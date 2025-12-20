బ్రేకింగ్.. కారు యాక్సిడెంట్ నుంచి ప్రాణాలతో తప్పించుకున్న నోరా ఫతేహి.. బాలీవుడ్ హాట్ బ్యూటీకి కంకషన్
బ్రేకింగ్.. బాలీవుడ్ హాట్ బ్యూటీ నోరా ఫతేహి పెద్ద రోడ్డు ప్రమాదం నుంచి ప్రాణాలతో తప్పించుకుంది. ఆమె కారుకు ప్రమాదం జరిగింది. నోరాను వెంటనే హాస్పిటల్ కు తరలించారు. ఆమె కంకషన్ కు గురైంది.
బాలీవుడ్ హాట్ బ్యూటీ నోరా ఫతేహి ప్రయాణిస్తున్న కారుకు రోడ్డు ప్రమాదం జరిగింది. దీని నుంచి ఆమె ప్రాణాలతో తప్పించుకుంది. ముంబైలో అమెరికన్ డీజే డేవిడ్ గెట్టా సంగీత కచేరీలో పాల్గొనేందుకు వెళ్తున్నప్పుడు నోరా ఫతేహికి ఒక దురదృష్టకర సంఘటన జరిగింది. నటి, సింగర్ కారు రోడ్డు ప్రమాదానికి గురైంది. దీని కారణంగా ఆమె స్వల్పంగా కంకషన్ బారిన పడ్డారు.
నోరా ఫతేహి కారు యాక్సిడెంట్
నటి, సింగర్, డ్యాన్సర్ ఇలా మల్టీ టాలెంటెడ్ అయిన హాట్ బ్యూటీ నోరా ఫతేహి కొద్దిలో ప్రాణాపాయం నుంచి తప్పించుకుంది. ఆమె కారు రోడ్డు ప్రమాదానికి గురైంది. ఈ సంఘటన వివరాలను పంచుకుంటూ, ఒక సన్నిహిత వర్గం మాట్లాడుతూ.. "డేవిడ్ గెట్టాతో తన షెడ్యూల్ ప్రకారం కార్యక్రమం కోసం సన్బర్న్ ఫెస్టివల్కు నోరా ఫతేహి వెళ్తుంది. తాగి ఉన్న డ్రైవర్ మరో కారులో వచ్చి ఆమె కారును ఢీకొట్టడంతో నోరా ఫతేహి దురదృష్టకర కారు ప్రమాదంలో చిక్కుకుంది. ఆమె బృందం వెంటనే ఆమెను సమీపంలోని ఆసుపత్రికి తరలించింది’’ అని తెలిపాయి.
కంకషన్
ఈ రోడ్డు ప్రమాదం కారణంగా నోరా ఫతేహి కంకషన్ (ఒక్కసారిగా తల తిరిగి మతి భ్రమించినట్లు కావడం)కు గురైంది. ‘‘అక్కడ వైద్యులు హెమరేజిక్ గాయం లేదా అంతర్గత రక్తస్రావాన్ని నిర్ధారించడానికి సీటీ స్కాన్ నిర్వహించారు. వైద్యులు నోరాకు ఈ ప్రభావం వల్ల స్వల్ప కంకషన్ వచ్చిందని నిర్ధారించారు. విశ్రాంతి తీసుకోవాలని వైద్యులు సలహా ఇచ్చినప్పటికీ నోరా ఈరోజు రాత్రి సన్బర్న్ 2025లో తన షెడ్యూల్ ప్రకారం ప్రదర్శన ఇచ్చింది" అని సన్నిహిత వర్గాలు తెలిపాయి.
డేవిడ్ గెట్టాతో కలిసి తన తదుపరి అంతర్జాతీయ సింగిల్ టీజర్ను ఈరోజు రాత్రి అతని కచేరీలో పంచుకోవడానికి నోరా రంగంలోకి దిగుతుందని మేము ప్రత్యేకంగా నివేదించాము, ఇందులో ఆమె అతనితో మరియు అమెరికన్ గాయని సియారాతో కలిసి పనిచేస్తోంది. ఒక వర్గం మాకు చెప్పిన ప్రకారం, "డేవిడ్ గెట్టా మరియు అమెరికన్ గాయని సియారాలు కలిసి పనిచేస్తున్న తన తదుపరి గ్లోబల్ సింగిల్ను ఆర్టిస్ట్ టీజ్ చేయనుంది, మరియు నోరా దానికి గాత్రదానం చేసింది." నోరా ఇటీవల జాంబియన్ గాయని షెన్సీయాతో కలిసి "What Do I Know? (Just a Girl)" పాటను ప్రదర్శిస్తూ, లేట్ నైట్ షో, ది జిమ్మీ ఫాలోన్ షోలో US టీవీలో తొలిసారిగా అరంగేట్రం చేసింది. ఆమె సంగీతంతో పాటు, నోరా నటన రంగంలో కూడా కొన్ని ప్రాజెక్టులు చేస్తోంది. ఆమె హారర్ చిత్రం కంచనా 4 మరియు KD: ది డెవిల్లో నటిస్తూ దక్షిణాదికి తన మార్గాన్ని సుగమం చేసుకుంటోంది. ఈ సంవత్సరం, నోరా ప్రాజెక్టులలో 'Be Happy', 'Uff Yeh Siyappa' మరియు ఇషాన్ ఖట్టర్తో కలిసి 'The Royals' అనే వెబ్ సిరీస్ ఉన్నాయి.