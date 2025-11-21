ఈవారం ఓటీటీల్లో మిస్ కాకుండా చూడాల్సిన మలయాళం మూవీస్, వెబ్ సిరీస్ ఇవే.. ఈ ఐదు ఓటీటీల్లో చూసేయండి

ఓటీటీల్లోకి ప్రతి వారం ఎన్నో మలయాళం మూవీస్ వస్తుంటాయి. అయితే ఈవారం మాత్రం పెద్దగా రాలేదు. మనోరమ మ్యాక్స్ లోకి రెండు సినిమాలు మాత్రం వచ్చాయి. అయితే గత వారం కూడా వచ్చినవి కలిపితే.. ఈ వీకెండ్ చూడాల్సిన మలయాళం కంటెంట్ ఏంటో తెలుసుకోండి.
ఓటీటీ మలయాళం మూవీస్, వెబ్ సిరీస్
ఈ వారం మలయాళంలో ఓటీటీ ప్రీమియర్లు తక్కువగా ఉన్నాయి. కేవలం రెండు సినిమాలు మనోరమ మ్యాక్స్లో విడుదలయ్యాయి. అయితే ఇటీవల వచ్చిన కొన్ని మంచి సినిమాలు ఈ వీకెండ్ లో చూడదగినవిగా ఉన్నాయి. అవేంటో చూడండి.
ప్రైవేట్ - మనోరమ మ్యాక్స్
విభిన్న నేపథ్యాలు గల ఇద్దరు అపరిచితుల మధ్య ఊహించని స్నేహం, భావోద్వేగాలను అన్వేషించే కథ ఇది. ఈ సినిమాను మనోరమ మ్యాక్స్ ఓటీటీలో చూడొచ్చు. ఇంద్రన్స్, మీనాక్షి నటనకు మంచి మార్కులు పడ్డాయి. థియేటర్లలో ఈ సినిమాకు పెద్దగా రెస్పాన్స్ రాకపోయినా.. ఓటీటీలో ఆదరిస్తున్నారు.
అవిహితం - జియోహాట్స్టార్
అవిహితం ఓ భిన్నమై స్టోరీతో వచ్చింది. సోషల్ మీడియాలో ఈ సినిమాకు చాలా మంచి రివ్యూలు వచ్చాయి. ఓ జంట అక్రమ సంబంధం చుట్టూ తిరిగే మూవీ ఇది. అయితే దీనికి కామెడీని జోడించి చివరి వరకూ ఓ సస్పెన్స్ క్రియేట్ చేసిన తీరు ఆకట్టుకుంది.
సంఘర్ష ఘడన - సన్ నెక్ట్స్ ఓటీటీ
ఇదొక గ్యాంగ్స్టర్ మూవీ. అయితే ఈ సంఘర్ష ఘడన సినిమాటిక్ స్టైల్ భిన్నంగా ఉంటుంది. ఈ సినిమాను సన్ నెక్ట్స్ ఓటీటీలో చూడొచ్చు. క్రిషంద్ లీడ్ రోల్లో నటించాడు.
వాలా - ప్రైమ్ వీడియో
డార్క్ కామెడీని ఇష్టపడేవారికి ఈ వాలా మూవీ నచ్చుతుంది. ఇందులో ధ్యాన్ శ్రీనివాసన్తో పాటు ఇతర నటీనటుల నటన కూడా ఆకట్టుకునేలా ఉందని అంటున్నారు. ఈ మూవీ ప్రైమ్ వీడియోతోపాటు సైనా ప్లేలోనూ స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది.
ఇన్స్పెక్షన్ బంగ్లా - జీ5 ఓటీటీ
ఇదొక మలయాళం హారర్ థ్రిల్లర్ వెబ్ సిరీస్. ఈ జానర్లో ఆ ఇండస్ట్రీ నుంచి వచ్చిన తొలి సిరీస్ ఇది. జీ5 ఓటీటీలో స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది. దెయ్యాలు ఉన్న ఓ పాత బిల్డింగ్ లోకి మారే పోలీస్ స్టేషన్ చుట్టూ తిరుగుతుంది. హారర్ తోపాటు కామెడీనీ పంచుతుంది.
