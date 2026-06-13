Nora Fatehi: ఫిఫా వరల్డ్ కప్ ఓపెనింగ్ సెర్మనీలో నోరా ఫతేహి డాన్స్ రచ్చ.. నెట్టింట వీడియోలు వైరల్!
Nora Fatehi: నార్త్ అమెరికా వేదికగా ప్రారంభమైన ప్రతిష్టాత్మక 'ఫిఫా వరల్డ్ కప్ 2026' (FIFA World Cup 2026) ప్రారంభ వేడుకల్లో బాలీవుడ్ డాన్సింగ్ క్వీన్ నోరా ఫతేహి తన పర్ఫార్మెన్స్ తో దుమ్మురేపింది. కెనడాలో జరిగిన ఓపెనింగ్ సెర్మనీలో ఆమె చేసిన లైవ్ డాన్స్ సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా ట్రెండ్ అవుతున్నాయి.
Nora Fatehi: ప్రపంచవ్యాప్తంగా కోట్లాది మంది ఎదురుచూస్తున్న ఫిఫా వరల్డ్ కప్ 2026 ఫుట్బాల్ హంగామా అట్టహాసంగా మొదలైంది. ఈసారి అమెరికా, కెనడా, మెక్సికో దేశాలు సంయుక్తంగా ఈ మెగా టోర్నీని హోస్ట్ చేస్తున్నాయి. జూన్ 11న మెక్సికో సిటీలో మెక్సికో, సౌత్ ఆఫ్రికా మధ్య జరిగిన ఫస్ట్ మ్యాచ్ తో ఈ టోర్నమెంట్ అధికారికంగా ప్రారంభమైంది. అయితే కెనడా వేదికగా శుక్రవారం (జూన్ 12) రాత్రి జరిగిన ఓపెనింగ్ సెర్మనీలో గ్లోబల్ సెలబ్రిటీ నోరా ఫతేహి (Nora Fatehi) తన ఎలక్ట్రిక్ పర్ఫార్మెన్స్ తో స్టేజ్ పై నిప్పులు చెరిగింది.
Nora Performance | రెడ్ ఔట్ఫిట్లో నోరా ఫతేహి మెరుపులు
కెనడాలో జరిగిన ఫిఫా వరల్డ్ కప్ 2026 గ్రాండ్ ఈవెంట్ లో నోరా ఫతేహి ఆల్-రెడ్ కటౌట్ ఔట్ఫిట్లో మెరిసిపోయింది. లూజ్ హెయిర్ వేవ్స్ స్టైల్ తో అదిరిపోయే లుక్ లో కనిపించిన నోరా.. పాపులర్ పెర్ఫార్మర్స్ వెజెడ్రీమ్, సంజయ్ లతో కలిసి స్టేజ్ షేర్ చేసుకుంది.
తన అఫీషియల్ ఫుట్బాల్ ఆంథెమ్ పాడుతూనే, వందలాది మంది బ్యాక్గ్రౌండ్ డాన్సర్లతో కలిసి ఆమె వేసిన మాస్ స్టెప్పులు స్టేడియంలో ఉన్న ఆడియన్స్ కు గూస్బంప్స్ తెప్పించాయి. నోరా క్రేజీ యాటిట్యూడ్, హై-వోల్టేజ్ డాన్స్ మూవ్స్ చూసి ఫ్యాన్స్ ఫిదా అయిపోతున్నారు. దీనికి సంబంధించిన వీడియోలను సోషల్ మీడియాలో తెగ షేర్ చేస్తున్నారు.
మూడు దేశాల్లో విడివిడిగా వేడుకలు
ఈసారి ఫిఫా చరిత్రలోనే అతిపెద్ద టోర్నమెంట్గా 48 జట్లతో ఈ మ్యాచ్లు జరుగుతున్నాయి. అందుకే మూడు దేశాల్లోనూ విడివిడిగా ఓపెనింగ్ సెర్మనీలు ప్లాన్ చేశారు.
మెక్సికో సిటీ (మెక్సికో): ఇక్కడ జరిగిన ఫస్ట్ ఈవెంట్ లో గ్లోబల్ పాప్ స్టార్ షకీరా (Shakira), బర్నా బాయ్ కలిసి ఫిఫా అఫీషియల్ సాంగ్ "డై డై" (Dai Dai) ను మొదటిసారి లైవ్ లో పాడారు. వీరితో పాటు అలెజాండ్రో ఫెర్నాండెజ్, బెలిండా, జె బాల్విన్ లాంటి స్టార్స్ అలరించారు.
టొరంటో (కెనడా): నోరా ఫతేహితో పాటు అలానిస్ మోరిసెట్, అలెస్సియా కారా, మైఖేల్ బుబ్లే లాంటి ఇంటర్నేషనల్ సింగర్స్ ఇక్కడ పర్ఫార్మ్ చేశారు.
లాస్ ఏంజిల్స్ (అమెరికా): అమెరికాలో జరిగే వేడుకల్లో పాప్ క్వీన్ కాటి పెర్రీ (Katy Perry) స్టేజ్ పై రచ్చ చేయబోతోంది. ఆమెతో పాటు అనిట్టా, ఫ్యూచర్, లిసా (LISA), రెమా, టైలా లాంటి వరల్డ్ ఫేమస్ సింగర్స్ లైన్ లో ఉన్నారు.
ఈ మెగా ఫుట్బాల్ పండుగ జులై 19న జరిగే గ్రాండ్ ఫైనల్ మ్యాచ్ తో ముగియనుంది.
హెచ్టీ విశ్లేషణ
ఫిఫా వరల్డ్ కప్ అనేది కేవలం ఆట మాత్రమే కాదు, అదొక బిగ్గెస్ట్ కల్చరల్ సెలబ్రేషన్. గతంలో 2022 ఖతార్ వరల్డ్ కప్ క్లోజింగ్ సెర్మనీలో కూడా నోరా ఫతేహి భారత్ తరఫున పర్ఫార్మ్ చేసి రికార్డ్ క్రియేట్ చేసింది. ఇప్పుడు మళ్లీ 2026 ఎడిషన్ లో కూడా షకీరా, కాటి పెర్రీ లాంటి ఇంటర్నేషనల్ ఐకాన్స్ తో సమానంగా నోరాకు క్రేజ్ దక్కడం విశేషం. గూగుల్ ట్రెండ్స్ లో ప్రస్తుతం నోరా ఫిఫా డాన్స్ వీడియోలు టాప్ లో ఉన్నాయి. బాలీవుడ్ నుంచి గ్లోబల్ స్టేజ్ కి ఎదిగిన నోరా సత్తాకు ఈ పర్ఫార్మెన్స్ మరో పెద్ద నిదర్శనం.
People Also Ask (FAQs)
ఫిఫా వరల్డ్ కప్ 2026 ఓపెనింగ్ సెర్మనీలో నోరా ఫతేహి ఎక్కడ పర్ఫార్మ్ చేసింది?
నోరా ఫతేహి కెనడా (టొరంటో) లో జరిగిన ఫిఫా వరల్డ్ కప్ ప్రారంభ వేడుకల్లో వెజెడ్రీమ్, సంజయ్ లతో కలిసి అద్భుతమైన లైవ్ డాన్స్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇచ్చింది.
ఫిఫా వరల్డ్ కప్ 2026 అఫీషియల్ సాంగ్ ఏంటి? దీన్ని ఎవరు పాడారు?
ఈ సీజన్ అఫీషియల్ సాంగ్ "డై డై" (Dai Dai). మెక్సికో సిటీలో జరిగిన ఓపెనింగ్ సెర్మనీలో పాప్ స్టార్ షకీరా, బర్నా బాయ్ కలిసి ఈ పాటను మొదటిసారి లైవ్ లో పాడారు.
అమెరికాలో జరిగే ఫిఫా ప్రారంభ వేడుకల్లో ఎవరు పర్ఫార్మ్ చేయబోతున్నారు?
అమెరికాలోని లాస్ ఏంజిల్స్ లో జరిగే ఈవెంట్ లో పాప్ సింగర్ కాటి పెర్రీతో పాటు అనిట్టా, ఫ్యూచర్, లిసా (LISA), రెమా, టైలా లాంటి స్టార్స్ పర్ఫార్మ్ చేయనున్నారు.
- ABOUT THE AUTHORHari Prasad S
హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్డేట్స్ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More