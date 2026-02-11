Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    పీరియాడిక్ వార్ డ్రామా స్వయంభు.. టీజర్ ఔట్.. యోధుడిగా నిఖిల్.. అదిరిన విజువల్స్

    టాలీవుడ్ యంగ్ హీరో నిఖిల్ కొత్తగా మారిపోయాడు. పోరాట యోధుడిగా అతను నటిస్తున్న పీరియాడిక్ వార్ డ్రామా ‘స్వయంభు’ టీజర్ ఇవాళ రిలీజైంది. అద్భుతమైన పోరాటాలతో, అదిరే విజువల్స్ తో టీజర్ ఆకట్టుకుంటోంది. 

    Published on: Feb 11, 2026 11:55 AM IST
    By Chandu Shanigarapu
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    కార్తీకేయ 2తో పాన్ ఇండియా లెవల్లో బ్లాక్ బస్టర్ అందుకున్నాడు టాలీవుడ్ యంగ్ హీరో నిఖిల్. ఇప్పుడు మరోసారి పాన్ ఇండియాలో అదరగొట్టేందుకు ‘స్వయంభు’తో రాబోతున్నాడు. పీరియాడిక్ వార్ డ్రామాగా తెరకెక్కుతున్న ఈ మూవీ టీజర్ ను ఇవాళ (ఫిబ్రవరి 11) రిలీజ్ చేశారు మేకర్స్. అదిరే యాక్షన్, అద్భుతమైన విజువల్స్ తో టీజర్ అదిరిపోయింది.

    స్వయంభు పోస్టర్ లో నిఖిల్ (x/actor_Nikhil)
    స్వయంభు పోస్టర్ లో నిఖిల్ (x/actor_Nikhil)

    స్వయంభు టీజర్

    హీరో నిఖిల్ రెండేళ్లుగా స్వయంభు సినిమా కోసం కష్టపడుతున్నాడు. యోధుడి క్యారెక్టర్ కు తగ్గట్లు తన ఫిజిక్ ను మార్చుకున్నాడు. కత్తి పట్టి పోరాటాలు చేస్తున్నాడు. స్వయంభు మూవీ తీవ్రంగా ఎఫర్ట్స్ పెడుతున్నాడు. ఆ కష్టం స్వయంభు మూవీ టీజర్ లో కనిపించింది. బుధవారం రిలీజైన ఈ టీజర్ అదిరిపోయిందనే కామెంట్లు వస్తున్నాయి.

    recommendedIcon
    News/Entertainment/పీరియాడిక్ వార్ డ్రామా స్వయంభు.. టీజర్ ఔట్.. యోధుడిగా నిఖిల్.. అదిరిన విజువల్స్
    News/Entertainment/పీరియాడిక్ వార్ డ్రామా స్వయంభు.. టీజర్ ఔట్.. యోధుడిగా నిఖిల్.. అదిరిన విజువల్స్
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes