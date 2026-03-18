    Nora Fatehi: అంతా డైరెక్టరే చేశాడు.. మా ఫొటోలు కాదు.. వాళ్లవి వాడండి.. అప్పుడే బుద్ధి వస్తుంది: ఆ బూతు పాటపై నోరా ఫతేహి

    Nora Fatehi: దేశవ్యాప్తంగా తీవ్ర దుమారం రేపిన సర్కే చునర్ పాటపై అందులో డ్యాన్స్ చేసిన నోరా ఫతేహి స్పందించింది. ఇవి వివాదాస్పదం అవుతుందని తాను అప్పుడే చెప్పానని, అయినా డైరెక్టర్ వినలేదని ఆమె అనడం విశేషం.

    Mar 18, 2026, 16:34:36 IST
    By Hari Prasad S, Hyderabad
    కన్నడ పాన్ ఇండియా సినిమా 'కేడీ ద డెవిల్' (KD: The Devil) లోని 'సర్కే చునర్' (Sarke Chunar) ఐటెమ్ సాంగ్ రేపిన వివాదం ఇప్పట్లో చల్లారేలా లేదు. ఆ పాటలో వాడిన పచ్చి బూతులపై దేశవ్యాప్తంగా తీవ్ర విమర్శలు వస్తున్నాయి. ఏకంగా పార్లమెంట్‌లో కూడా దీనిపై చర్చ జరగడం, కేంద్ర సమాచార ప్రసార శాఖ మంత్రి ఆ పాటను బ్యాన్ చేస్తామని హామీ ఇవ్వడం లాంటివి జరిగాయి.

    ఈ రచ్చ మొత్తం ముదిరిపోవడంతో ఫైనల్‌గా బాలీవుడ్ బ్యూటీ, డ్యాన్సర్ నోరా ఫతేహి ఈ ఇష్యూపై నోరు విప్పింది. అసలు ఆ హిందీ వెర్షన్‌తో తనకు ఎలాంటి సంబంధం లేదని తేల్చి చెప్పేసింది. అంతా ఆ డైరెక్టర్ ప్రేమ్ చేశాడని అనడం గమనార్హం.

    ఆ బూతు పాటను నేను ఎంకరేజ్ చేయను

    బుధవారం (మార్చి 18) మధ్యాహ్నం నోరా ఫతేహి తన ఇన్‌స్టాగ్రామ్ అకౌంట్‌లో ఒక వీడియో పోస్ట్ చేస్తూ ఈ కాంట్రవర్సీపై క్లారిటీ ఇచ్చింది. ఆ బూతు పాటను బ్యాన్ చేయించిన జనాలకు ఆమె థ్యాంక్స్ చెప్పడం విశేషం.

    "ఇలాంటి అశ్లీలమైన పాటను నేను సపోర్ట్ చేస్తున్నానని ఎవరైనా అనుకుంటే అది నాకు అస్సలు ఇష్టం ఉండదు. ఈ పాటపై ఇంతలా నెగిటివ్ ఫీడ్‌బ్యాక్ ఇచ్చినందుకు మీ అందరికీ థ్యాంక్స్. మీ ప్రజర్ వల్లే మేకర్స్ లక్కీగా ఆ పాటను డిలీట్ చేసేశారు" అని నోరా తన క్యాప్షన్‌లో రాసుకొచ్చింది.

    అంతేకాకుండా, ఆ పాటను షేర్ చేయడం ఆపేయాలని ఫ్యాన్స్‌ను కోరింది. "దయచేసి ఆ సాంగ్‌ను ఎవరూ షేర్ చేయకండి. మీరు అలా చేస్తే, అనవసరంగా దానికి మరింత ప్రచారం కల్పించినట్లు అవుతుంది" అని ఆమె సూచించింది.

    నా క్యారెక్టర్‌ను టార్గెట్ చేయకండి

    ఈ పాటను అడ్డుపెట్టుకుని కొందరు తనను పర్సనల్‌గా టార్గెట్ చేయడంపై నోరా గట్టిగానే కౌంటర్ ఇచ్చింది. "ఈ పాటను విమర్శించే వంకతో, కొందరు దీన్ని ఒక అవకాశంగా తీసుకుని నా క్యారెక్టర్‌ను అటాక్ చేయాలని చూస్తున్నారు. ఇది నిజంగా చాలా దురదృష్టకరం" అంటూ ట్రోలర్స్‌కు వార్నింగ్ ఇచ్చింది.

    నా ఇమేజ్‌ను వాడుకోవడానికి పర్మిషన్ తీసుకోలేదు

    అసలు ఈ పాటకు, తనకు ఎలాంటి సంబంధం లేదని నోరా క్లారిటీ ఇచ్చింది. తాను ఒరిజినల్ కన్నడ వెర్షన్‌కు మాత్రమే సైన్ చేశానని, దాన్ని హిందీలో రిలీజ్ చేస్తున్నట్లు తనకు ఎలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వలేదని ఆమె చెప్పింది.

    "హిందీ వెర్షన్‌లో నా ఇమేజ్‌ను వాడుకోవడానికి వాళ్లు నా పర్మిషన్ తీసుకోలేదు. అసలు ఆ హిందీ పాట గురించి నాకు ఏమాత్రం ఐడియా లేదు. నేను దానికి డ్యాన్స్ చేయలేదు."

    "ఏదేమైనా ఫ్యూచర్‌లో ఇలాంటి సిట్యువేషన్స్ రాకుండా నేను, నా టీమ్ మరింత జాగ్రత్తగా ఉంటాం" అని నోరా వివరణ ఇచ్చింది. అంతేకాదు ఇలాంటి వివాదాలు తలెత్తినప్పుడు వాటికి బాధ్యులైన డైరెక్టర్ల ఫొటోలు వాడాలని, వాటితో ఎలాంటి సంబంధం లేని తమవి కాదని చెప్పింది. అలా చేస్తేనే అలాంటి ఫిల్మ్ మేకర్స్ కు బుద్ధి వస్తుందని చెప్పింది.

    అసలు వివాదం ఏంటి?

    'కేడీ ద డెవిల్' సినిమాలో సంజయ్ దత్, నోరాలపై చిత్రీకరించిన ఈ 'సర్కే చునర్' సాంగ్ నిజానికి కన్నడ పాట. దీన్ని లిరిసిస్ట్ రకీబ్ ఆలం హిందీలోకి ట్రాన్స్‌లేట్ చేశాడు. ఈ విషయాన్ని ఆయనే వెల్లడించాడు. డైరెక్టర్ బలవంతం వల్లే హిందీలో బూతులు వాడానని రీసెంట్‌గా చెప్పిన విషయం తెలిసిందే. డబుల్ మీనింగ్ డైలాగులతో ఉన్న ఈ పాటపై సోషల్ మీడియాలో జనాలు, రాజకీయ నాయకులు తీవ్ర స్థాయిలో ఫైర్ అవ్వడంతో మేకర్స్ ఆ వీడియోను అన్ని ప్లాట్‌ఫామ్స్ నుంచి తొలగించారు.

