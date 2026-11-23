హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్డేట్స్ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.
Netflix Top Movies: నెట్ఫ్లిక్స్లోకి ఈ ఏడాది వచ్చిన టాప్ 7 తెలుగు, తమిళ, మలయాళ సినిమాలు.. తమిళ సినిమాల హవా
Netflix Top Movies: ఈ ఏడాది ముగియడానికి కేవలం ఒక్క నెల మాత్రమే మిగిలి ఉన్న తరుణంలో, ఈ ఏడాది ప్రముఖ ఓటీటీ వేదిక నెట్ఫ్లిక్స్ లో సౌత్ ఇండియన్ సినిమాలు తిరుగులేని ఆధిపత్యం చెలాయించాయి. ముఖ్యంగా తమిళ సినిమా హవా స్పష్టంగా కనిపించింది. మరి టాప్ 7లో ఉన్న ఆ మూవీస్ ఏంటో చూడండి.
Netflix Top Movies: ఈ ఏడాది ఇండియన్ ఓటీటీలో, ముఖ్యంగా అంతర్జాతీయ స్ట్రీమింగ్ దిగ్గజం నెట్ఫ్లిక్స్ వేదికపై దక్షిణాది సినిమాల హవా ఏకపక్షంగా కొనసాగింది. థియేటర్లలో బాక్సాఫీస్ వద్ద కాసుల వర్షం కురిపించడమే కాకుండా, డిజిటల్ వేదికపైనా వారాల తరబడి ట్రెండింగ్లో నిలిచి రికార్డులు సృష్టించాయి.
సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్స్, ఎమోషనల్ ఫ్యామిలీ డ్రామాలు, కట్టిపడేసే యాక్షన్ చిత్రాలతో 2026 సంవత్సరాన్ని సినీ ప్రియులకు ఎంతో ప్రత్యేకంగా మార్చిన 7 అత్యుత్తమ సౌత్ ఇండియన్ సినిమాల జాబితాను ఇప్పుడు చూద్దాం. ఇవన్నీ ప్రస్తుతం నెట్ఫ్లిక్స్లో స్ట్రీమింగ్ అవుతుండటమే కాకుండా, ఐఎండీబీ (IMDb)లో అత్యద్భుతమైన రేటింగ్స్ సాధించాయి.
1. బత్తా (Batta) – IMDb రేటింగ్: 8.5
2026లో నెట్ఫ్లిక్స్లో అత్యధిక ఆదరణ పొందిన దక్షిణాది చిత్రాల్లో మక్కల్ సెల్వన్ విజయ్ సేతుపతి నటించిన తమిళ చిత్రం 'బత్తా' అగ్రస్థానంలో నిలిచింది. ఒక ఊరు మొత్తాన్ని తన పేరుతోనే వణికించే కరుడుగట్టిన గ్యాంగ్స్టర్ జీవితంలోకి ఒక చిన్నారి అడుగుపెట్టిన తర్వాత అతని జీవనశైలి పూర్తిగా ఎలా మారిపోయిందనేదే ఈ సినిమా కథ. విడుదలైన నెలల తర్వాత కూడా ఈ సినిమా నెట్ఫ్లిక్స్ ఇండియా టాప్ ట్రెండింగ్ జాబితాలో కొనసాగడం విశేషం.
2. మండాడి (Mandadi) – IMDb రేటింగ్: 7.9
తమిళంలో రూపొందిన ఈ స్పోర్ట్స్ యాక్షన్ డ్రామా 'మండాడి' ప్రేక్షకులకు ఒక కొత్త అనుభూతిని అందించింది. కాళీ అనే యువకుడి చుట్టూ, సాంప్రదాయ పడవ పందెం నేపథ్యంలో ఈ కథ సాగుతుంది. దాదాపు 20 ఏళ్ల సుదీర్ఘ విరామం తర్వాత తిరిగి తన సొంత గ్రామానికి వచ్చిన కాళీ.. ఆ ప్రతిష్ఠాత్మక బోట్ రేస్లో ఎలా పాల్గొని గెలిచాడనేది ఉత్కంఠభరితంగా చూపించారు.
