమయ్ రైనా ప్రెసెంట్ చేస్తున్న 'ఇండియాస్ గాట్ లేటెంట్ సీజన్ 2' నంబర్ 5 స్థానంలో ఉంది. నవాజుద్దీన్ సిద్ధిఖీ, భువన్ బామ్ గెస్టులుగా వచ్చిన ఎపిసోడ్ సోషల్ మీడియాను ఊపేస్తోంది.
1999 కార్గిల్ యుద్ధంలో భారత వైమానిక దళం (Indian Air Force) చేసిన సాహసాల ఆధారంగా వచ్చిన 'ఆపరేషన్ సఫేద్ సాగర్' 6వ స్థానంలో నిలిచింది. సిద్ధార్థ్, జిమ్మీ షెర్గిల్ ప్రధాన పాత్రల్లో నటించిన ఈ వార్ డ్రామా ఆడియన్స్కి మంచి ఎమోషనల్ ఫీల్ ఇస్తోంది.
రొమాన్స్, డ్యాన్స్, ఇంటర్నేషనల్ కంటెంట్
విక్రాంత్ మాస్సే, వేదిక పింటో, మహిమా మక్వానా జంటగా వచ్చిన ఎమోషనల్ లవ్ స్టోరీ 'ముసాఫిర్ కేఫ్' 7వ స్థానంలో ఉంది. ప్రతివారం కొత్త ఎపిసోడ్లతో అలరించే డ్యాన్స్ కాంపిటీషన్ షో 'డబుల్ ఇంపాక్ట్' నంబర్ 8వ స్థానాన్ని దక్కించుకుంది.
స్పానిష్ లాంగ్వేజ్ నుంచి వచ్చి ఇంగ్లీష్లో అందుబాటులో ఉన్న 4 ఎపిసోడ్ల సస్పెన్స్ మిస్టరీ 'ది ఫైనల్ ప్రాబ్లమ్' నంబర్ 9లో నిలిచింది. చివరగా గాయ్ రిచీ డైరెక్షన్లో వచ్చిన డార్క్ క్రైమ్ కామెడీ సిరీస్ 'ది జెంటిల్మెన్' నంబర్ 10 స్థానాన్ని కైవసం చేసుకుంది.
నెట్ఫ్లిక్స్ ఇండియా టాప్ 10 ట్రెండింగ్ (సెప్టెంబర్ 2026)
|ర్యాంక్
|జానర్
|టైటిల్
|వివరాలు / నటీనటులు
|#1
|టాప్ షో
|ది గ్రేట్ ఇండియన్ కపిల్ షో సీజన్ 5 (The Great Indian Kapil Show Season 5)
|-
|#2
|టాప్ సిరీస్
|షక్ (Shak)
|పరిణీతి చోప్రా, జెన్నీఫర్ వింగ్నెట్
|#3
|టాప్ కామెడీ
|చుంబక్ (Chumbak)
|నీనా గుప్తా, సుమీత్ వ్యాస్
|#4
|స్టాండ్-అప్
|జాకీర్ ఖాన్ - పాపా యార్ (Zakir Khan - Papa Yaar)
|-
|#5
|పాపులర్ వెబ్
|ఇండియాస్ గాట్ లేటెంట్ సీజన్ 2 (India's Got Latent S2)
|సమయ్ రైనా
|#6
|వార్ డ్రామా
|ఆపరేషన్ సఫేద్ సాగర్ (Operation Safed Sagar)
|సిద్ధార్థ్, జిమ్మీ షేర్గిల్
|#7
|రొమాన్స్
|ముసాఫిర్ కేఫే (Musafir Cafe)
|విక్రాంత్ మాస్సే
|#8
|రియాలిటీ షో
|డబుల్ ఇంపాక్ట్ (Double Impact)
|డ్యాన్స్ కాంపిటీషన్
|#9
|ఇంటర్నేషనల్ మిస్టరీ
|ది ఫైనల్ ప్రాబ్లమ్ (The Final Problem)
|స్పానిష్ మిస్టరీ
|#10
|క్రైమ్ కామెడీ
|ది జెంటిల్మెన్ (The Gentlemen)
|గై రిట్చీ
- ABOUT THE AUTHORHari Prasad S
హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్డేట్స్ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More