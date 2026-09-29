OTT Comedy Thriller: అమ్మ తోడు అని చెప్పి చిక్కుల్లో పడే హీరో.. ఓటీటీలోకి పుష్ప మూవీ విలన్ కన్నడ కామెడీ థ్రిల్లర్..
OTT Comedy Thriller: ఓటీటీలోకి ఓ కామెడీ థ్రిల్లర్ మూవీ స్ట్రీమింగ్ కు వస్తోంది. పుష్ప మూవీలో జాలి రెడ్డి అనే విలన్ పాత్రలో కనిపించిన ధనంజయ్ నటించిన మదర్ ప్రామిస్ మూవీ.. ఈ వారమే డిజిటల్ ప్రీమియర్ కానుంది.
OTT Comedy Thriller: కన్నడ ఇండస్ట్రీలో 'డాలీ'గా తిరుగులేని క్రేజ్ సంపాదించుకున్న వర్సటైల్ యాక్టర్ ధనంజయ్, పూర్ణచంద్ర మైసూర్ కాంబినేషన్లో వచ్చిన సరికొత్త కామెడీ థ్రిల్లర్ మూవీ 'మదర్ ప్రామిస్' (Mother Promise) డిజిటల్ ప్రీమియర్ డేట్ ఫిక్స్ అయింది. అక్టోబర్ 2న గాంధీ జయంతి సందర్భంగా ప్రముఖ ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్ జీ5 (ZEE5) లో ఈ సినిమా గ్రాండ్గా స్ట్రీమింగ్ కానుంది.
థియేటర్లలో ప్రేక్షకులు, క్రిటిక్స్ నుంచి మంచి రెస్పాన్స్ తెచ్చుకున్న ఈ హిలేరియస్ ఎంటర్టైనర్ ఇప్పుడు డిజిటల్ ఆడియన్స్ను అలరించడానికి సిద్ధమైంది.
'డాలీ' ధనంజయ్ - పూర్ణచంద్ర మైసూర్ క్రేజీ కాంబో
పాన్ ఇండియా మూవీ 'పుష్ప'లో జాలి రెడ్డి పాత్రతో టాలీవుడ్లో మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకున్న ధనంజయ్.. కన్నడలో వరుస హిట్లతో దూసుకుపోతున్నారు. ఆయనకు తోడుగా సపోర్టింగ్ రోల్స్లో తనకంటూ ప్రత్యేక ముద్ర వేసుకున్న పూర్ణచంద్ర మైసూర్ ఈ సినిమాలో జతకట్టడం పెద్ద ప్లస్ పాయింట్ అయింది.
వీరిద్దరి మధ్య ఉండే కామిక్ టైమింగ్, ఆన్ స్క్రీన్ కెమిస్ట్రీ ఈ సినిమాకి మెయిన్ హైలైట్గా నిలిచాయి. నాచురల్ పర్ఫార్మెన్స్తో ప్రతీ సీన్లో నవ్వులు పూయించడంలో వీరిద్దరూ కాంపిటీటివ్గా నటించి మార్కులు కొట్టేశారు.
అమ్మ తోడు.. ఫుల్ లెంగ్త్ ఫన్ అండ్ సస్పెన్స్ రైడ్
ఈ సినిమా కథ మొత్తం ఒక చిన్న అబద్ధం, దాని చుట్టూ అల్లుకున్న అనుకోని సంఘటనల చుట్టూ తిరుగుతుంది. కథానాయకుడు అనుకోకుండా ఇచ్చిన ఒక 'అమ్మ తోడు' (మదర్ ప్రామిస్) వల్ల ఎలాంటి ఇబ్బందుల్లో పడ్డాడు.. దాని నుంచి బయటపడటానికి ఏం చేశాడనేది డైరెక్టర్ చాలా ఫన్నీగా చూపించారు.
కేవలం కామెడీ మాత్రమే కాకుండా, కథలో వచ్చే చిన్న చిన్న ట్విస్ట్లు ప్రేక్షకులను చివరి వరకు ఎంగేజ్ చేస్తాయి. మన పక్కింటి కుర్రాళ్ళ కథలా అనిపించే ఈ రోలర్ కోస్టర్ రైడ్ ప్రతీ ఒక్కరినీ ఆకట్టుకుంటుంది.
ఓటీటీ ఆడియన్స్ కోసం పర్ఫెక్ట్ వీకెండ్ సర్ ప్రైజ్
పండుగ సెలవుల వేళ కుటుంబ సమేతంగా హాయిగా నవ్వుకోవడానికి 'మదర్ ప్రామిస్' ఒక పర్ఫెక్ట్ చాయిస్ అని చెప్పొచ్చు. లాంగ్ వీకెండ్లో హోమ్ ఎంటర్టైన్మెంట్ వెతుక్కునే ఓటీటీ లవర్స్ కోసం జీ5 ఈ వినోదాత్మక చిత్రాన్ని అక్టోబర్ 2 నుంచి అందుబాటులోకి తెస్తోంది.
కన్నడ సినిమా మేకింగ్లో వస్తున్న మార్పులకు, కంటెంట్ బేస్డ్ కామెడీ చిత్రాలకు ఈ సినిమా ఒక మంచి ఉదాహరణగా నిలుస్తుంది. థియేటర్లలో మిస్ అయిన మూవీ లవర్స్ ఈ ఫన్ రైడ్ను ఖచ్చితంగా వాచ్లిస్ట్లో యాడ్ చేసుకోవచ్చు.
- ABOUT THE AUTHORHari Prasad S
హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్డేట్స్ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More