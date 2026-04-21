Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Netflix Web Series: స్టార్ బాయ్ సిద్దూతో మీనాక్షి రొమాన్స్.. వెంకీ అట్లూరి క్రేజీ నెట్‌ఫ్లిక్స్ వెబ్ సిరీస్ అప్డేట్

    Netflix Web Series: స్టార్ బాయ్ సిద్ధూ జొన్నలగడ్డ, డైరెక్టర్ వెంకీ అట్లూరి కలయికలో రానున్న భారీ వెబ్ సిరీస్‌లో హీరోయిన్‌గా మీనాక్షి చౌదరి ఎంపికైంది. నెట్‌ఫ్లిక్స్ వేదికగా రానున్న ఈ ప్రాజెక్ట్ ప్రస్తుతం టాలీవుడ్‌లో హాట్ టాపిక్‌గా మారింది.

    Apr 21, 2026, 13:53:19 IST
    By Hari Prasad S, Hyderabad
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    Netflix Web Series: టాలీవుడ్ సెన్సేషనల్ స్టార్, 'డీజే టిల్లు' ఫేమ్ సిద్ధూ జొన్నలగడ్డ క్రేజ్ ప్రస్తుతం మామూలుగా లేదు. వరుస సినిమాలతో బిజీగా ఉన్న ఈ యంగ్ హీరో.. ఇప్పుడు డిజిటల్ ప్లాట్‌ఫామ్‌పై కూడా తన సత్తా చాటడానికి సిద్ధమయ్యాడు. ప్రముఖ నిర్మాణ సంస్థ సితార ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్ బ్యానర్‌పై సిద్ధూ హీరోగా ఒక భారీ వెబ్ సిరీస్ రూపుదిద్దుకుంటోంది. ఈ క్రేజీ ప్రాజెక్ట్‌కు సంబంధించి తాజాగా ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ అప్‌డేట్ బయటకు వచ్చింది.

    మెగా సిరీస్‌లోకి 'గుంటూరు కారం' బ్యూటీ

    ఈ వెబ్ సిరీస్‌లో సిద్ధూ జొన్నలగడ్డ సరసన నటించే హీరోయిన్ ఎవరనే సస్పెన్స్‌కు తెరపడింది. 'గుంటూరు కారం', 'లక్కీ భాస్కర్' వంటి చిత్రాలతో మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకున్న మీనాక్షి చౌదరిని ఈ ప్రాజెక్ట్ కోసం ఎంపిక చేశారు.

    సిద్ధూ, మీనాక్షిల కెమిస్ట్రీ స్క్రీన్ మీద ఫ్రెష్‌గా ఉంటుందని మేకర్స్ భావిస్తున్నారు. ఇప్పటికే సితార ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్‌తో సిద్ధూకి ఉన్న అనుబంధం గురించి తెలిసిందే. 'డీజే టిల్లు', 'టిల్లు స్క్వేర్' వంటి బ్లాక్ బస్టర్ల తర్వాత అదే సంస్థలో ఈ డిజిటల్ వెంచర్ చేస్తుండటం గమనార్హం.

    ఓటీటీలోకి అడుగుపెడుతున్న వెంకీ అట్లూరి

    'తొలిప్రేమ', 'సార్', 'లక్కీ భాస్కర్' వంటి సినిమాలతో తనకంటూ ఒక ప్రత్యేక శైలిని ఏర్పరుచుకున్న దర్శకుడు వెంకీ అట్లూరి ఈ క్రేజీ వెబ్ సిరీస్‌కు దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. వెండితెరపై క్లాస్ సినిమాలకు కేరాఫ్ అడ్రస్‌గా నిలిచే వెంకీ, మొదటిసారి ఓటీటీ ప్రపంచంలోకి అడుగుపెడుతుండటంతో అంచనాలు భారీగా పెరిగాయి. ప్రస్తుతం ఈ ప్రాజెక్ట్ ప్రీ-ప్రొడక్షన్ పనుల్లో ఉంది. త్వరలోనే ఈ వెబ్ సిరీస్ షూటింగ్ ప్రారంభం కానుంది.

    నెట్‌ఫ్లిక్స్‌లో స్ట్రీమింగ్

    ఈ ప్రతిష్టాత్మక వెబ్ సిరీస్‌ను ప్రముఖ ఓటీటీ దిగ్గజం నెట్‌ఫ్లిక్స్ (Netflix) నిర్మిస్తోంది. గ్లోబల్ ఆడియన్స్‌ను దృష్టిలో ఉంచుకుని హై బడ్జెట్‌తో, పక్కా కమర్షియల్ ఎలిమెంట్స్‌తో ఈ కథను సిద్ధం చేసినట్లు తెలుస్తోంది.

    సినిమా రేంజ్‌లో భారీ నిర్మాణ విలువలతో ఈ సిరీస్ ఉండబోతోందని ఇండస్ట్రీ వర్గాల టాక్. సిద్ధూ జొన్నలగడ్డ బాడీ లాంగ్వేజ్, వెంకీ అట్లూరి మేకింగ్ స్టైల్ కలిస్తే నెట్‌ఫ్లిక్స్‌లో మరో సెన్సేషన్ ఖాయమని ఫ్యాన్స్ ఖుషీ అవుతున్నారు.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)

    1. సిద్ధూ జొన్నలగడ్డ కొత్త వెబ్ సిరీస్ డైరెక్టర్ ఎవరు?

    ఈ వెబ్ సిరీస్‌కు ప్రముఖ దర్శకుడు వెంకీ అట్లూరి దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. ఇది ఆయనకు మొదటి ఓటీటీ ప్రాజెక్ట్.

    2. సిద్దూ జొన్నలగడ్డ వెబ్ సిరీస్‌లో హీరోయిన్ ఎవరు?

    ఈ ప్రాజెక్ట్‌లో సిద్ధూ జొన్నలగడ్డకు జోడీగా మీనాక్షి చౌదరి నటిస్తోంది.

    3. సిద్ధూ-వెంకీ అట్లూరి సిరీస్ ఏ ఓటీటీలో రానుంది?

    ఈ సిరీస్ ప్రముఖ డిజిటల్ స్ట్రీమింగ్ ప్లాట్‌ఫామ్ 'నెట్‌ఫ్లిక్స్' (Netflix) లో విడుదల కానుంది.

      Hari Prasad S

      హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్‌లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్‌లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్‌లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్‌టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్‌డేట్స్‌ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More

    recommendedIcon
    Home/Entertainment/Netflix Web Series: స్టార్ బాయ్ సిద్దూతో మీనాక్షి రొమాన్స్.. వెంకీ అట్లూరి క్రేజీ నెట్‌ఫ్లిక్స్ వెబ్ సిరీస్ అప్డేట్
    Home/Entertainment/Netflix Web Series: స్టార్ బాయ్ సిద్దూతో మీనాక్షి రొమాన్స్.. వెంకీ అట్లూరి క్రేజీ నెట్‌ఫ్లిక్స్ వెబ్ సిరీస్ అప్డేట్
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes