OTT Malayalam: ఓటీటీలోకి సూపర్ హిట్ మలయాళం కామెడీ మూవీ.. తెలుగులోనూ స్ట్రీమింగ్.. ఐఎండీబీలో 8.2 రేటింగ్

    OTT Malayalam: ఓటీటీలోకి ఇప్పుడో మంచి సెటైరికల్ మలయాళం కామెడీ మూవీ స్ట్రీమింగ్ కు రానుంది. ఐఎండీబీలో 8.2 రేటింగ్ ఉన్న ఈ సినిమా తెలుగులోనూ నెట్‌ఫ్లిక్స్ లోకి అడుగుపెట్టబోతోంది. ఈ మూవీ విశేషాలేంటో ఇక్కడ చూడండి.

    Published on: Mar 10, 2026 2:14 PM IST
    By Hari Prasad S, Hyderabad
    మలయాళం సినిమాల్లో నటుడి నుంచి దర్శకుడిగా మారిన రాజేష్ మాధవన్ తెరకెక్కించిన షార్ప్ సెటైరికల్ డ్రామా 'పెన్నుమ్ పోరాట్టమ్' (Pennum Porattum). ఫిబ్రవరి 13న కేరళ థియేటర్లలో విడుదలై విమర్శకుల ప్రశంసలు అందుకున్న ఈ సినిమా.. ఇప్పుడు ఓటీటీ (OTT) లోకి ఎంట్రీ ఇవ్వడానికి రెడీ అయిపోయింది. ఈ మూవీ డిజిటల్ రైట్స్‌ను దక్కించుకున్న ప్రముఖ ఓటీటీ ప్లాట్‌ఫామ్ 'నెట్‌ఫ్లిక్స్' (Netflix).. మార్చి 13 నుంచి ఈ సినిమాను స్ట్రీమింగ్ చేయనున్నట్లు అఫీషియల్‌గా అనౌన్స్ చేసింది.

    పెన్నుమ్ పోరాట్టమ్ ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ వివరాలు

    మూవీ పేరు: పెన్నుమ్ పోరాట్టమ్

    ఓటీటీ ప్లాట్‌ఫామ్: నెట్‌ఫ్లిక్స్ (Netflix)

    స్ట్రీమింగ్ తేదీ: మార్చి 13, 2026

    అందుబాటులో ఉండే భాషలు: తెలుగు, మలయాళం, హిందీ, తమిళం, కన్నడ

    పెన్నుమ్ పోరాట్టమ్ అసలు కథ ఏంటంటే..

    కేరళలోని పాలక్కాడ్ (Palakkad) నేపథ్యంలో సాగే ఈ కథ అద్భుతమైన డార్క్ కామెడీతో నడుస్తుంది. బయటకి చాలా ప్రశాంతంగా, పద్ధతిగా కనిపించే ఒక ఊరి జనాలు.. నిజానికి ఎంత క్రూరంగా ఉంటారనేది ఈ సినిమాలో సెటైరికల్‌గా చూపించారు.

    చారులత అనే ఒక బోల్డ్ ఉమన్, అలాగే ఒక కుక్క.. ఆ ఊరి వాళ్లు పెట్టిన కండిషన్స్‌ను బ్రేక్ చేసినప్పుడు, ఊరి జనాలు వాళ్లను ఎలా వెంబడించారు? ఆ ప్రయాణంలో మనుషుల నైతికత, కోరికలు, హింసను డైరెక్టర్ ఎలా ఎక్స్‌పోజ్ చేశారనేదే ఈ సినిమా అసలు కథ. రైనా రాధాకృష్ణన్, దినేష్ ఇందులో కీలక పాత్రలు పోషించారు. ఈ సినిమాకు ఐఎండీబీలో 8.2 రేటింగ్ ఉంది.

    పెన్నుమ్ పోరాట్టమ్ హైలైట్స్

    ఈ సినిమాలో 'సుట్టు' (Suttu) అనే డాల్మేషియన్ కుక్కకు మలయాళ స్టార్ హీరో టొవినో థామస్ వాయిస్ ఓవర్ చెప్పడం ఈ మూవీకే పెద్ద హైలైట్. ఆ కుక్క పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో వచ్చే సీన్స్ కడుపుబ్బా నవ్విస్తాయి.

    మీకు ‘అవిహితం’ లాంటి బెస్ట్ మలయాళ సినిమాలు నచ్చితే, ఈ మూవీ కూడా కచ్చితంగా నచ్చుతుంది. మోరల్ పోలీసింగ్, వయొలెన్స్ లాంటి సీరియస్ టాపిక్స్‌ను ఒక థియేట్రికల్ అప్రోచ్‌తో డైరెక్టర్ రాజేష్ మాధవన్ అద్భుతమైన హ్యూమర్‌తో చాలా ఫ్రెష్‌గా ప్రజెంట్ చేశాడు. డైరెక్టర్‌గా అతనికి ఇది మొదటి సినిమానే అయినా ఈ కాంప్లెక్స్ సబ్జెక్ట్‌ను అతను హ్యాండిల్ చేసిన విధానం మూవీ చూశాక కచ్చితంగా ఒక టాకింగ్ పాయింట్ అవుతుంది.

    News/Entertainment/OTT Malayalam: ఓటీటీలోకి సూపర్ హిట్ మలయాళం కామెడీ మూవీ.. తెలుగులోనూ స్ట్రీమింగ్.. ఐఎండీబీలో 8.2 రేటింగ్
