Netflix Web Series: స్టార్ బాయ్ సిద్దూతో మీనాక్షి రొమాన్స్.. వెంకీ అట్లూరి క్రేజీ నెట్ఫ్లిక్స్ వెబ్ సిరీస్ అప్డేట్
Netflix Web Series: స్టార్ బాయ్ సిద్ధూ జొన్నలగడ్డ, డైరెక్టర్ వెంకీ అట్లూరి కలయికలో రానున్న భారీ వెబ్ సిరీస్లో హీరోయిన్గా మీనాక్షి చౌదరి ఎంపికైంది. నెట్ఫ్లిక్స్ వేదికగా రానున్న ఈ ప్రాజెక్ట్ ప్రస్తుతం టాలీవుడ్లో హాట్ టాపిక్గా మారింది.
Netflix Web Series: టాలీవుడ్ సెన్సేషనల్ స్టార్, 'డీజే టిల్లు' ఫేమ్ సిద్ధూ జొన్నలగడ్డ క్రేజ్ ప్రస్తుతం మామూలుగా లేదు. వరుస సినిమాలతో బిజీగా ఉన్న ఈ యంగ్ హీరో.. ఇప్పుడు డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్పై కూడా తన సత్తా చాటడానికి సిద్ధమయ్యాడు. ప్రముఖ నిర్మాణ సంస్థ సితార ఎంటర్టైన్మెంట్స్ బ్యానర్పై సిద్ధూ హీరోగా ఒక భారీ వెబ్ సిరీస్ రూపుదిద్దుకుంటోంది. ఈ క్రేజీ ప్రాజెక్ట్కు సంబంధించి తాజాగా ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ అప్డేట్ బయటకు వచ్చింది.
మెగా సిరీస్లోకి 'గుంటూరు కారం' బ్యూటీ
ఈ వెబ్ సిరీస్లో సిద్ధూ జొన్నలగడ్డ సరసన నటించే హీరోయిన్ ఎవరనే సస్పెన్స్కు తెరపడింది. 'గుంటూరు కారం', 'లక్కీ భాస్కర్' వంటి చిత్రాలతో మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకున్న మీనాక్షి చౌదరిని ఈ ప్రాజెక్ట్ కోసం ఎంపిక చేశారు.
సిద్ధూ, మీనాక్షిల కెమిస్ట్రీ స్క్రీన్ మీద ఫ్రెష్గా ఉంటుందని మేకర్స్ భావిస్తున్నారు. ఇప్పటికే సితార ఎంటర్టైన్మెంట్స్తో సిద్ధూకి ఉన్న అనుబంధం గురించి తెలిసిందే. 'డీజే టిల్లు', 'టిల్లు స్క్వేర్' వంటి బ్లాక్ బస్టర్ల తర్వాత అదే సంస్థలో ఈ డిజిటల్ వెంచర్ చేస్తుండటం గమనార్హం.
ఓటీటీలోకి అడుగుపెడుతున్న వెంకీ అట్లూరి
'తొలిప్రేమ', 'సార్', 'లక్కీ భాస్కర్' వంటి సినిమాలతో తనకంటూ ఒక ప్రత్యేక శైలిని ఏర్పరుచుకున్న దర్శకుడు వెంకీ అట్లూరి ఈ క్రేజీ వెబ్ సిరీస్కు దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. వెండితెరపై క్లాస్ సినిమాలకు కేరాఫ్ అడ్రస్గా నిలిచే వెంకీ, మొదటిసారి ఓటీటీ ప్రపంచంలోకి అడుగుపెడుతుండటంతో అంచనాలు భారీగా పెరిగాయి. ప్రస్తుతం ఈ ప్రాజెక్ట్ ప్రీ-ప్రొడక్షన్ పనుల్లో ఉంది. త్వరలోనే ఈ వెబ్ సిరీస్ షూటింగ్ ప్రారంభం కానుంది.
నెట్ఫ్లిక్స్లో స్ట్రీమింగ్
ఈ ప్రతిష్టాత్మక వెబ్ సిరీస్ను ప్రముఖ ఓటీటీ దిగ్గజం నెట్ఫ్లిక్స్ (Netflix) నిర్మిస్తోంది. గ్లోబల్ ఆడియన్స్ను దృష్టిలో ఉంచుకుని హై బడ్జెట్తో, పక్కా కమర్షియల్ ఎలిమెంట్స్తో ఈ కథను సిద్ధం చేసినట్లు తెలుస్తోంది.
సినిమా రేంజ్లో భారీ నిర్మాణ విలువలతో ఈ సిరీస్ ఉండబోతోందని ఇండస్ట్రీ వర్గాల టాక్. సిద్ధూ జొన్నలగడ్డ బాడీ లాంగ్వేజ్, వెంకీ అట్లూరి మేకింగ్ స్టైల్ కలిస్తే నెట్ఫ్లిక్స్లో మరో సెన్సేషన్ ఖాయమని ఫ్యాన్స్ ఖుషీ అవుతున్నారు.
- ABOUT THE AUTHORHari Prasad S
హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు.