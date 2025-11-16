దావూద్ ఇబ్రహీం డ్రగ్స్ కేసు కలకలం.. లిస్ట్ లో అందాల తారలు.. నా పేరు వాడితే జాగ్రత్త అంటూ హాట్ బ్యూటీ వార్నింగ్
అండర్ వరల్డ్ డాన్ దావూద్ ఇబ్రహీం లింక్ ఉన్న డ్రగ్స్ కేసు బాలీవుడ్ లో కలకలం రేపుతోంది. ఆ పార్టీలతో సంబంధం ఉన్న వాళ్ల లిస్ట్ లో బాలీవుడ్ హీరోయిన్ల పేర్లు కూడా ఉన్నాయి. తన పేరు వాడితే మాత్రం జాగ్రత్త అంటూ హాట్ బ్యూటీ నోరా ఫతేహి వార్నింగ్ ఇచ్చింది.
ముంబై పోలీసులు ఒక భారీ డ్రగ్ రాకెట్ను బట్టబయలు చేశారు. ఈ కేసులో నటి శ్రద్ధా కపూర్, నోరా ఫతేహి, అండర్వరల్డ్ డాన్ దావూద్ ఇబ్రహీం మేనల్లుడు అలీషా పార్కర్ వంటి పలువురు ప్రముఖుల పేర్లు బయటకు వచ్చాయి. మహమ్మద్ సలీమ్ మహమ్మద్ సుహైల్ షేక్ అలియాస్ లావిష్ నడుపుతున్న ఈ రాకెట్, దేశవిదేశాల్లో హై-ప్రొఫైల్ పార్టీలను నిర్వహించినట్లు నివేదికలు వెల్లడించాయి.
డ్రగ్ పార్టీలు
పీటీఐ ప్రకారం విచారణ సమయంలో సలీమ్ తాను దేశంలోనూ, విదేశాల్లోనూ డ్రగ్ పార్టీలను నిర్వహించేవాడినని, వీటికి ఫ్యాషన్, సినీ ప్రముఖులతో పాటు గ్యాంగ్స్టర్ దావూద్ ఇబ్రహీం మేనల్లుడు అలీషా పార్కర్ కూడా హాజరయ్యేవారని ఆరోపించారు. ఇండియా టుడే ప్రకారం ఈ మొత్తం కార్యకలాపాలు దుబాయ్ నుంచి నడిచేవని తెలిసింది. సలీమ్ అక్కడే నివసిస్తున్నాడు. అతని కుమారుడు తాహెర్ డోలా దర్యాప్తు అధికారులకు కీలక వివరాలు అందించినట్లు తెలుస్తోంది.
ఈ పార్టీలకు బాలీవుడ్ నటీనటులు, మోడల్స్, రాపర్లు, చిత్రనిర్మాతలు, చివరికి దావూద్ ఇబ్రహీం బంధువులు కూడా హాజరయ్యేవారని ఆరోపణలు వస్తున్నాయి.
నోరా ఫతేహి వార్నింగ్
డ్రగ్ పార్టీల్లో తన పేరు రావడంపై నోరా ఫతేహి సీరియస్ అయింది. "నేను పార్టీలకు వెళ్ళను. నేను నిరంతరం విమానాల్లోనే ఉంటాను. నేను వర్క్ హాలిక్. నాకు వ్యక్తిగత జీవితం లేదు. నేను అలాంటి వ్యక్తులతో సంబంధం పెట్టుకోను. నా ఖాళీ రోజుల్లో నేను దుబాయ్లోని బీచ్లో లేదా నా హైస్కూల్ స్నేహితులతో ఇంట్లోనే ఉంటాను! నా కలలు, లక్ష్యాల కోసం నా రోజులు, రాత్రులు మొత్తం కష్టపడుతూనే ఉంటాను’’ అని నోరా ఇన్ స్టా స్టోరీలో పెట్టింది.
నా పేరును వాడొద్దు
‘‘మీరు చదివే దేనినీ నమ్మకండి! నా పేరు సులభంగా లక్ష్యంగా మారుతున్నట్లుంది! కానీ ఈసారి అలా జరగనివ్వను! ఇది ఇంతకు ముందు ఒకసారి జరిగింది, మీరు అబద్ధాలతో నన్ను నాశనం చేయడానికి ప్రయత్నించారు, అది పనిచేయలేదు. అందరూ నా పేరును చెడగొట్టడానికి, నా ప్రతిష్టను దెబ్బతీయడానికి, నన్ను క్లిక్బైట్గా ఉపయోగించుకోవడానికి తమ వంతు ప్రయత్నం చేస్తున్నప్పుడు నేను నిశ్శబ్దంగా చూశాను! దయచేసి నాకు ఏమాత్రం సంబంధం లేని పరిస్థితుల్లో నా పేరు, చిత్రాన్ని ఉపయోగించకుండా ఉండండి! దీనికి భారీ మూల్యం చెల్లించాల్సి వస్తుంది’’ అని నోరా గట్టిగానే చెప్పింది.
రిమాండ్ రిపోర్ట్
ఇండియా టుడే టీవీకి అందిన రిమాండ్ కాపీలో.. "సదరు నిందితుడు నంబర్ 05 దర్యాప్తులో అతను దేశంలోనూ, విదేశాల్లోనూ డ్రగ్ పార్టీలను నిర్వహిస్తున్నాడని, ఆ పార్టీలకు డ్రగ్స్ సరఫరా చేస్తున్నాడని తేలింది" అని పేర్కొంది.
"సదరు నిందితుడు గతంలో అలీషా పార్కర్, నోరా ఫతేహి, శ్రద్ధా కపూర్, ఆమె సోదరుడు సిద్ధార్థ్ కపూర్, జిషాన్ సిద్ధిఖీ, ఓరి అలియాస్ ఓర్హాన్, అబ్బాస్ మస్తాన్, లోకా, ఇంకా చాలా మంది వ్యక్తులతో కలిసి దేశంలోనూ, విదేశాల్లోనూ డ్రగ్ పార్టీలను నిర్వహించాడు, స్వయంగా వాటిలో పాల్గొన్నాడు. వీరికి, ఇతర వ్యక్తులకు డ్రగ్స్ సరఫరా చేస్తున్నాడు" అని కూడా ఆరోపించింది.
స్టేట్మెంట్లను రికార్డ్
ముంబై క్రైమ్ బ్రాంచ్ ఇప్పుడు కేసులో పేర్కొన్న సెలబ్రిటీలందరినీ వారి స్టేట్మెంట్లను రికార్డ్ చేయడానికి పిలిచే అవకాశం ఉంది. శ్రద్ధా కపూర్ గానీ, ఆమె ప్రతినిధులు గానీ దీనిపై ఇంకా స్పందించలేదు. దర్యాప్తు లోతుగా సాగుతున్నందున మరిన్ని వివరాలు వెలువడనున్నాయి.
