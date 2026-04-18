Swayambhu Netflix OTT: నిఖిల్ స్వయంభుకు నెట్ఫ్లిక్స్ ఓటీటీ క్రేజీ డీల్ ఆఫర్.. టాలీవుడ్లో సరికొత్త ట్రెండ్!
Swayambhu Netflix OTT: యంగ్ హీరో నిఖిల్ సిద్ధార్థ కెరీర్లోనే అత్యంత భారీ బడ్జెట్తో తెరకెక్కుతున్న పీరియాడిక్ డ్రామా 'స్వయంభు'. ఈ సినిమా డిజిటల్ రైట్స్ విషయంలో నెట్ఫ్లిక్స్ (Netflix) ఒక వినూత్నమైన ఆఫర్ను తెరపైకి తెచ్చినట్లు సమాచారం.
Swayambhu Netflix OTT: కార్తికేయ 2 సినిమాతో పాన్ ఇండియా స్థాయిలో గుర్తింపు తెచ్చుకున్న నిఖిల్ సిద్ధార్థ.. ఇప్పుడు 'స్వయంభు' (Swayambhu) అనే భారీ బడ్జెట్ సినిమాతో ప్రేక్షకుల ముందుకు రాబోతున్నారు. భరత్ కృష్ణమాచారి దర్శకత్వంలో పిక్సెల్ స్టూడియోస్ నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రంపై ట్రేడ్ వర్గాల్లో భారీ అంచనాలు ఉన్నాయి.
అయితే ఈ సినిమా ఓటీటీ హక్కుల విషయంలో వినిపిస్తున్న వార్త ఇప్పుడు టాలీవుడ్ ఇండస్ట్రీలో హాట్ టాపిక్గా మారింది. సాధారణంగా సినిమా రిలీజ్కు ముందే కోట్లు చెల్లించి రైట్స్ కొనే పద్ధతికి స్వస్తి పలుకుతూ, నెట్ఫ్లిక్స్ ఒక కొత్త 'పర్ఫార్మెన్స్ బేస్డ్' డీల్ కుదుర్చుకున్నట్లు తెలుస్తోంది.
నెట్ఫ్లిక్స్ ఆఫర్.. ‘థియేటర్ కలెక్షన్లలో సగం’
తాజాగా వస్తున్న రిపోర్టుల ప్రకారం.. స్వయంభు సినిమాకు నెట్ఫ్లిక్స్ ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ ఆఫర్ ఇచ్చింది. ఈ సినిమా థియేటర్లలో ఎంత నెట్ కలెక్షన్ (Nett Collection) సాధిస్తుందో, అందులో సరిగ్గా సగం మొత్తాన్ని డిజిటల్ రైట్స్ కింద చెల్లించేలా ఒప్పందం కుదిరిందట.
అంటే ఒకవేళ సినిమా బాక్సాఫీస్ వద్ద రూ. 100 కోట్ల నెట్ వసూలు చేస్తే, ఓటీటీ హక్కుల కోసం నెట్ఫ్లిక్స్ రూ. 50 కోట్లు చెల్లిస్తుంది. ఒకవేళ వసూళ్లు పెరిగితే ఓటీటీ రేటు కూడా పెరుగుతుంది. అంటే సినిమా రిజల్ట్ను బట్టే ఓటీటీ రేటు నిర్ణయిస్తారు.
మారిన ఓటీటీ సమీకరణాలు: నష్టాల నుంచి లాభాల బాటలోకి..
గతంలో హీరో క్రేజ్, ప్రొడక్షన్ హౌస్ బ్రాండ్ వాల్యూ చూసి ఓటీటీ సంస్థలు రిలీజ్కు ముందే భారీ మొత్తాన్ని ఇచ్చేవి. కానీ ఇటీవల కాలంలో భారీ ధరలకు కొన్న సినిమాలు డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్లలో ఆశించిన స్థాయిలో వ్యూస్ను రాబట్టలేకపోతున్నాయి.
దీనివల్ల ఓటీటీ సంస్థలు భారీగా నష్టపోయాయి. అందుకే ఇప్పుడు 'థియేట్రికల్ పర్ఫార్మెన్స్' ఆధారంగా డబ్బులు చెల్లించే పద్ధతిని అమలు చేస్తున్నాయి. థియేటర్లలో ప్రేక్షకులు ఆదరించిన సినిమాకే ఓటీటీలోనూ మంచి ఆదరణ ఉంటుందని నెట్ఫ్లిక్స్ వంటి దిగ్గజ సంస్థల నమ్మకం.
టాలీవుడ్లో కొత్త ట్రెండ్ మొదలైనట్టేనా?
పెద్ద హీరోల సినిమాలకు ప్రస్తుతం కొంత అడ్వాన్స్ ఇస్తూనే, బాక్సాఫీస్ వద్ద సినిమా హిట్టయితే అదనపు బోనస్ ఇచ్చే 'పర్ఫార్మెన్స్ క్లాజ్'ను ఓటీటీలు ఇప్పటికే అమలు చేస్తున్నాయి. కానీ స్వయంభు విషయంలో వినిపిస్తున్న ఈ '50 శాతం' డీల్ మాత్రం చాలా భిన్నమైనది.
ఇది ఒక రకంగా నిర్మాతలకు రిస్క్ అయినప్పటికీ.. సినిమా కంటెంట్పై నమ్మకం ఉంటే మాత్రం భారీ లాభాలను తెచ్చిపెడుతుంది. ఈ మోడల్ సక్సెస్ అయితే భవిష్యత్తులో మరిన్ని టాలీవుడ్ సినిమాలకు ఇలాంటి ఒప్పందాలే జరిగే అవకాశం ఉంది.
ఈ చిత్రంలో సంయుక్త మీనన్, నభా నటేష్ కథానాయికలుగా నటిస్తుండగా.. కేజీఎఫ్ ఫేమ్ రవి బస్రూర్ సంగీతం అందిస్తున్నారు. త్వరలోనే ఈ మూవీ రిలీజ్ డేట్ను మేకర్స్ ప్రకటించనున్నారు.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)
1. 'స్వయంభు' సినిమా దర్శకుడు, నిర్మాతలు ఎవరు?
ఈ చిత్రానికి భరత్ కృష్ణమాచారి దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. పిక్సెల్ స్టూడియోస్పై భువన్, శ్రీకర్ ఈ సినిమాను నిర్మిస్తుండగా, ఠాగూర్ మధు సమర్పిస్తున్నారు.
2. ఓటీటీ సంస్థలు 'పర్ఫార్మెన్స్ బేస్డ్' మోడల్ను ఎందుకు ఎంచుకుంటున్నాయి?
సినిమా ఫలితంతో సంబంధం లేకుండా భారీ ధరలకు హక్కులు కొన్నప్పుడు ఓటీటీలకు నష్టాలు వస్తున్నాయి. థియేటర్లో హిట్టైన సినిమాకే డిజిటల్ వ్యూయర్షిప్ ఎక్కువగా ఉంటుందని గుర్తించిన సంస్థలు, తమ రిస్క్ను తగ్గించుకోవడానికి ఈ పద్ధతిని అనుసరిస్తున్నాయి.
3. నెట్ఫ్లిక్స్, స్వయంభు ఓటీటీ డీల్ ఏంటి?
స్వయంభు మూవీ థియేటర్లలో సాధించే నెట్ వసూళ్లలో సగం మొత్తం ఓటీటీ డీల్ కోసం చెల్లిస్తామని నెట్ఫ్లిక్స్ ఆఫర్ ఇచ్చినట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి.
- ABOUT THE AUTHOR
