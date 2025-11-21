Edit Profile
    ఈవారం ఓటీటీల్లో మిస్ కాకుండా చూడాల్సిన మలయాళం మూవీస్, వెబ్ సిరీస్ ఇవే.. ఈ ఐదు ఓటీటీల్లో చూసేయండి

    ఈవారం ఓటీటీలోకి ఎన్నో ఇంట్రెస్టింగ్ మలయాళం మూవీస్, వెబ్ సిరీస్ వచ్చాయి. వాటిలో మిస్ కాకుండా చూడాల్సినవి ఏవో తెలుసుకోండి. ప్రైమ్ వీడియో, జియోహాట్‌స్టార్, జీ5, సన్ నెక్ట్స్ ఓటీటీల్లో చూడొచ్చు.

    Published on: Nov 21, 2025 10:13 PM IST
    By Hari Prasad S, Hyderabad
    ఓటీటీల్లోకి ప్రతి వారం ఎన్నో మలయాళం మూవీస్ వస్తుంటాయి. అయితే ఈవారం మాత్రం పెద్దగా రాలేదు. మనోరమ మ్యాక్స్ లోకి రెండు సినిమాలు మాత్రం వచ్చాయి. అయితే గత వారం కూడా వచ్చినవి కలిపితే.. ఈ వీకెండ్ చూడాల్సిన మలయాళం కంటెంట్ ఏంటో తెలుసుకోండి.

    ఈవారం ఓటీటీల్లో మిస్ కాకుండా చూడాల్సిన మలయాళం మూవీస్, వెబ్ సిరీస్ ఇవే.. ఈ ఐదు ఓటీటీల్లో చూసేయండి

    ఈ వారం మలయాళంలో ఓటీటీ ప్రీమియర్‌లు తక్కువగా ఉన్నాయి. కేవలం రెండు సినిమాలు మనోరమ మ్యాక్స్‌లో విడుదలయ్యాయి. అయితే ఇటీవల వచ్చిన కొన్ని మంచి సినిమాలు ఈ వీకెండ్ లో చూడదగినవిగా ఉన్నాయి. అవేంటో చూడండి.

    ప్రైవేట్ - మనోరమ మ్యాక్స్

    విభిన్న నేపథ్యాలు గల ఇద్దరు అపరిచితుల మధ్య ఊహించని స్నేహం, భావోద్వేగాలను అన్వేషించే కథ ఇది. ఈ సినిమాను మనోరమ మ్యాక్స్ ఓటీటీలో చూడొచ్చు. ఇంద్రన్స్, మీనాక్షి నటనకు మంచి మార్కులు పడ్డాయి. థియేటర్లలో ఈ సినిమాకు పెద్దగా రెస్పాన్స్ రాకపోయినా.. ఓటీటీలో ఆదరిస్తున్నారు.

    అవిహితం - జియోహాట్‌స్టార్

    అవిహితం ఓ భిన్నమై స్టోరీతో వచ్చింది. సోషల్ మీడియాలో ఈ సినిమాకు చాలా మంచి రివ్యూలు వచ్చాయి. ఓ జంట అక్రమ సంబంధం చుట్టూ తిరిగే మూవీ ఇది. అయితే దీనికి కామెడీని జోడించి చివరి వరకూ ఓ సస్పెన్స్ క్రియేట్ చేసిన తీరు ఆకట్టుకుంది.

    సంఘర్ష ఘడన - సన్ నెక్ట్స్ ఓటీటీ

    ఇదొక గ్యాంగ్‌స్టర్ మూవీ. అయితే ఈ సంఘర్ష ఘడన సినిమాటిక్ స్టైల్ భిన్నంగా ఉంటుంది. ఈ సినిమాను సన్ నెక్ట్స్ ఓటీటీలో చూడొచ్చు. క్రిషంద్ లీడ్ రోల్లో నటించాడు.

    వాలా - ప్రైమ్ వీడియో

    డార్క్ కామెడీని ఇష్టపడేవారికి ఈ వాలా మూవీ నచ్చుతుంది. ఇందులో ధ్యాన్ శ్రీనివాసన్‌తో పాటు ఇతర నటీనటుల నటన కూడా ఆకట్టుకునేలా ఉందని అంటున్నారు. ఈ మూవీ ప్రైమ్ వీడియోతోపాటు సైనా ప్లేలోనూ స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది.

    ఇన్‌స్పెక్షన్ బంగ్లా - జీ5 ఓటీటీ

    ఇదొక మలయాళం హారర్ థ్రిల్లర్ వెబ్ సిరీస్. ఈ జానర్లో ఆ ఇండస్ట్రీ నుంచి వచ్చిన తొలి సిరీస్ ఇది. జీ5 ఓటీటీలో స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది. దెయ్యాలు ఉన్న ఓ పాత బిల్డింగ్ లోకి మారే పోలీస్ స్టేషన్ చుట్టూ తిరుగుతుంది. హారర్ తోపాటు కామెడీనీ పంచుతుంది.

