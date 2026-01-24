నిన్ను కోరి జనవరి 24 ఎపిసోడ్: కాపాడిన ట్యాబ్లెట్స్, శాలిని ఎదురుదాడి- బయటపడిన విరాట్ ప్లాన్- అన్నయ్యను నిలదీసిన క్రాంతి
నిన్ను కోరి సీరియల్ జనవరి 24 ఎపిసోడ్లో భోగి సందర్భంగా భార్యలకు భర్తలు టిఫిన్ వడ్డించాలని రఘురాం చెబుతాడు. అప్పుడు మంత్రి పీఏ మీటింగ్ గురించి విరాట్ను క్రాంతి అడగడంతో శాలినికి డౌట్ వస్తుంది. మంత్రి పీఏతో క్రాంతి మాట్లాడేలా చేస్తుంది శాలిని. దాంతో విరాట్ను నిలదీస్తాడు క్రాంతి.
నిన్ను కోరి సీరియల్ ఈరోజు ఎపిసోడ్లో ముగ్గులు వేసి భోగి మంట పెడతారు. ఆడవాళ్లందరూ రెడీ అవుతారు. చీరలో చంద్రకళ అందాన్ని చూసి ఫిదా అవుతాడు విరాట్. కాటుక తీసి చంద్ర నడుముకు దిష్టి చుక్క పెడతాడు విరాట్. శాలినికి మెడలో నగ పెట్టి బ్యూటిపుల్గా ఉన్నావంటాడు క్రాంతి.
ఇంటి ముందు భోగి మంటలు
వయసు పెరుగుతున్న మొహంలో కళ తగ్గట్లేదు. మహాలక్ష్మీలా ఉన్నావని రఘురాం అంటాడు. అంతా భోగి మంట దగ్గరికి వస్తారు. శ్రుతి, జాలిరాజ్ కూడా వస్తారు. టిఫిన్ ఖర్చులు తగ్గుతాయని తొందరపెట్టి తీసుకొచ్చాడమ్మా అని కామాక్షితో శ్రుతి అంటుంది. రఘురాం భోగి మంట వెలిగిస్తాడు. అందరూ పిడకలు వేస్తారు.
చంద్రకళ, శాలిని ఒకేసారి వస్తారు. ఇకనైన నీ పాత పగలను భోగి మంటల్లో వేసి ప్రశాంతంగా గడుపు అని చంద్ర అంటే.. ఈ సంక్రాంతి పండుగలో మీకు సంతోషం లేకుండా చేస్తాను చూడు అని శాలిని ఛాలెంజ్ చేస్తుంది. అంతా భోగి మంట చుట్టూ చేరి ఆటాడుతారు. తర్వాత అంతా టిఫిన్కు కూర్చుంటారు. అయితే, పండుగ స్పెషల్గా ముందు ఆడవాళ్లు తిని తర్వాత మగవాళ్లు తినాలని రఘురాం అంటాడు.
చంద్రకు వడ్డించని విరాట్
భార్యలకు భర్తలే వడ్డించాలని రఘురాం చెబుతాడు. దాంతో అంతా అలాగే చేస్తారు. కానీ, విరాట్ మాత్రం వడ్డించడు. రఘురాం చెప్పడంతో నాన్న కోసం అలాగే చేస్తానని వడ్డిస్తాడు. కామాక్షి, శ్యామలకు కూడా రఘురాం వడ్డిస్తాడు. అలా భార్యలకు సేవలు చేస్తారు భర్తలు. ఇంతలో సడెన్గా నిన్న మంత్రి పీఏ గెస్ట్ హౌజ్కు వస్తున్నారని చెప్పావుగా. నా తరఫున సారీ చెప్పు అని క్రాంతి అంటాడు.
ఓహో క్రాంతిని కూడా గెస్ట్ హౌజ్కు తీసుకొద్దామనుకున్నారా అని శాలిని అనుకుంటుంది. తర్వాత అదే ఆలోచిస్తుంది. మేము వెళ్లిన టైమ్కే వాళ్లు రావాలనుకోవడం ఏంటీ. డాక్టర్తో చంద్ర కనిపెట్టి తన హీరోకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చిందన్నమాట. నాకే తెలియకుండా మొగుడు పెళ్లాలు క్రాంతి ముందు ఎక్స్పోజ్ చేయాలని అనుకున్నారు. లక్కీగా నేను దాచిన ట్యాబ్లెట్సే నన్ను కాపాడాయి. ఈసారి చచ్చినా దొరకను అని శాలిని అనుకుంటుంది.
శాలిని ఎదురుదాడి
నేను చేసే ఎదురుదాడి తట్టుకోలేక ఉక్కిరిబిక్కిరి అవుతారు అని శాలిని అనుకుంటుంది. టిఫిన్స్ చాలా బాగున్నాయని జాలి రాజ్ అంటే.. సిగ్గు లేకుండా ఆ తినడం ఏంటని తిడుతుంది శ్రుతి. మంచి స్ట్రాంగ్ కలిపి తీసుకురా అని తలపై సరదాగా కొట్టి వెళ్లిపోతాడు జాలి రాజ్. అది చూసిన చంద్రకళ ఏంటీ మీ సరసాలు. మీ మధ్య ఉన్న డిస్టర్బెన్సెస్ తొలిగిపోయాయా అని సంతోషంగా అడుగుతుంది చంద్రకళ.
నా జీవితాన్ని నాశనం చేసినందుకు సంతోషంగా ఉన్నావుగా అని శ్రుతి కోప్పడుతుంది. కాపురం గురించి చద్రకళ చెబితే కామాక్షి వచ్చి నువ్వే చెప్పాలని సెటైర్లు వేస్తుంది. మరోవైపు ప్రతిదానికి మీ అన్నయ్య మీద ఎందుకు ఆధారపడటం. డైరెక్ట్గా మంత్రి పీఏకి కాల్ చేసి నువ్వే అడుగు అని క్రాంతికి చెబుతుంది శాలిని.
ఇరుక్కున్న విరాట్
దాంతో మంత్రి పీఏకి కాల్ చేసి అపాయింట్మెంట్ గురించి, అన్నయ్య చెప్పింది చెబుతాడు. మీ అన్నయ్య నాకు అసలు కాల్ చేయలేదు అని పీఏ అంటుంది. దాంతో వెళ్లి అన్నయ్య విరాట్ను నిలదీస్తాడు క్రాంతి. విరాట్ ఇరుక్కుంటాడు. అలా చంద్రకళ, విరాట్ ప్లాన్ను క్రాంతికి తెలిసేలా బయటపెట్టిస్తుంది శాలిని. అక్కడితో నేటి నిన్ను కోరి సీరియల్ ఎపిసోడ్ ముగుస్తుంది.