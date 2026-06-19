OTT Telugu: ఓటీటీలోకి వచ్చేసిన అనుపమ మైండ్ బెండింగ్ సైకలాజికల్ థ్రిల్లర్.. థియేటర్లలో ఫ్లాప్.. సైలెంట్గా ప్రైమ్లోకి..
OTT Telugu: ఓటీటీలోకి సైలెంట్ గా ఓ తెలుగు సైకలాజికల్ థ్రిల్లర్ మూవీ స్ట్రీమింగ్ కు వచ్చింది. ఎలాంటి ముందస్తు అనౌన్స్మెంట్ లేకుండా అనుపమ పరమేశ్వరన్, రెజీనా నటించిన మరీచిక మూవీ డిజిటల్ ప్రీమియర్ కావడం విశేషం.
OTT Telugu: టాలీవుడ్ క్రేజీ బ్యూటీస్ అనుపమ పరమేశ్వరన్, రెజీనా కాసాండ్రా ప్రధాన పాత్రల్లో నటించిన మోస్ట్ అవేటెడ్ సైకలాజికల్ మిస్టరీ థ్రిల్లర్ మూవీ 'మరీచిక' (Mareechika) ఎట్టకేలకు డిజిటల్ స్క్రీన్ పైకి వచ్చేసింది. ఎన్నో వాయిదాలు, రకరకాల అడ్డంకులను దాటుకుని ఈ ఏడాది మే 29న థియేటర్లలో విడుదలైన ఈ చిత్రం బాక్సాఫీస్ వద్ద ఆశించిన స్థాయిలో సంచలనం సృష్టించలేకపోయింది.
అయితే థియేటర్లలో ఈ సినిమాను మిస్ అయిన ఆడియన్స్ కోసం, అలాగే సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్ జోనర్లను ఇష్టపడేవారి కోసం ఈ సినిమా ఇప్పుడు ప్రముఖ ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్ అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియో (Amazon Prime Video)లో డిజిటల్ స్ట్రీమింగ్కు వచ్చేసింది.
బాక్సాఫీస్ వద్ద బోల్తా కొట్టిన 'మరీచిక'
ఈ మరీచిక సినిమా అనౌన్స్ అయినప్పటి నుంచే టాలీవుడ్ సర్కిల్స్లో మంచి అంచనాలు ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా 'టిల్లు స్క్వేర్' సినిమాతో గ్లోబల్ వైడ్గా భారీ క్రేజ్ సొంతం చేసుకున్న అనుపమ పరమేశ్వరన్.. అలాగే వెర్సటైల్ నటి రెజీనా కాసాండ్రా ఇద్దరూ కలిసి ఒకే స్క్రీన్ పై కనిపించనుండటంతో సినిమాపై పాజిటివ్ బజ్ క్రియేట్ అయింది.
కానీ మే 29న థియేటర్లలో రిలీజ్ అయిన తర్వాత ఈ సినిమా ప్రేక్షకులను గానీ, సినీ విమర్శకులను గానీ పెద్దగా మెప్పించలేకపోయింది. కథనంలో వేగం లేకపోవడం, ట్విస్టులు ఊహకందే విధంగా ఉండటంతో బాక్సాఫీస్ వద్ద ఈ సైకలాజికల్ థ్రిల్లర్ తీవ్ర నిరాశపరిచింది.
మరీచిక మూవీ కథేంటంటే?
ఇద్దరు విభిన్న మనస్తత్వాలు కలిగిన మహిళల జీవితాల చుట్టూ ఈ సైకలాజికల్ మిస్టరీ థ్రిల్లర్ తిరుగుతుంది. అనుపమ పరమేశ్వరన్, రెజీనా కాసాండ్రాల పాత్రల మధ్య వచ్చే మైండ్ గేమ్స్, అలాగే యంగ్ హీరో విరాజ్ అశ్విన్ క్యారెక్టర్ ఈ కథను మలుపు తిప్పుతాయి.
సమాజంలో జరిగే కొన్ని ఊహించని నేరాలు, వాటి వెనుక ఉన్న సైకలాజికల్ రీజన్స్ ఏంటి అనే పాయింట్తో దర్శకుడు సతీష్ కాశెట్టి ఈ చిత్రాన్ని తెరకెక్కించారు. థియేటర్లలో వర్కవుట్ కాకపోయినా, ఇలాంటి ఇంటెన్స్ థ్రిల్లర్ సినిమాలకు ఓటీటీలో మంచి ఆదరణ దక్కుతుంటుంది కాబట్టి, ప్రైమ్ వీడియోలో ఈ సినిమాకు మంచి వ్యూయర్ షిప్ వచ్చే అవకాశం ఉంది.
'మరీచిక' మూవీ విశేషాలు
- నటీనటులు: అనుపమ పరమేశ్వరన్, రెజీనా కాసాండ్రా, విరాజ్ అశ్విన్
- దర్శకుడు: సతీష్ కాశెట్టి
- సంగీతం: ఇళయరాజా (Isaignani Ilaiyaraaja)
- నిర్మాతలు: రాజీవ్ చిలక, మేఘా చిలక
- బ్యానర్: చిలక ప్రొడక్షన్స్ (Chilaka Productions)
- ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్: అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియో
ఇళయరాజా మ్యూజిక్.. చిలక ప్రొడక్షన్స్ నిర్మాణ విలువలు
ఈ మరీచిక సినిమాకు మరో ప్రధాన ఆకర్షణ మ్యూజిక్ మాస్ట్రో ఇళయరాజా అందించిన బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్, మ్యూజిక్. తన అద్భుతమైన బీజీఎం (BGM) తో సినిమాలోని సస్పెన్స్ మూడ్ను నెక్స్ట్ లెవెల్కు తీసుకెళ్లే ప్రయత్నం చేశారు ఇళయరాజా.
అలాగే 'ఛోటా భీమ్' లాంటి యానిమేషన్ వండర్స్తో అంతర్జాతీయ స్థాయిలో గుర్తింపు తెచ్చుకున్న గ్రీన్ గోల్డ్ యానిమేషన్స్ అధినేత రాజీవ్ చిలక, మేఘా చిలక కలిసి తమ 'చిలక ప్రొడక్షన్స్' బ్యానర్పై అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకంగా, ఎక్కడా కాంప్రమైజ్ కాకుండా ఈ చిత్రాన్ని నిర్మించారు.
థియేటర్లలో నిరాశపరిచినప్పటికీ, వీకెండ్లో ఇంట్లోనే కూర్చుని ఒక డిఫరెంట్ సైకలాజికల్ థ్రిల్లర్ను ఎక్స్పీరియన్స్ చేయాలనుకుంటే మాత్రం అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియోలో అందుబాటులో ఉన్న 'మరీచిక'ను మీ వాచ్ లిస్ట్లో యాడ్ చేసుకోవచ్చు.
- ABOUT THE AUTHORHari Prasad S
హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్డేట్స్ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More