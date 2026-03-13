Neena Gupta: 66 ఏళ్ల వయసులో బాలీవుడ్ నటి ప్రెగ్నెంట్ అయిందా? ఇదీ ఆమె రియాక్షన్.. మన దేశం చాలా ముందుకు వెళ్తోందంటూ..
Neena Gupta: నీనా గుప్తా 66 ఏళ్ల వయసులో ప్రెగ్నెంట్ అయిందా? ఈ మధ్య హైదరాబాద్ లో విజయ్, రష్మిక రిసెప్షన్ కు వచ్చిన ఆమె ఫొటోలకు పోజులిచ్చే సమయంలో నీనా గర్భవతా అన్న అనుమానం కలిగింది. తాజాగా ఈ పుకార్లపై నీనా స్పందించింది.
బాలీవుడ్ సీనియర్ నటి నీనా గుప్తా మరోసారి తనదైన శైలిలో వార్తల్లో నిలిచింది. 66 ఏళ్ల వయసులో ఆమె గర్భవతి అంటూ సోషల్ మీడియాలో షికారు చేసిన వింత పుకార్లపై ఆమె తనదైన శైలిలో స్పందించి, రూమర్ల నోళ్లు మూయించారు. దేశం చాలా ముందుకు వెళ్తోందంటూ నీనా అనడం గమనార్హం.
పుకార్లు ఎలా మొదలయ్యాయి?
గత వారం హైదరాబాద్లో జరిగిన విజయ్ దేవరకొండ - రష్మిక మందన్న వివాహ రిసెప్షన్కు నీనా గుప్తా హాజరైంది. ఈ వేడుకకు సంబంధించిన ఫోటోలు, వీడియోలు వైరల్ కావడంతో, నెటిజన్లలో ఒక వర్గం ఆమె రూపాన్ని చూసి బేస్లెస్ రూమర్లను సృష్టించింది. ఆమె గర్భవతి ఏమో అంటూ సోషల్ మీడియాలో చర్చ మొదలైంది. ఆ ఫొటోలు, వీడియోల్లో నీనా పొట్ట భాగం కాస్త ముందుకు వచ్చినట్లుగా కనిపించడంతో కొందరు ఈ పుకార్లను మొదలుపెట్టారు.
నీనా గుప్తా అదిరిపోయే కౌంటర్
ఈ పుకార్లపై బాలీవుడ్ హంగామాతో మాట్లాడిన నీనా.. చాలా ఫన్నీగా స్పందించింది. "నాకు ఇప్పుడు కావాల్సింది ఇదే.. నిజ జీవితంలో 'బధాయి హో' (ఆమె నటించిన సినిమా, అందులో మధ్య వయసులో గర్భవతిగా కనిపిస్తారు) అన్నమాట" అని చమత్కరించింది.
ఆ అసలు నిజాన్ని వివరిస్తూ.. "అక్కడ ఎలాంటి బధాయి హో లేదు. నేను ప్రెగ్నెంట్ కాదు. ఆ రోజు నేను కట్టుకున్న చీర మెటీరియల్ చాలా మందంగా ఉండటం వల్ల నేను కాస్త లావుగా కనిపించాను అంతే. అయినా ఈ వయసులో నా ప్రెగ్నెన్సీ గురించి ఇంతలా చర్చించుకుంటున్నారంటే.. ఒక దేశంగా మనం ఎంతలా పరిణతి చెందుతున్నామో అర్థమవుతోంది" అంటూ వ్యంగ్యంగా వ్యాఖ్యానించింది.
వ్యక్తిగత జీవితంలో సాహసోపేత నిర్ణయాలు
నీనా గుప్తా తన వ్యక్తిగత జీవితం విషయంలో ఎప్పుడూ కుండబద్దలు కొట్టినట్లు మాట్లాడుతుంటోంది. 1980వ దశకంలో వెస్టిండీస్ దిగ్గజ క్రికెటర్ వివ్ రిచర్డ్స్తో ఆమె రిలేషన్లో ఉంది. పెళ్లి కాకుండానే కుమార్తె మసాబా గుప్తాకు జన్మనిచ్చి, సింగిల్ మదర్గా పెంచి అప్పట్లో సంచలనం సృష్టించింది. ఆ తర్వాత 2008లో చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ వివేక్ మెహ్రాను వివాహం చేసుకుంది.
ఇటీవల సంజయ్ మిశ్రాతో కలిసి 'వధ్ 2' (Vadh 2) చిత్రంలో నటించిన ఆమె, త్వరలో నెట్ఫ్లిక్స్ డ్రామా సిరీస్ 'చుంబక్' (Chumbak) లో కనిపించనుంది.