3. డోరతీ (Dorothy) – IMDb రేటింగ్: 7.7
హృదయాన్ని హత్తుకునే భావోద్వేగాలతో తెరకెక్కిన మరో తమిళ చిత్రం 'డోరతీ' ఓటీటీ ప్రేక్షకులను కంటతడి పెట్టించింది. చిన్ననాటి నుంచి ప్రాణస్నేహితులైన కార్తీ, సుబ్బు పెద్దయ్యాక కూడా తమ స్నేహాన్ని కొనసాగిస్తారు. అయితే తమ అసలు గుర్తింపును సమాజానికి వెల్లడించడానికి భయపడుతూ వారు ఎదుర్కొనే మానసిక సంఘర్షణను ఎంతో సున్నితంగా ఆవిష్కరించారు. విషాదకరమైన మలుపులు ఉన్నప్పటికీ, సినిమా ముగింపు మాత్రం ప్రేక్షకులకు ఒక గొప్ప సంతృప్తిని ఇస్తుంది.
4. భరతనాట్యం 2: మోహినీయాట్టం (Bharathanatyam 2: Mohiniyattam) – IMDb రేటింగ్: 7.6
మలయాళ చిత్ర పరిశ్రమ నుంచి వచ్చిన ఈ సస్పెన్స్ డార్క్ కామెడీ చిత్రం, కల్ట్ క్లాసిక్ 'దృశ్యం' సినిమాకు కామెడీ వెర్షన్లా ఉందని విమర్శకుల ప్రశంసలు అందుకుంది. అనుకోకుండా జరిగిన ఒక మరణం తర్వాత, ఆ మృతదేహాన్ని దాచిపెట్టడానికి ఒక కుటుంబం చేసే ప్రయత్నాలు ఒకవైపు ఉత్కంఠను కలిగిస్తూనే, మరోవైపు కడుపుబ్బా నవ్విస్తాయి.
5. ప్రథమ దృష్ట్యా కుట్టక్కార్ (Pradhama Drishtya Kuttakkar) – IMDb రేటింగ్: 7.4
ఇన్వెస్టిగేటివ్ క్రైమ్ థ్రిల్లర్లను ఇష్టపడే వారికి నెట్ఫ్లిక్స్లో ఈ మలయాళ సినిమా ఒక అద్భుతమైన ఛాయిస్. నలుగురు పోలీసు అధికారుల చేతిలో అనుకోకుండా ఒక హత్య జరుగుతుంది. ఆ నేరం నుంచి తప్పించుకోవడానికి, సాక్ష్యాలను మాయం చేయడానికి ఒక మహిళా పోలీసు అధికారి వేసే ఎత్తుగడలు, ఆమె తెలివితేటలు క్లైమాక్స్ వరకు సీటు అంచున కూర్చోబెడతాయి.
6. ఇరుముడి (Irumudi) – IMDb రేటింగ్: 7.0
మాస్ మహారాజా రవితేజ కెరీర్లోనే అత్యుత్తమ చిత్రాల్లో ఒకటిగా నిలిచిన ఎమోషనల్ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ 'ఇరుముడి' థియేటర్లలోనే కాకుండా నెట్ఫ్లిక్స్లోనూ సంచలనం సృష్టించింది. తండ్రీకూతుళ్ల మధ్య ఉండే స్వచ్ఛమైన అనుబంధం నేపథ్యంలో ఈ కథ సాగుతుంది. తన ప్రాణానికి ప్రాణమైన కూతురి మరణానికి కారణమైన హంతకులపై ఒక తండ్రి ఎలా ప్రతీకారం తీర్చుకున్నాడనేది రవితేజ తన నటనతో కట్టిపడేశారు.
7. విశ్వనాథ్ అండ్ సన్స్ (Vishwanath & Sons) – IMDb రేటింగ్: 7.1
కోలీవుడ్ స్టార్ హీరో సూర్య ప్రధాన పాత్రలో నటించిన ఫ్యామిలీ ఎమోషనల్ డ్రామా 'విశ్వనాథ్ అండ్ సన్స్' ఇప్పటికీ నెట్ఫ్లిక్స్లో ట్రెండ్ అవుతోంది. 40 ఏళ్లు దాటిన ఒక విజయవంతమైన వ్యాపారవేత్త సరోగసీ (అద్దె గర్భం) ద్వారా తండ్రి అవుతాడు. ఆ తర్వాత తన బిడ్డకు జన్మనిచ్చిన సరోగేట్ మదర్ తన జీవితంలోకి అడుగుపెట్టడంతో అతని ఆలోచనలు, కుటుంబ బంధాలు ఎలా మారాయనేది హృద్యంగా తెరకెక్కించారు.
ఈ ఏడాది వీకెండ్లో మంచి సినిమాలు చూడాలనుకునే వారు నెట్ఫ్లిక్స్లో అందుబాటులో ఉన్న ఈ 7 సూపర్ హిట్ చిత్రాలను అస్సలు మిస్ కావద్దు.