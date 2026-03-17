    Kangana Ranaut: అన్ని హద్దులూ దాటేశారు.. వాళ్లకు అసలు సిగ్గు అనేదే లేదు: మంగ్లీ పాడిన పాటపై కంగనా ఫైర్

    Kangana Ranaut: మంగ్లీ పాడిన హిందీ పాటపై నటి, ఎంపీ కంగనా రనౌత్ స్పందించింది. బాలీవుడ్ అన్ని హద్దులూ దాటేసిందని, వాళ్లకు అసలు సిగ్గు అనేదే లేదని ఆమె తీవ్ర స్థాయిలో విరుచుకుపడింది. ఈ పాటపై ఇప్పుడు దేశవ్యాప్తంగా పెద్ద ఎత్తున విమర్శలు వస్తున్న విషయం తెలిసిందే.

    Mar 17, 2026, 16:41:38 IST
    By Hari Prasad S, Hyderabad
    డైరెక్టర్ ప్రేమ్ రూపొందిస్తున్న పాన్-ఇండియా కన్నడ సినిమా 'కేడీ: ద డెవిల్' నుండి రీసెంట్ గా రిలీజ్ అయిన 'సర్కే చునర్ తేరి సర్కే' (Sarke Chunar Teri Sarke) పాట ఇప్పుడు పెద్ద వివాదానికి దారితీసింది. నోరా ఫతేహి, సంజయ్ దత్ నటించిన ఈ సాంగ్‌లోని లిరిక్స్, కొరియోగ్రఫీ చాలా అసభ్యంగా ఉన్నాయని నెటిజన్లతో పాటు సెలబ్రిటీలు కూడా మండిపడుతున్నారు. ఈ పాటను తెలుగు సింగర్ మంగ్లీ పాడటం గమనార్హం. తాజాగా నటి, ఎంపీ కంగనా రనౌత్ ఈ పాటపై తనదైన శైలిలో విరుచుకుపడింది.

    కంగనా రనౌత్ ఏమన్నారంటే?

    న్యూస్ ఏజెన్సీ ANIతో మాట్లాడిన కంగనా రనౌత్.. బాలీవుడ్ అశ్లీలతకు అన్ని హద్దులు దాటేసిందని విమర్శించింది. "అటెన్షన్ కోసం బాలీవుడ్ వల్గారిటీలో అన్ని లిమిట్స్ క్రాస్ చేసింది. దేశమంతా వీళ్లను చీదరించుకుంటున్నా, వీళ్లకి ఏమాత్రం సిగ్గు ఉన్నట్లు అనిపించడం లేదు. ఇలాంటి అసభ్యకరమైన కంటెంట్‌ని ప్రదర్శించే విషయంలో ఇంకాస్త కఠినంగా వ్యవహరించాలి.. బాలీవుడ్‌కు గట్టి కళ్లెం వేయాల్సిన అవసరం ఉంది" అని ఆమె ఘాటుగా స్పందించింది.

    సోమవారం సింగర్ అర్మాన్ మాలిక్ కూడా ఈ పాట లిరిక్స్ విని షాక్ అయ్యాడు. "నేను విన్నది కరెక్టేనా అని కన్ఫర్మ్ చేసుకోవడానికి ఆ క్లిప్‌ని మళ్ళీ ప్లే చేయాల్సి వచ్చింది. కమర్షియల్ సాంగ్ రైటింగ్ ఇంత దిగజారిపోవడం చూస్తుంటే బాధగా ఉంది" అని తన ఎక్స్ అకౌంట్‌లో రాశాడు.

    వివాదం ఎక్కడిదాకా వెళ్లింది?

    ఈ పాట లిరిక్స్, విజువల్స్ మైనర్లకు చాలా హానికరంగా ఉన్నాయని, వెంటనే దీన్ని బ్యాన్ చేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ ఒక అడ్వకేట్ సెంట్రల్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఫిల్మ్ సర్టిఫికేషన్ (సీబీఎఫ్‌సీ)ని ఆశ్రయించారు. యూట్యూబ్‌లో రిలీజ్ అయిన ఈ పాటలో అత్యంత అసభ్యకరమైన, లైంగిక వేధింపులను ప్రేరేపించే పదాలు ఉన్నాయని ఫిర్యాదులో పేర్కొన్నారు.

    ఈ పాట రాసిన లిరిసిస్ట్ రకీబ్ ఆలం, డైరెక్టర్ ప్రేమ్, మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అర్జున్ జన్యా, సింగర్ మంగ్లీలపై ఈ కంప్లైంట్స్ వెళ్లాయి. ఇప్పటికే ఢిల్లీ పోలీస్ సైబర్ సెల్‌లో ఒక క్రిమినల్ కేసు కూడా నమోదయ్యింది. ఈ సాంగ్ ఓపెనింగ్ లైన్స్ సెక్స్ గురించి డబుల్ మీనింగ్ వచ్చేలా ఉన్నాయని అందరూ అభ్యంతరం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

    ఈ సినిమాను తెలుగు, హిందీ, కన్నడ, తమిళం, మలయాళ భాషల్లో ఆనంద్ ఆడియో రిలీజ్ చేసింది. సౌత్ లో మంచి పేరున్న సింగర్ మంగ్లీ ఈ పాట పాడటం ఇప్పుడు టాలీవుడ్‌లో కూడా హాట్ టాపిక్‌గా మారింది.

