ఆ బూతు పాట నేను రాయలేదు.. డైరెక్టర్ కావాలని వివాదం చేస్తున్నాడు..: లిరిసిస్ట్ రకీబ్ ఆలమ్ సెన్సేషనల్ కామెంట్స్
సినిమా ఇండస్ట్రీలో తీవ్ర దుమారం రేపుతున్న కేడీ ది డెవిల్ లోని పాటపై తాజాగా లిరిసిస్ట్ రకీబ్ ఆలమ్ స్పందించాడు. ఆ పాటను తాను రాయలేదని, కేవలం కన్నడ వెర్షన్ ను హిందీలోకి ట్రాన్స్లేట్ చేశానని అతడు చెప్పడం గమనార్హం.
ధృవ సర్జా హీరోగా పాన్ ఇండియా లెవల్లో రాబోతున్న కన్నడ సినిమా 'కేడీ ద డెవిల్' (KD The Devil) లోని 'సర్కే చునర్ తేరీ' సాంగ్ ఇప్పుడు ఇంటర్నెట్లో పెద్ద సెన్సేషన్ అవుతోంది. నోరా ఫతేహి, సంజయ్ దత్లపై చిత్రీకరించిన ఈ ఐటెమ్ సాంగ్లో పచ్చి బూతులు ఉన్నాయంటూ నెటిజన్లు డైరెక్టర్తో పాటు లిరిసిస్ట్ను కూడా దారుణంగా ట్రోల్ చేస్తున్నారు. హిందీ వెర్షన్లో ఈ పాటకు గీత రచయితగా రకీబ్ ఆలమ్ (Raqueeb Alam) పేరు కనిపిస్తోంది. కానీ ఇప్పుడు రకీబ్ ఈ విషయంపై క్లారిటీ ఇస్తూ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశాడు. ఆ పాట తాను రాయలేదని, డైరెక్టర్ కన్నడలో రాస్తే తాను కేవలం హిందీలోకి ట్రాన్స్లేట్ చేశానని బాంబ్ పేల్చాడు.
ఆ పాట నా క్రియేషన్ కాదు.. నా పేరు వాడారు
రకీబ్ వెరైటీ ఇండియాకు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో మాట్లాడుతూ క్లారిటీ ఇచ్చాడు. "ఈ సినిమాలో నేను మరో 5 పాటలు రాశాను. కానీ ఈ పాట రాయడానికి ముందే రిజెక్ట్ చేశాను. అప్పుడు వాళ్లు కనీసం హిందీ పదాలు అయినా యాడ్ చేయమని అడిగారు" అని వెల్లడించాడు.
"కానీ ఇప్పుడు తీరా చూస్తే హిందీ వెర్షన్ లిరిసిస్ట్గా నా పేరు వేసేశారు. నేను ముందే వద్దు అని చెప్పినా నా పేరు వేయడం పట్ల నేను వాళ్లతో కచ్చితంగా మాట్లాడతాను. ఇది టూ మచ్" అని రకీబ్ ఫైర్ అయ్యాడు.
డైరెక్టర్కు కాంట్రవర్సీ కావాలనే ఇలా చేశాడు
ఎన్డీటీవీతో రకీబ్ మాట్లాడుతూ డైరెక్టర్ ప్రేమ్ పై సీరియస్ ఆరోపణలు చేశాడు. "నేను డైరెక్టర్కు వెయ్యి సార్లు చెప్పాను.. ఇలాంటి పాట సెన్సార్ బోర్డులో అస్సలు పాస్ అవ్వదని వార్నింగ్ ఇచ్చాను. కానీ డైరెక్టర్ ప్రేమ్ 'నేను చూసుకుంటానులే' అని లైట్ తీసుకున్నాడు. అతనికి కాంట్రవర్సీ కావాలి. ఈ పాటలో కచ్చితంగా 'అచార్' (పచ్చడి), 'దారూ' (మందు) లాంటి పదాలు ఉండాలని డైరెక్టర్ పదే పదే నన్ను ఫోర్స్ చేశాడు" అని రకీబ్ వెల్లడించాడు. ఇక జనాలు ఆ పాటను బూతులు తిడుతుండటంతో రాత్రంతా కూర్చుని తాను మళ్లీ ఆ పాటను కొత్తగా క్లీన్గా రాసినట్లు అతను తెలిపాడు.
యూట్యూబ్ నుంచి పాట డిలీట్.. కంగనా ఫైర్
ఈ వల్గర్ సాంగ్పై బాలీవుడ్ ఫైర్బ్రాండ్ కంగనా రనౌత్ కూడా సీరియస్ అయింది. ఇలాంటి అశ్లీల పాటలను ఆపడానికి కఠినమైన రూల్స్ తీసుకురావాలని ఆమె గట్టిగా డిమాండ్ చేసింది. ఫైనల్గా విమర్శలు ఎక్కువవ్వడంతో ఆ పాటను యూట్యూబ్ (YouTube) నుంచి మేకర్స్ డిలీట్ చేసేశారు.
డైరెక్టర్ ప్రేమ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటి?
కన్నడ ఇండస్ట్రీలో ప్రేమ్ చాలా పాపులర్ డైరెక్టర్. అతన్ని అక్కడ 'షోమ్యాన్' అని కూడా పిలుస్తారు. గతంలో 'జోగి', 'ఎక్స్క్యూజ్మీ' లాంటి భారీ బ్లాక్బస్టర్ హిట్స్ ఇచ్చాడు. భారీ బడ్జెట్తో తెరకెక్కుతున్న ఈ 'కేడీ ద డెవిల్' సినిమాలో సంజయ్ దత్, శిల్పా శెట్టి, విజయ్ సేతుపతి లాంటి పాన్ ఇండియా స్టార్ కాస్ట్ ఉంది.