#NTRNEEL: మీ డెమిగాడ్ సిద్ధంగా ఉన్నాడు: ఎన్టీఆర్ నీల్ మేకర్స్ నుంచి మరో అదిరిపోయే అప్డేట్
#NTRNEEL: మ్యాన్ ఆఫ్ మాసెస్ జూనియర్ ఎన్టీఆర్ (Jr NTR), 'కేజీఎఫ్', 'సలార్' ఫేమ్ ప్రశాంత్ నీల్ కలయికలో రాబోతున్న భారీ పాన్ ఇండియా మూవీపై అంచనాలు తారాస్థాయిలో ఉన్నాయి. ఈ మోస్ట్ అవేటెడ్ ప్రాజెక్ట్ (#NTRNeel) నుంచి మేకర్స్ ఒక సాలిడ్ అప్డేట్ ఇచ్చారు. తారక్ పుట్టినరోజు (మే 20) సందర్భంగా అభిమానులకు కానుకగా ఒక రోజు ముందే అంటే ఈరోజు (మే 19) రాత్రి 11:52 నిమిషాలకు ఫస్ట్ గ్లింప్స్ విడుదల చేయనున్నట్లు అధికారికంగా ప్రకటించారు.
మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ అప్డేట్
జూనియర్ ఎన్టీఆర్, ప్రశాంత్ నీల్ మూవీ గ్లింప్స్ అర్ధరాత్రి రాబోతోందని ముందే మేకర్స్ అనౌన్స్ చేసిన విషయం తెలిసిందే. తాజాగా మరో ట్వీట్ చేశారు. నిర్మాణ సంస్థ మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ సోషల్ మీడియాలో ఒక పవర్ఫుల్ పోస్టర్ను పంచుకుంది.
"డియర్ టైగర్ నేషన్ (తారక్ అభిమానులను ఉద్దేశించి).. ఎక్కడ చూసినా సంతోషం, ఆకలి, ఎమోషన్స్ అప్పుడే మొదలయ్యాయని అర్థమవుతోంది. చాలా కాలం తర్వాత రాబోయే కొన్ని గంటలు మనందరికీ చాలా పర్సనల్గా అనిపిస్తాయి. వాతావరణాన్ని మళ్లీ తన ఆధీనంలోకి తీసుకోవడానికి మీ డెమిగాడ్ సిద్ధంగా ఉన్నాడు" అంటూ పోస్టర్లో రాసుకొచ్చారు.
ఈ చిత్రంలో సృష్టించిన కొత్త ప్రపంచాన్ని, అందులోని పాత్రలను, ముఖ్యంగా ఎన్టీఆర్ను మునుపెన్నడూ చూడని విధంగా ఈ గ్లింప్స్లో చూపించబోతున్నట్లు మేకర్స్ స్పష్టం చేశారు. పోస్టర్లో ఎన్టీఆర్ షాడో లుక్ సినిమాపై మరింత క్యూరియాసిటీని పెంచుతోంది. ఈ భారీ యాక్షన్ ఎంటర్టైనర్ను మైత్రీ మూవీ మేకర్స్, ఎన్టీఆర్ ఆర్ట్స్ సంయుక్తంగా నిర్మిస్తుండగా, 'కేజీఎఫ్' ఫేమ్ రవి బస్రూర్ సంగీతం అందిస్తున్నారు.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQ)
ప్రశ్న: #NTRNeel ఫస్ట్ గ్లింప్స్ ఎప్పుడు విడుదల అవుతుంది?
జవాబు: ఈరోజు రాత్రి 11:52 గంటలకు ఫస్ట్ గ్లింప్స్ విడుదల కానుంది.
ప్రశ్న: ఎన్టీఆర్ నీల్ చిత్రానికి సంగీత దర్శకుడు ఎవరు?
జవాబు: ఈ చిత్రానికి బ్లాక్బస్టర్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ రవి బస్రూర్ సంగీతం అందిస్తున్నారు.
ప్రశ్న: ఎన్టీఆర్ నీల్ సినిమాను ఏ నిర్మాణ సంస్థలు నిర్మిస్తున్నాయి?
జవాబు: మైత్రీ మూవీ మేకర్స్, ఎన్టీఆర్ ఆర్ట్స్ బ్యానర్లు సంయుక్తంగా ఈ భారీ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నాయి.
