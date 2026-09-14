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OTT Horror Thriller: ఈ సినిమాను లైట్స్ ఆఫ్ చేసి అస్సలు చూడొద్దు.. ఓటీటీలోకి ఈవారం వస్తున్న హారర్ థ్రిల్లర్.. తెలుగులోనూ

OTT Horror Thriller: ఓటీటీలోకి ఈవారం ఓ వణికించే హారర్ థ్రిల్లర్ మూవీ వస్తోంది. ఈ సినిమాను లైట్స్ ఆఫ్ చేసి చూడొద్దు అంటూ మూవీని డిజిటల్ ప్రీమియర్ చేయబోయే జియోహాట్‌స్టార్ వార్నింగ్ ఇవ్వడం గమనార్హం.

Published on: Sep 14, 2026, 22:17:31 IST
By Hari Prasad S, Hyderabad
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OTT Horror Thriller: హారర్ థ్రిల్లర్ సినిమాలను ఇష్టపడే ఓటీటీ లవర్స్‌కు మైండ్ బ్లోయింగ్ న్యూస్ వచ్చేసింది. హాలీవుడ్ సెన్సేషనల్ డైరెక్టర్ లీ క్రోనిన్ తెరకెక్కించిన మోస్ట్ అవైటెడ్ హారర్ మూవీ 'ది మమ్మీ' డిజిటల్ ప్రీమియర్‌కు రెడీ అయిపోయింది. సెప్టెంబర్ 17 నుంచి ఈ మూవీ జియోహాట్‌స్టార్‌లో స్ట్రీమింగ్ కానుంది.

OTT Horror Thriller: ఈ సినిమాను లైట్స్ ఆఫ్ చేసి అస్సలు చూడొద్దు.. ఓటీటీలోకి ఈవారం వస్తున్న హారర్ థ్రిల్లర్.. తెలుగులోనూ
OTT Horror Thriller: ఈ సినిమాను లైట్స్ ఆఫ్ చేసి అస్సలు చూడొద్దు.. ఓటీటీలోకి ఈవారం వస్తున్న హారర్ థ్రిల్లర్.. తెలుగులోనూ

ది మమ్మీ ఓటీటీ వివరాలు

సినిమా పేరు: ది మమ్మీ (Lee Cronin's The Mummy)

దర్శకత్వం: లీ క్రోనిన్ ('ఈవిల్ డెడ్ రైజ్' ఫేమ్)

ఓటీటీ ప్లాట్‌ఫామ్: JioHotstar (జియోహాట్‌స్టార్)

స్ట్రీమింగ్ డేట్: సెప్టెంబర్ 17, 2026 నుంచి

అందుబాటులో ఉన్న భాషలు: తెలుగు, తమిళం, హిందీ, ఇంగ్లీష్

జానర్: సూపర్ నేచురల్ హారర్ థ్రిల్లర్

"లైట్స్ ఆఫ్ చేసి అస్సలు చూడకండి!".. జియోహాట్‌స్టార్ వార్నింగ్

ఈ సినిమా ఓటీటీ డేట్‌ను అనౌన్స్ చేస్తూ జియోహాట్‌స్టార్ ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ పోస్ట్ పెట్టింది. "ఈ సినిమా చూసేటప్పుడు ఇంట్లో లైట్స్ అస్సలు ఆఫ్ చేయకండి" అంటూ కాప్షన్ ఇచ్చి హారర్ లవర్స్‌లో అంచనాలను ఒక్కసారిగా పెంచేసింది.

ఈ సైకలాజికల్ హారర్ థ్రిల్లర్ కేవలం ఇంగ్లీష్‌లోనే కాకుండా భారతీయ ప్రేక్షకుల కోసం తెలుగు, తమిళం, హిందీ భాషల్లో కూడా అందుబాటులోకి రాబోతోంది. సౌత్ ఇండియాలో హారర్ జోనర్‌కు ఉన్న క్రేజ్ దృష్ట్యా తెలుగు డబ్బింగ్ వెర్షన్‌పై భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి.

'ఈవిల్ డెడ్ రైజ్' డైరెక్టర్ మ్యాజిక్.. లీ క్రోనిన్ మార్క్ హారర్

2023లో వచ్చి ప్రపంచవ్యాప్తంగా బాక్స్ ఆఫీస్‌ను కుదిపేసిన 'ఈవిల్ డెడ్ రైజ్' సినిమాను ఎవరూ అంత తేలిగ్గా మర్చిపోలేరు. ఆ సినిమాతో థియేటర్లలో ప్రేక్షకులకు అసలైన పీడకలలాంటి అనుభూతిని ఇచ్చిన డైరెక్టర్ లీ క్రోనిన్ ఈ 'ది మమ్మీ' ప్రాజెక్ట్‌ను హ్యాండిల్ చేశారు.

గతంలో వచ్చిన 'ది మమ్మీ' సినిమాలు కాస్త యాక్షన్, అడ్వెంచర్ బ్యాక్‌డ్రాప్‌లో సాగితే.. లీ క్రోనిన్ మాత్రం తన మార్క్ డార్క్ హారర్, థ్రిల్స్, భయానకమైన విజువల్స్‌తో ఈ ప్రాజెక్ట్‌ను రీడిఫైన్ చేశారు. టీజర్, ట్రైలర్స్ నుంచే ఈ సినిమాలోని సైకలాజికల్ ఎలిమెంట్స్ హారర్ ఫ్యాన్స్‌ను విపరీతంగా ఆకట్టుకున్నాయి.

హెచ్‌బీవో మాక్స్ భాగస్వామ్యంతో జియోహాట్‌స్టార్ స్ట్రీమింగ్

జియోహాట్‌స్టార్ తమ ప్లాట్‌ఫామ్‌లో హెచ్‌బీవో మాక్స్ (HBO Max) కంటెంట్‌ను క్రమం తప్పకుండా అందిస్తూ హాలీవుడ్ లవర్స్‌ను ఆకట్టుకుంటోంది. అందులో భాగంగానే ఈ బిగ్ ప్రాజెక్ట్ ఇండియాలోకి అడుగుపెడుతోంది.

సెప్టెంబర్ 17 నుంచి డిజిటల్ స్పేస్ లోకి వస్తున్న ఈ సినిమా థియేటర్లలో మిస్ అయిన హారర్ ఫ్యాన్స్‌కు పర్ఫెక్ట్ వికెండ్ వాచ్ కానుంది. భయంతో కూడిన థ్రిల్లింగ్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ కావాలనుకునే వారు కచ్చితంగా ఈ సినిమాను మీ వాచ్‌లిస్ట్‌లో యాడ్ చేసుకోవచ్చు.

  • Hari Prasad S
    ABOUT THE AUTHOR
    Hari Prasad S

    హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్‌లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్‌లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్‌లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్‌టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్‌డేట్స్‌ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More

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Home/Entertainment/OTT Horror Thriller: ఈ సినిమాను లైట్స్ ఆఫ్ చేసి అస్సలు చూడొద్దు.. ఓటీటీలోకి ఈవారం వస్తున్న హారర్ థ్రిల్లర్.. తెలుగులోనూ
Home/Entertainment/OTT Horror Thriller: ఈ సినిమాను లైట్స్ ఆఫ్ చేసి అస్సలు చూడొద్దు.. ఓటీటీలోకి ఈవారం వస్తున్న హారర్ థ్రిల్లర్.. తెలుగులోనూ
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