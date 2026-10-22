Netflix Thrillers: నెట్ఫ్లిక్స్లో మస్ట్ వాచ్ టాప్ 8 మైండ్ బెండింగ్ స్పై థ్రిల్లర్ వెబ్ సిరీస్.. ట్విస్టులకు మతిపోతుంది
Netflix Thrillers: థ్రిల్లర్, ఇన్వెస్టిగేటివ్ కంటెంట్ను ఇష్టపడే ఓటీటీ ప్రియుల కోసం నెట్ఫ్లిక్స్ (Netflix)లో అత్యుత్తమ ఐఎండీబీ రేటింగ్లు కలిగిన 8 డెటెక్టివ్ వెబ్ సిరీస్ల జాబితా ఇది. క్రైమ్, డార్క్ హ్యూమర్, సూపర్నేచురల్, సైన్స్ ఫిక్షన్ ఎలిమెంట్స్తో కూడిన ఈ సిరీస్లు మంచి వినోదాన్నిస్తాయి.
Netflix Thrillers: ఓటీటీలో ఈ వీకెండ్ కు థ్రిల్లింగ్ అనుభూతిని ఇచ్చే ఇన్వెస్టిగేషన్ కథల కోసం చూస్తున్నారా? మర్డర్ మిస్టరీలు, రహస్యాల ఛేదన, ఊహించని మలుపులతో సీట్ ఎడ్జ్ డ్రామాను పంచే డెటెక్టివ్ వెబ్ సిరీస్లకు ఓటీటీలో ఎప్పుడూ విపరీతమైన డిమాండ్ ఉంటుంది.
ప్రపంచవ్యాప్తంగా విమర్శకుల ప్రశంసలు అందుకుని, అత్యుత్తమ ఐఎండీబీ రేటింగ్లను సొంతం చేసుకున్న టాప్ 8 డెటెక్టివ్, స్పై వెబ్ సిరీస్లు ప్రముఖ ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్ నెట్ఫ్లిక్స్లో అందుబాటులో ఉన్నాయి. హిందీ హిట్ వెబ్ సిరీస్లు 'అరణ్యక్', 'కోహ్రా' నుంచి ఇంటర్నేషనల్ క్లాసిక్ 'డిపార్ట్మెంట్ క్యూ' వరకు పూర్తి వివరాలు మీకోసం.
1. అరణ్యక్ (Aranyak) - IMDb: 7.7
2021లో విడుదలైన 8 ఎపిసోడ్ల ఈ హిందీ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ వెబ్ సిరీస్ హిమాచల్ ప్రదేశ్లోని 'సిరోనా' అనే ఒక కల్పిత కొండ ప్రాంతం నేపథ్యంలో సాగుతుంది. ఒక విదేశీ పర్యాటకుడి హత్య, ఆమె కుమార్తె అదృశ్యం చుట్టూ కథ తిరుగుతుంది. పూర్తి భిన్నమైన శైలి కలిగిన ఇద్దరు పోలీస్ అధికారులు (రవీనా టాండన్, పరమబ్రత ఛటర్జీ) ఈ కేసును ఛేదించడానికి ఎలాంటి సవాళ్లను ఎదుర్కొన్నారనేది ఇందులో ఆసక్తికరంగా చూపించారు.
2. ది రెసిడెన్స్ (The Residence) - IMDb: 7.7
ఇది ఒక అమెరికన్ డార్క్ కామెడీ డెటెక్టివ్ సిరీస్. అమెరికా అధ్యక్షుడి అధికారిక నివాసమైన 'వైట్ హౌస్'లో జరిగే ఒక ఊహించని హత్య ఆధారంగా ఈ కథ సాగుతుంది. అత్యంత తెలివైన డెటెక్టివ్ కార్డేలియా కప్ ఈ కేసును దర్యాప్తు చేయడానికి వైట్ హౌస్లోకి అడుగుపెడుతుంది. గూఢచర్యం, థ్రిల్తో పాటు పుష్కలంగా కామెడీ డోస్ అందించడం ఈ సిరీస్ ప్రత్యేకత.
3. కోహ్రా (Kohrra) - IMDb: 7.5
నెట్ఫ్లిక్స్లో అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన డార్క్ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ సిరీస్లలో 'కోహ్రా' ఒకటి. ఇప్పటికే రెండు విజయవంతమైన సీజన్లను పూర్తి చేసుకున్న ఈ సిరీస్ మొదటి భాగంలో ఒక ఎన్ఆర్ఐ పెళ్లికొడుకు మిస్టరీ మరణాన్ని దర్యాప్తు చేస్తారు. రెండవ సీజన్లో బాండెడ్ లేబర్ (వెట్టి చాకిరీ) వంటి తీవ్రమైన సామాజిక అంశాన్ని థ్రిల్లింగ్ ఇన్వెస్టిగేటివ్ డ్రామాగా తెరకెక్కించారు. ఇందులో బరుణ్ సోబ్టి, మోనా సింగ్ కీలక పాత్రలు పోషించారు.
