Netflix Trending: నెట్ఫ్లిక్స్లో తెలుగు సినిమాల జోరు.. టాప్లో హారర్ కామెడీ రాకాస
Netflix Trending: నెట్ఫ్లిక్స్లో ప్రస్తుతం రెండు తెలుగు సినిమా హవా నడుస్తోంది. వీటిలో ఒకటి హారర్ కామెడీ మూవీ రాకాస కాగా.. మరొకటి శర్వానంద్ స్పోర్ట్స్ డ్రామా బైకర్ ఉన్నాయి. టాప్ ట్రెండింగ్ సినిమాల్లో తొలి రెండు స్థానాల్లో ఉండటం విశేషం.
Netflix Trending: థియేటర్లలోనే కాదు ఇప్పుడు ఓటీటీలోనూ రెండు తెలుగు సినిమాలు తమ హవా కొనసాగిస్తున్నాయి. గత శుక్రవారం (మే 1) ప్రముఖ ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్ నెట్ఫ్లిక్స్లో విడుదలైన ఈ రెండు క్రేజీ తెలుగు సినిమాలు ఇప్పుడు టాప్ ట్రెండింగ్లో నిలిచాయి. యంగ్ హీరోల పోటాపోటీ పోరాటంలో ఒకరు పైచేయి సాధించగా, మరొకరు గట్టి పోటీనిస్తున్నారు.
బాక్సాఫీస్ వద్దే కాదు.. ఓటీటీలోనూ అరుదైన పోరు
తెలుగు సినీ పరిశ్రమలో ఒకే రోజు థియేటర్లలో విడుదలైన సినిమాలు, మళ్లీ అదే రోజు డిజిటల్ తెరపైకి రావడం చాలా అరుదుగా జరుగుతుంటుంది. శర్వానంద్ నటించిన స్పోర్ట్స్ డ్రామా 'బైకర్', సంగీత్ శోభన్ హీరోగా వచ్చిన హారర్ కామెడీ 'రాకాస' సరిగ్గా ఇలాంటి అరుదైన రికార్డునే నమోదు చేశాయి.
ఈ రెండు సినిమాలు గత శుక్రవారం నెట్ఫ్లిక్స్ వేదికగా స్ట్రీమింగ్కు వచ్చాయి. థియేటర్లలో తమ అదృష్టాన్ని పరీక్షించుకున్న ఈ చిత్రాలు.. ఇప్పుడు డిజిటల్ ఆడియన్స్ను కూడా మెస్మరైజ్ చేస్తున్నాయి.
నెట్ఫ్లిక్స్ చార్ట్స్లో 'రాకాస' హవా
ఈ రెండు సినిమాల మధ్య ఓటీటీలో గట్టి పోటీ నెలకొన్నప్పటికీ, ప్రారంభంలో 'రాకాస' చిత్రం పైచేయి సాధించింది. నెట్ఫ్లిక్స్ ట్రెండింగ్ చార్ట్స్లో ఈ హారర్ కామెడీ నంబర్ వన్ స్థానాన్ని దక్కించుకోవడం విశేషం. సాధారణంగా హారర్ కామెడీ జోనర్కు డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్స్లో ఉండే క్రేజ్ దీనికి బాగా ప్లస్ అయింది. సంగీత్ శోభన్ తనదైన కామెడీ టైమింగ్తో ప్రేక్షకులను కట్టిపడేస్తుండటంతో ఈ సినిమా టాప్ పొజిషన్లో కొనసాగుతోంది.
మరోవైపు శర్వానంద్ నటించిన 'బైకర్' రెండో స్థానంతో సరిపెట్టుకుంది. ఎమోషనల్ స్పోర్ట్స్ డ్రామాగా తెరకెక్కిన ఈ చిత్రం.. క్లాస్ ఆడియన్స్ను ఆకట్టుకుంటున్నప్పటికీ, వ్యూయర్ షిప్ రేసులో ప్రస్తుతానికి రెండో స్థానంలోనే నిలిచింది. అయితే ఇది కేవలం మొదటి రెండు రోజుల గణాంకాలు మాత్రమే. లాంగ్ రన్లో ముఖ్యంగా నాన్-ఇంగ్లీష్ గ్లోబల్ చార్ట్స్లో ఏ సినిమా నిలబడుతుందో తెలియాలంటే మొదటి వారం పూర్తయ్యే వరకు వేచి చూడాలి.
గ్లోబల్ రీచ్ దక్కుతుందా?
థియేట్రికల్ రన్ సమయంలో ఈ రెండు చిత్రాలకు మిశ్రమ స్పందన లభించింది. కథనం పరంగా కొన్ని విమర్శలు వచ్చినప్పటికీ.. ఓటీటీలో మాత్రం వైవిధ్యమైన కంటెంట్ను ఇష్టపడే ప్రేక్షకుల సంఖ్య ఎక్కువే. ఈ నేపథ్యంలోనే నెట్ఫ్లిక్స్ ఈ సినిమాలను పలు ఇతర భాషల్లోనూ డబ్ చేసి అందుబాటులోకి తెచ్చింది. దీంతో కేవలం తెలుగు రాష్ట్రాల్లోనే కాకుండా, పాన్-ఇండియా స్థాయిలో ఇతర భాషల ప్రేక్షకులు కూడా ఈ చిత్రాలపై ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు.
థియేటర్లలో మిస్ అయిన ఆడియన్స్కు ఈ వీకెండ్ నెట్ఫ్లిక్స్లో ఒక హారర్ కామెడీ, ఒక ఎమోషనల్ స్పోర్ట్స్ డ్రామా రూపంలో రెండు విభిన్న ఆప్షన్లు దొరికాయి. ఈ ఆదివారం కూడా కలిపితే ఓటీటీలో ఫస్ట్ వీకెండ్ ఏ సినిమా ఎక్కువ వ్యూస్ సాధించి 'విన్నర్'గా నిలుస్తుందో చూడాలి.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)
1. 'రాకాస', 'బైకర్' సినిమాలు ఏ ఓటీటీలో స్ట్రీమింగ్ అవుతున్నాయి?
ఈ రెండు తెలుగు చిత్రాలు ప్రముఖ ఓటీటీ సంస్థ 'నెట్ఫ్లిక్స్' (Netflix) లో స్ట్రీమింగ్ అవుతున్నాయి.
2. నెట్ఫ్లిక్స్ ఓటీటీ ట్రెండింగ్లో ఏ సినిమా మొదటి స్థానంలో ఉంది?
ప్రస్తుత రిపోర్ట్స్ ప్రకారం సంగీత్ శోభన్ నటించిన 'రాకాస' చిత్రం నంబర్ వన్ స్థానంలో ఉండగా, శర్వానంద్ 'బైకర్' రెండో స్థానంలో ఉంది.
హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు.