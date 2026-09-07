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Ninnu Kori September 7 Episode: నిన్ను కోరి.. పారిపోయిన మాయ- అందరికీ నిజం చెప్పేసిన విరాట్- ప్రాణాలు తీసేలా శాలిని కుట్ర

Ninnu Kori September 7 Episode: నిన్ను కోరి సీరియల్ టుడే సెప్టెంబర్ 7 ఎపిసోడ్ లో స్టోరీ ఇంట్రెస్టింగ్ గా సాగుతుంది. మాయ, మందర ఇంటి నుంచి పారిపోతారు. మాయ గురించి నిజాన్ని విరాట్ బయటపెడతాడు. మాయను పట్టుకోవాలని ట్రై చేస్తాడు. విరాట్ ను చంపాలని శాలిని కుట్ర పన్నుతుంది.

Published on: Sep 7, 2026, 09:13:06 IST
By Chandu Shanigarapu
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Ninnu Kori September 7 Episode: నిన్ను కోరి సీరియల్ ఈ రోజు ఎపిసోడ్ ఆద్యంతం ఉత్కంఠభరితంగా సాగింది. మాయ అబద్ధాలు ఒకవైపు బట్టబయలు అవుతుంటే.. శాలిని పన్నిన మృత్యు వల విరాట్ మెడకు చుట్టుకోబోతోంది.

నిన్ను కోరి సీరియల్ టుడే ఎపిసోడ్ (jiohotstar)
నిన్ను కోరి సీరియల్ టుడే ఎపిసోడ్ (jiohotstar)

మాయ కట్టుకథ

ఎలాగైనా బిడ్డతో సహా ఇంట్లోంచి ఉడాయించాలని మాయ, మందర ఒక కట్టుకథ అల్లారు. మందర అర్జెంట్‌గా ఊరు వెళ్లాలని నాటకం మొదలుపెట్టగా, అనుమానం వచ్చిన చంద్ర "నేనూ వస్తాను, బస్సు ఎక్కించి వస్తా" అని అనడంతో వారిద్దరికీ చెమటలు పడతాయి.

బిడ్డను కాకుండా చేస్తా

దొరికిపోతామేమో అన్న భయంలో ఉన్న మాయ, మందరలను శాలిని తన సమయస్ఫూర్తితో కాపాడింది. తాను గచ్చిబౌలి వెళ్తున్నానని, వాళ్లను డ్రాప్ చేస్తానని చెప్పి మాయ, మందరలను బయటకు వెళ్లేలా చేసింది. వెళ్లే ముందు "బిడ్డను జాగ్రత్తగా చూసుకో" అని అమాయకంగా చెప్పిన చంద్రను చూసి, "నీ కన్నబిడ్డను నీకు కాకుండా చేస్తాను" అని మాయ తన మనసులోనే కుట్రలు పన్నుతూ అక్కడి నుంచి జారుకుంది.

బ్లాక్‌మెయిల్ నాటకం

కోపంతో ఊగిపోతూ ఇంటికి వచ్చిన విరాట్.. మాయ కోసం కేకలు వేశాడు. జగదీశ్వరి ఎప్పట్లాగే విరాట్‌ను దెప్పిపొడవడంతో అతని సహనం కట్టలు తెంచుకుంది. "మాయతో నాకు పెళ్లే కాలేదు, తనొక బ్లాక్‌మెయిలర్" అని అసలు నిజాన్ని కుటుంబం ముందు కుండబద్దలు కొట్టాడు. ఈ మాటతో జగదీశ్వరి, రఘురాంలు షాక్ అయినా, తమ పెంపకం ఎక్కడా తప్పు చేయలేదని ఆనందంతో ఉబ్బితబ్బిబ్బయ్యారు. కానీ, చంద్ర మాత్రం "ఈ విషయం నాకు ముందే తెలుసు" అని చెప్పి విరాట్‌ను ఆశ్చర్యపరిచింది.

శాలిని కవరింగ్

అసలు కథ ఇక్కడే మలుపు తిరిగింది. మాయ కడుపులో ఉన్నది చంద్ర బిడ్డే అన్న అసలు నిజాన్ని విరాట్ చెప్పబోయే లోపు శాలిని ఊహించని పని చేసింది. ఈ నిజం బయటపడకుండా ఉండేందుకు తన తలను తానే గోడకేసి కొట్టుకుంది. రక్తమోడుతున్న తలతో అందరి ముందుకు వచ్చి.. "మాయ నన్ను కొట్టి పారిపోయింది. పెళ్లి కాలేదన్న నిజం చంద్రకు తెలిసిపోయిందని భయపడి బిడ్డతో సహా వెళ్లిపోయింది" అని అబద్ధాన్ని అల్లింది.

దీంతో చంద్రకు బిడ్డ గురించి చెప్పకుండానే విరాట్ మాయను పట్టుకోవడానికి కారులో వేగంగా బయలుదేరాడు. విరాట్ వెనుకే చంద్ర, మదన్‌లు కూడా మరొక వాహనంలో బయలుదేరారు.

విరాట్ ను చంపేయాలని

ఇంట్లో అందరూ శాలినికి తగిలిన గాయానికి కంగారు పడుతుంటే, ఆమె మాత్రం చాకచక్యంగా పక్క గదిలోకి వెళ్లి ఓ లారీ డ్రైవర్‌కు కాల్ చేసింది. "విరాట్ కారులో వస్తున్నాడు, అతడు కారు దిగేలోపే యాక్సిడెంట్ చేసి చంపేయాలి" అని చెప్తుంది. విరాట్ ప్రాణాలు తీయాలనుకుంటుంది.

వెంటాడుతున్న మృత్యువు

మరోవైపు ఆటోలో పారిపోతున్న మాయకు విరాట్ వరుసగా కాల్స్ చేస్తున్నా, టెన్షన్‌లో ఆమె కాల్స్ కట్ చేస్తోంది. తన ఫ్రెండ్ సాయంతో మాయ నంబర్ ట్రేస్ చేయమని విరాట్ అడిగాడు. కానీ, తన కారు వెనుకే శాలిని పంపిన వెహికల్ మృత్యువులా తరుముకొస్తోందన్న నిజం విరాట్‌కు తెలియదు. ఇక్కడితో నేటి నిన్ను కోరి సీరియల్ ఎపిసోడ్ ముగుస్తుంది.

  • Chandu Shanigarapu
    ABOUT THE AUTHOR
    Chandu Shanigarapu

    చందు శనిగారపు ప్రస్తుతం హిందూస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో సీనియర్ కంటెంట్ రైట‌ర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో ఎనిమిదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఆయన సొంతం. 2025 నుంచి డిజిటల్ మీడియాలోనూ తనదైన ముద్ర వేస్తున్నారు. సినిమా వార్తలను ఎప్పటికప్పుడు అందించడం, స్పోర్ట్స్ న్యూస్ ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలను చదివించేలా ఇవ్వడం ఆయన ప్రత్యేకత. మ్యాచ్ రిపోర్ట్ లను వేగంగా అందించడం, లైవ్ అప్ డేట్స్ ఇవ్వడంలో ఆయన ముందుంటారు. చందు తన కెరీర్ లో ప్రింట్ మీడియాలో ఎక్కువగా పనిచేశారు. ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడులో ఏడేళ్లకు పైగా స్పోర్ట్స్ రిపోర్టర్ గా పనిచేశారు. తన ఆర్టికల్స్ తో ఎంతోమంది యువ క్రీడాకారుల ప్రతిభను వెలుగులోకి తెచ్చారు. ప్రత్యేక ఆర్టికల్స్ తో వాళ్లకు ఆర్థిక సాయం అందేలా చూశారు. క్రికెట్ ప్రపంచకప్ లు, ఒలింపిక్స్ లాంటి మెగా టోర్నీల కవరేజీలో ఆయనకు విశిష్ఠ అనుభవం ఉంది. మల్లారెడ్డి కాలేజీ ఆఫ్ ఇంజినీరింగ్ అండ్ టెక్నాలజీ నుంచి చందు బీటెక్ డిగ్రీ పొందారు. ఓ వైపు టెక్నికల్ నాలెడ్జ్ తో పాటు జర్నలిజంపై ప్రేమతో మీడియా రంగంలో కొనసాాగుతున్నారు. జర్నలిజంలో డిప్లొమా చేశారు. సినిమా వార్తలను, మూవీ రివ్యూలను, ఓటీటీ విషయాలను, క్రికెట్ సమాచారాన్ని, క్రీడా సంగతులను పాఠకులకు అందిస్తున్నారు.Read More

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Home/Entertainment/Ninnu Kori September 7 Episode: నిన్ను కోరి.. పారిపోయిన మాయ- అందరికీ నిజం చెప్పేసిన విరాట్- ప్రాణాలు తీసేలా శాలిని కుట్ర
Home/Entertainment/Ninnu Kori September 7 Episode: నిన్ను కోరి.. పారిపోయిన మాయ- అందరికీ నిజం చెప్పేసిన విరాట్- ప్రాణాలు తీసేలా శాలిని కుట్ర
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