4. లాండ్ ఆఫ్ సిన్ (Land of Sin) - IMDb: 5.7
స్వీడిష్ క్రైమ్ థ్రిల్లర్గా వచ్చిన ఈ 5 ఎపిసోడ్ల చిన్న సిరీస్ ఒక కుర్రాడి అనుమానాస్పద మరణంతో మొదలవుతుంది. మొదట అందరూ ఇది ఆత్మహత్య అని భావించినప్పటికీ, ఒక నిశితమైన డెటెక్టివ్ ఇది పక్కా ప్రణాళికతో జరిగిన హత్య అని నిరూపిస్తాడు. ఈ హత్య వెనుక ఉన్న నిజాన్ని తవ్వే కొద్దీ అనేక దిగ్భ్రాంతికరమైన రాజకీయం, కుటుంబ రహస్యాలు బయటపడతాయి.
5. డియర్ చైల్డ్ (Dear Child) - IMDb: 7.3
2023లో విడుదలై గ్లోబల్ వైడ్గా సంచలనం సృష్టించిన 6 ఎపిసోడ్ల సైకలాజికల్ మిస్టరీ థ్రిల్లర్ వెబ్ సిరీస్ ఇది. ఒక మహిళ, ఆమె పిల్లలు కొన్నేళ్ల పాటు ఒక రహస్య బందీఖానాలో ఎదుర్కొన్న నరకం, ఆ తర్వాత వారు అక్కడి నుంచి వింతగా తప్పించుకున్న దారుణమైన ఘటన చుట్టూ కథ నడుస్తుంది. ఆ బంధీఖానా వెనుక ఉన్న వికృత మనస్తత్వం కలిగిన వ్యక్తిని పట్టుకోవడానికి పోలీసులు చేసే ఇన్వెస్టిగేషన్ ఊపిరి బిగబట్టేలా చేస్తుంది.
6. డెడ్ బాయ్స్ డిటెక్టివ్స్ (Dead Boy Detectives) - IMDb: 7.5
సూపర్నేచురల్ హారర్, కామెడీ అండ్ యాక్షన్ కలగలిపిన వినూత్నమైన సిరీస్ ఇది. చనిపోయిన ఇద్దరు కుర్రాళ్లు ఆత్మలుగా మారి భూమిపై ఒక డెటెక్టివ్ ఏజెన్సీని ప్రారంభిస్తారు. చనిపోయిన ఆత్మలు, దెయ్యాలకు సంబంధించిన వింతైన, అసాధారణమైన అలౌకిక రహస్యాలను ఈ ఇద్దరు ఆత్మలు కలిసి ఎలా పరిష్కరించారనేది ఇందులో ఎంతో హాస్యభరితంగా చూపించారు.
7. డిపార్ట్మెంట్ క్యూ (Dept Q) - IMDb: 8.1
హై-వోల్టేజ్ ఇన్వెస్టిగేటివ్ థ్రిల్లర్ను కోరుకునే వారికి ఇది మస్ట్-వాచ్ సిరీస్. 9 ఎపిసోడ్లుగా వచ్చిన ఈ సిరీస్ ఒక ప్రమాదకరమైన కాల్పుల ఘటన నుంచి ప్రాణాలతో బయటపడిన ఒక సీనియర్ డెటెక్టివ్ చుట్టూ తిరుగుతుంది. తీవ్ర మానసిక ఒత్తిడిలో ఉన్న అతనికి పోలీసులు ఏళ్ల తరబడి పరిష్కారం కాకుండా మూలనపడ్డ కేసుల బాధ్యతను అప్పగిస్తారు. ఆ పాత కేసులను అతడు ఎలా ఛేదించాడనేది అద్భుతంగా తెరకెక్కించారు.
8. బాడీస్ (Bodies) - IMDb: 7.3
సైన్స్ ఫిక్షన్, టైమ్ ట్రావెల్ అండ్ మర్డర్ మిస్టరీ కాన్సెప్ట్తో వచ్చిన అరుదైన సిరీస్ ఇది. నాలుగు వేర్వేరు కాలాల్లో (1890, 1941, 2023, 2053) ఒకే శవం, ఒకే శైలిలో లభించడం ఈ కథలోని ప్రధాన ట్విస్ట్. ఆయా కాలాలకు చెందిన నలుగురు వేర్వేరు డెటెక్టివ్లు ఒకే మిస్టరీని ఛేదించడానికి చేసే ప్రయత్నం, వారి మధ్య ఉండే టైమ్ బాండింగ్ ప్రేక్షకులను మైండ్ బ్లాంక్ అయ్యేలా చేస్తుంది.
- ABOUT THE AUTHORHari Prasad S
హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్డేట్స్ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More