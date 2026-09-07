Ninnu Kori September 7 Episode: నిన్ను కోరి.. పారిపోయిన మాయ- అందరికీ నిజం చెప్పేసిన విరాట్- ప్రాణాలు తీసేలా శాలిని కుట్ర
Ninnu Kori September 7 Episode: నిన్ను కోరి సీరియల్ టుడే సెప్టెంబర్ 7 ఎపిసోడ్ లో స్టోరీ ఇంట్రెస్టింగ్ గా సాగుతుంది. మాయ, మందర ఇంటి నుంచి పారిపోతారు. మాయ గురించి నిజాన్ని విరాట్ బయటపెడతాడు. మాయను పట్టుకోవాలని ట్రై చేస్తాడు. విరాట్ ను చంపాలని శాలిని కుట్ర పన్నుతుంది.
Ninnu Kori September 7 Episode: నిన్ను కోరి సీరియల్ ఈ రోజు ఎపిసోడ్ ఆద్యంతం ఉత్కంఠభరితంగా సాగింది. మాయ అబద్ధాలు ఒకవైపు బట్టబయలు అవుతుంటే.. శాలిని పన్నిన మృత్యు వల విరాట్ మెడకు చుట్టుకోబోతోంది.
మాయ కట్టుకథ
ఎలాగైనా బిడ్డతో సహా ఇంట్లోంచి ఉడాయించాలని మాయ, మందర ఒక కట్టుకథ అల్లారు. మందర అర్జెంట్గా ఊరు వెళ్లాలని నాటకం మొదలుపెట్టగా, అనుమానం వచ్చిన చంద్ర "నేనూ వస్తాను, బస్సు ఎక్కించి వస్తా" అని అనడంతో వారిద్దరికీ చెమటలు పడతాయి.
బిడ్డను కాకుండా చేస్తా
దొరికిపోతామేమో అన్న భయంలో ఉన్న మాయ, మందరలను శాలిని తన సమయస్ఫూర్తితో కాపాడింది. తాను గచ్చిబౌలి వెళ్తున్నానని, వాళ్లను డ్రాప్ చేస్తానని చెప్పి మాయ, మందరలను బయటకు వెళ్లేలా చేసింది. వెళ్లే ముందు "బిడ్డను జాగ్రత్తగా చూసుకో" అని అమాయకంగా చెప్పిన చంద్రను చూసి, "నీ కన్నబిడ్డను నీకు కాకుండా చేస్తాను" అని మాయ తన మనసులోనే కుట్రలు పన్నుతూ అక్కడి నుంచి జారుకుంది.
బ్లాక్మెయిల్ నాటకం
కోపంతో ఊగిపోతూ ఇంటికి వచ్చిన విరాట్.. మాయ కోసం కేకలు వేశాడు. జగదీశ్వరి ఎప్పట్లాగే విరాట్ను దెప్పిపొడవడంతో అతని సహనం కట్టలు తెంచుకుంది. "మాయతో నాకు పెళ్లే కాలేదు, తనొక బ్లాక్మెయిలర్" అని అసలు నిజాన్ని కుటుంబం ముందు కుండబద్దలు కొట్టాడు. ఈ మాటతో జగదీశ్వరి, రఘురాంలు షాక్ అయినా, తమ పెంపకం ఎక్కడా తప్పు చేయలేదని ఆనందంతో ఉబ్బితబ్బిబ్బయ్యారు. కానీ, చంద్ర మాత్రం "ఈ విషయం నాకు ముందే తెలుసు" అని చెప్పి విరాట్ను ఆశ్చర్యపరిచింది.
శాలిని కవరింగ్
అసలు కథ ఇక్కడే మలుపు తిరిగింది. మాయ కడుపులో ఉన్నది చంద్ర బిడ్డే అన్న అసలు నిజాన్ని విరాట్ చెప్పబోయే లోపు శాలిని ఊహించని పని చేసింది. ఈ నిజం బయటపడకుండా ఉండేందుకు తన తలను తానే గోడకేసి కొట్టుకుంది. రక్తమోడుతున్న తలతో అందరి ముందుకు వచ్చి.. "మాయ నన్ను కొట్టి పారిపోయింది. పెళ్లి కాలేదన్న నిజం చంద్రకు తెలిసిపోయిందని భయపడి బిడ్డతో సహా వెళ్లిపోయింది" అని అబద్ధాన్ని అల్లింది.
దీంతో చంద్రకు బిడ్డ గురించి చెప్పకుండానే విరాట్ మాయను పట్టుకోవడానికి కారులో వేగంగా బయలుదేరాడు. విరాట్ వెనుకే చంద్ర, మదన్లు కూడా మరొక వాహనంలో బయలుదేరారు.
విరాట్ ను చంపేయాలని
ఇంట్లో అందరూ శాలినికి తగిలిన గాయానికి కంగారు పడుతుంటే, ఆమె మాత్రం చాకచక్యంగా పక్క గదిలోకి వెళ్లి ఓ లారీ డ్రైవర్కు కాల్ చేసింది. "విరాట్ కారులో వస్తున్నాడు, అతడు కారు దిగేలోపే యాక్సిడెంట్ చేసి చంపేయాలి" అని చెప్తుంది. విరాట్ ప్రాణాలు తీయాలనుకుంటుంది.
వెంటాడుతున్న మృత్యువు
మరోవైపు ఆటోలో పారిపోతున్న మాయకు విరాట్ వరుసగా కాల్స్ చేస్తున్నా, టెన్షన్లో ఆమె కాల్స్ కట్ చేస్తోంది. తన ఫ్రెండ్ సాయంతో మాయ నంబర్ ట్రేస్ చేయమని విరాట్ అడిగాడు. కానీ, తన కారు వెనుకే శాలిని పంపిన వెహికల్ మృత్యువులా తరుముకొస్తోందన్న నిజం విరాట్కు తెలియదు. ఇక్కడితో నేటి నిన్ను కోరి సీరియల్ ఎపిసోడ్ ముగుస్తుంది.
- ABOUT THE AUTHORChandu Shanigarapu
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