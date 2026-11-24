హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్డేట్స్ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.
Gondhal Oscars: ఆస్కార్ దిశగా మరో అడుగు.. ఇండియా అధికారిక ఎంట్రీ గోంధల్కు 104 సినిమాల జాబితాలో చోటు
Gondhal Oscars: 99వ అకాడమీ అవార్డుల (Oscars 2027) 'ఇంటర్నేషనల్ ఫీచర్ ఫిల్మ్' (International Feature Film) విభాగంలో భారత్ అధికారిక ఎంట్రీ అయిన మరాఠీ చిత్రం 'గోంధల్' (Gondhal) కీలక మైలురాయిని దాటింది. అకాడమీ ప్రకటించిన రికార్డు స్థాయి 104 చిత్రాల అర్హత జాబితాలో అధికారికంగా చోటు దక్కించుకుంది.
Gondhal Oscars: ప్రతిష్ఠాత్మక 99వ అకాడమీ అవార్డుల (Oscars 2027) వేటలో ఇండియా తొలి అడుగును విజయవంతంగా పూర్తి చేసింది. భారత్ తరఫున అధికారిక ఎంట్రీగా ఎంపికైన మరాఠీ థ్రిల్లర్ చిత్రం 'గోంధల్' (Gondhal).. అకాడమీ ఆఫ్ మోషన్ పిక్చర్ ఆర్ట్స్ అండ్ సైన్సెస్ (AMPAS) తాజాగా విడుదల చేసిన 104 చిత్రాల అంతర్జాతీయ ఫీచర్ ఫిల్మ్ అర్హత జాబితాలో చోటు దక్కించుకుంది. ఈ ఏడాది ఆస్కార్ చరిత్రలోనే రికార్డు స్థాయిలో అంతర్జాతీయ చిత్రాలు, డాక్యుమెంటరీలు, యానిమేషన్ సినిమాలు పోటీపడుతుండటం విశేషం.
మహారాష్ట్ర సంప్రదాయ జానపద ఆచారం 'గోంధల్' నేపథ్యంలో, ఒక్క రాత్రిలో జరిగే ప్రేమ, వంచన, హత్యల చుట్టూ సాగే ఈ థ్రిల్లర్ డిసెంబర్ 15న వెలువడనున్న టాప్-15 షార్ట్లిస్ట్ కోసం పోటీపడనుంది.
రికార్డు స్థాయి పోటీలో 'గోంధల్' సత్తా
అకాడమీ విడుదల చేసిన గణాంకాల ప్రకారం.. ఈసారి 'ఇంటర్నేషనల్ ఫీచర్ ఫిల్మ్' విభాగంలో ఏకంగా 104 సినిమాలు అర్హత సాధించాయి.
వీటిలో 100 చిత్రాలను వివిధ దేశాలు అధికారికంగా పంపగా, మరో 4 చిత్రాలు అకాడమీ కొత్తగా ప్రవేశపెట్టిన ఫెస్టివల్ అవార్డు మార్గం ద్వారా (బెర్లిన్, టొరంటో, బుసాన్, సన్డాన్స్ విజేతలు) నేరుగా అర్హత పొందాయి.
రొమేనియా నుంచి 'ఫ్జోర్డ్', ఫ్రాన్స్ నుంచి 'మినోటార్', దక్షిణ కొరియా నుంచి 'పాజిబుల్ లవ్', జపాన్ నుంచి 'ఆల్ ఆఫ్ ఎ సడన్' వంటి అంతర్జాతీయ ఫెస్టివల్ హిట్ చిత్రాలతో కలిసి భారత్ తరఫున 'గోంధల్' పోటీపడుతోంది.
ఇదే సమయంలో యానిమేటెడ్ ఫీచర్ విభాగంలో రికార్డు స్థాయిలో 38 చిత్రాలు ('టాయ్ స్టోరీ 5', 'ది సూపర్ మారియో గెలాక్సీ మూవీ' మొదలైనవి), డాక్యుమెంటరీ విభాగంలో 190 చిత్రాలు తుది జాబితాలో నిలిచాయి.
అసలు 'గోంధల్' కథేంటి? ఎందుకింత ప్రత్యేకం?
యువ దర్శకుడు సంతోష్ దావఖర్ రచించి, దర్శకత్వం వహించిన 'గోంధల్' మహారాష్ట్రలోని గ్రామీణ ప్రాంతంలో జరిగే సంప్రదాయ జానపద ఆచారం (గోంధల్) నేపథ్యంలో తెరకెక్కింది.
కేవలం ఒక్క రాత్రిలో జరిగే ఉత్కంఠభరిత సంఘటనల సమాహారమే ఈ సినిమా. ఇష్టం లేని వివాహ బంధంలో చిక్కుకున్న సుమన్ (ఇషితా దేశ్ముఖ్), గోంధాలి కళాకారుడైన సాహెబాతో ప్రేమలో పడుతుంది. ఆ బంధం నుంచి బయటపడేందుకు ఆమె చేసే ప్రయత్నాలు, ఆమె భర్త ఆనంద్ బంధువు సర్జేరావ్ను ఒక ప్రమాదకరమైన కుట్రలోకి లాగుతాయి. ఆ తర్వాత చోటుచేసుకునే ప్రేమ, వంచన, హత్య, ప్రాణభయంతో సాగే పోరాటం ప్రేక్షకులను కట్టిపడేస్తాయి.
ఇషితా దేశ్ముఖ్, కిషోర్ కదమ్, యోగేష్ సోహోని ప్రధాన పాత్రల్లో నటించిన ఈ చిత్రం 2025 ఇఫీ (IFFI) వేడుకల్లో ఉత్తమ దర్శకుడిగా 'సిల్వర్ పీకాక్' అవార్డు గెలుచుకుంది. 2026 సెప్టెంబర్లో ఫిల్మ్ ఫెడరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా (FFI) 33 భారతీయ చిత్రాల నుంచి దీనిని ఆస్కార్కు ఎంపిక చేసింది.
ఆస్కార్ తదుపరి దశలు ఎప్పుడంటే?
అర్హత జాబితాలో చోటు దక్కడం తొలి విజయం మాత్రమే. అసలైన పోరు ఇప్పుడు మొదలైంది
- ప్రాథమిక ఓటింగ్: డిసెంబర్ 7 నుంచి డిసెంబర్ 11, 2026 వరకు అకాడమీ సభ్యులు ఓటింగ్ నిర్వహిస్తారు.
2. టాప్-15 షార్ట్లిస్ట్: డిసెంబర్ 15, 2026న 15 చిత్రాలతో కూడిన ఆస్కార్ షార్ట్లిస్ట్ ప్రకటిస్తారు.
3. తుది నామినేషన్లు, వేడుక: జనవరి 21, 2027న తుది నామినేషన్లు వెలువడతాయి. మార్చి 14, 2027న హాలీవుడ్లోని డాల్బీ థియేటర్లో 99వ ఆస్కార్ అవార్డుల ప్రదానోత్సవం జరగనుంది. మరి డిసెంబర్ 15న ప్రకటించే టాప్-15 జాబితాలో 'గోంధల్' నిలిచి భారతీయుల ఆస్కార్ కలను సజీవంగా ఉంచుతుందో లేదో చూడాలి.