సోనీ లివ్ ఓటీటీలోని టాప్ 5 మలయాళం మూవీస్ ఇవే.. అన్నీ తెలుగులోనూ స్ట్రీమింగ్.. థ్రిల్లర్లకే మంచి ఆదరణ

మలయాళం సినిమాలను మెచ్చే తెలుగు అభిమానులకు కొదవ లేదు. ముఖ్యంగా ఓటీటీ వచ్చిన తర్వాత అక్కడి కంటెంట్ పెద్ద ఎత్తున అందుబాటులోకి రావడంతో తెలుగు ప్రేక్షకులు బాగా ఆదరిస్తున్నారు. ఈ ఏడాది కూడా జనవరి నుంచి ఇప్పటి వరకూ సోనీ లివ్ ఓటీటీలో ఆ ఇండస్ట్రీ నుంచి చాలా సినిమాలే వచ్చాయి. వాటిలో టాప్ 5 సినిమాలు ఏవో సదరు ఓటీటీ.. ఓటీటీప్లేతో షేర్ చేసింది. ఆ వివరాలు ఇక్కడ చూడండి.
పని (Pani)
నటుడు జోజు జార్జ్ దర్శకుడిగా పరిచయమైన ఈ యాక్షన్ ప్యాక్డ్ మూవీ త్రిస్సూర్లో నేర ప్రపంచంలోకి అడుగుపెట్టిన ఇద్దరు యువకుల కథ. కొన్ని సంఘటనల తర్వాత ప్రతీకారం తీర్చుకోవడానికి బయలుదేరిన లోకల్ గూండా నాయకుడు గిరి (జోజు జార్జ్) పాత్ర చుట్టూ కథ తిరుగుతుంది. ఈ చిత్రంలోని రా అండ్ థ్రిల్లింగ్ యాక్షన్ సన్నివేశాలు ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకున్నాయి. క్లైమ్యాక్స్ అయితే మైండ్ బ్లోయింగ్ అని చెప్పొచ్చు.
మార్కో (Marco)
ఉన్ని ముకుందన్ నటించిన ఈ యాక్షన్ మూవీ రూ.100 కోట్ల క్లబ్లో చేరింది. తన సోదరుడు విక్టర్ హత్యకు గురైన తర్వాత ప్రతీకారం తీర్చుకునే మార్కో క్రూరమైన కథను ఈ సినిమా చూపిస్తుంది. ఇందులో మితిమీరిన హింసను చూపినందుకు ఇది అత్యంత హింసాత్మక మలయాళ చిత్రంగా పేరుపొందింది. ఎ సర్టిఫికెట్ ఉన్న సినిమా ఇది.
రేఖాచిత్రమ్ (Rekhachitram)
ఇదో మిస్టరీ థ్రిల్లర్ మూవీ. చనిపోతున్న ఒక వ్యక్తి ఫేస్బుక్ లైవ్ ద్వారా తాను చేసిన హత్య గురించి చెబుతాడు. అది 40 సంవత్సరాల నాటి హత్య కేసును వెలికితీయడానికి దారి తీస్తుంది. ఈ కథ రేఖ అనే వర్ధమాన నటి వైపు మళ్లుతుంది. 1985 నాటి సినీ సెట్టింగ్లోకి ప్రేక్షకులను తీసుకెళ్తుంది. మంచి థ్రిల్ పంచే మూవీ ఇది. ఈ ఏడాది అత్యధిక వసూళ్ల మలయాళ సినిమాల్లో ఒకటి.
అలప్పుళ జింఖానా (Alappuzha Gymkhana)
రొమాంటిక్ కామెడీ మూవీ ప్రేమలు విజయం తర్వాత నస్లెన్ నటించిన ఈ స్పోర్ట్స్ కామెడీలో బాక్సింగ్ ప్రధానాంశంగా ఉంటుంది. ప్లస్-టూ పరీక్షల్లో ఫెయిల్ అయిన జోజో, అతని స్నేహితులు స్పోర్ట్స్ కోటా ద్వారా కాలేజీలో ప్రవేశం పొందడానికి రాష్ట్ర స్థాయి బాక్సింగ్ పోటీల్లో తన అదృష్టాన్ని పరీక్షించుకోవాలని నిర్ణయించుకుంటారు. ఇది వాళ్ల జీవితాలను ఎలా మార్చేసిందన్నది సినిమాలో చూడొచ్చు.
నరివెట్ట (Narivetta)
టొవినో థామస్ పోలీసు పాత్రలో నటించిన పొలిటికల్ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ ఇది. ఇందులో అతను కొత్తగా పోలీసుగా మారిన వర్గీస్ పాత్రలో కనిపిస్తాడు. నిరసన తెలుపుతున్న గిరిజనుల వద్దకు వెళ్లిన వర్గీస్.. అక్కడ జరిగిన ఒక విషాదకర సంఘటన తర్వాత వ్యవస్థలోని భయానక వాస్తవాలను తెలుసుకుని, న్యాయం కోసం నిలబడతాడు. సూరజ్ వెంజరమూడు కీలక పాత్రలో నటించాడు.
