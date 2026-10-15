Malayalam OTT: ఓటీటీలోకి 2 రోజుల్లో ఐదు క్రేజీ మలయాళం సినిమాలు, వెబ్ సిరీస్.. థ్రిల్లర్ నుంచి కామెడీ వరకు 5 ఓటీటీల్లో..
Malayalam OTT: మలయాళం నుంచి కేవలం రెండే రోజుల్లో 5 క్రేజీ మూవీస్, వెబ్ సిరీస్ ఓటీటీలోకి అడుగు పెడుతున్నాయి. ఇప్పటికే రెండు స్ట్రీమింగ్ అవుతుండగా.. శుక్రవారం (అక్టోబర్ 16) నుంచి మరో మూడు స్ట్రీమింగ్ కు రానున్నాయి.
Malayalam OTT: మలయాళ చిత్ర పరిశ్రమ నుంచి ప్రతి వారం వైవిధ్యమైన జానర్లతో ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చే సినిమాలు ఇప్పుడు ఓటీటీ ప్రియులను అలరించడానికి సిద్ధమయ్యాయి. ఈ వారం డిజిటల్ వేదికలపై మలయాళం నుంచి పలు క్రేజీ సినిమాలు, వెబ్ సిరీస్లు స్ట్రీమింగ్ కాబోతున్నాయి.
సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్లు, క్రైమ్ డ్రామాలు, మానవీయ విలువలతో కూడిన కథలు ఇష్టపడే ఆడియన్స్కు ఈ వారం పర్ఫెక్ట్ బింజ్ వాచ్ లైనప్ రెడీ అయింది. డిజిటల్ స్క్రీన్లపై అలరించబోతున్న ఈ చిత్రాల పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ చూద్దాం.
రెండు రోజుల్లో 5 క్రేజీ మలయాళం ప్రాజెక్టులు
ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్స్ : మనోరమ మ్యాక్స్, సింప్లీ సౌత్, జియోహాట్స్టార్, జీ5, సన్ నెక్ట్స్
ముఖ్యమైన రిలీజెస్ : ఇట్స్ ఎ మెడికల్ మిరాకిల్, కప్పి స్క్వాడ్, ఆశ, ఒరు అన్వేషిణతింటే తుడక్కమ్
జానర్లు : సూపర్ నేచురల్ థ్రిల్లర్, క్రైమ్ డ్రామా, మిస్టరీ థ్రిల్లర్
భాషలు : మలయాళం, తెలుగు, కన్నడ, తమిళం, హిందీ
ఏ మూవీ, వెబ్ సిరీస్ ఎక్కడ చూడాలంటే?
ఇట్స్ ఎ మెడికల్ మిరాకిల్ : మనోరమ మ్యాక్స్ (అక్టోబర్ 15)
కప్పి స్క్వాడ్ : జియోహాట్స్టార్ (అక్టోబర్ 15)
ఆశా మూవీ: జీ5 ఓటీటీ (అక్టోబర్ 16)
ఒరు అన్వేషణతింటే తుడక్కమ్: సన్ నెక్ట్స్ (అక్టోబర్ 16)
ఆదినాశం వేళ్లపొక్కం: సైనాప్లే (అక్టోబర్ 16)
క్రేజీ కంటెంట్.. థ్రిల్లర్, కామెడీ, సూపర్ నేచురల్
1. ఇట్స్ ఎ మెడికల్ మిరాకిల్ (It's a Medical Miracle): సంగీత్ ప్రతాప్, షరాఫ్ ఉద్దీన్ ప్రధాన పాత్రల్లో నటించిన ఈ సూపర్ నేచురల్ డార్క్ కామెడీ థ్రిల్లర్ ఇప్పటికే మనోరమా మాక్స్ (ManoramaMax), సింప్లీ సౌత్ వేదికగా స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది. కోమా నుంచి వింత శక్తులతో బయటపడిన యువకుడి కథ ఇది.
కోమా నుంచి బయటకు వచ్చిన తర్వాత అతని వినికిడి శక్తి విపరీతంగా పెరిగిపోవడం ఎలాంటి పరిణామాలకు దారి తీసిందన్నది చూడొచ్చు. ప్రస్తుతం కేవలం మలయాళం ఆడియోతోనే ఉన్నా త్వరలో తెలుగులోనూ వచ్చే వీలుంది.
2. కప్పి స్క్వాడ్ (Kappi Squad): డిటెక్టివ్, క్రైమ్ జానర్ను ఇష్టపడే వారి కోసం జియోహాట్స్టార్ (JioHotstar) వేదికగా మలయాళం, తమిళం, తెలుగు, కన్నడ, హిందీ భాషలలో వీక్లీ సిరీస్గా ఇది అందుబాటులోకి వచ్చింది.
3. ఆశా (Aasha): సస్పెన్స్ అండ్ ఎమోషనల్ డ్రామాగా తెరకెక్కిన ఈ చిత్రం మలయాళంతో పాటు తమిళ, తెలుగు, కన్నడ భాషల్లో గురువారం అర్ధరాత్రి నుంచి ప్రముఖ ఓటీటీ వేదిక జీ5 (Zee5) లో ప్రీమియర్ కానుంది.
4. ఒరు అన్వేషణతింటే తుడక్కమ్ (Oru Anweshanathinte Thudakkam): మిస్టరీ ఇన్వెస్టిగేషన్ బ్యాక్డ్రాప్లో తెరకెక్కిన ఈ చిత్రం సన్ నెక్స్ట్ (SunNxt) వేదికగా ప్రేక్షకులను అలరిస్తోంది.
5. ఆదినాశం వెళ్లప్పోక్కం (Adinaasham Vellapokkam): సైనా ప్లే (SainaPlay) ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్లో ఈ మలయాళ సినిమా డిజిటల్ ప్రీమియర్ కానుంది. మలయాళ చిత్రాల మేకింగ్ స్టైల్, రియలిస్టిక్ అప్రోచ్ నచ్చే ప్రేక్షకులకు ఈ వీకెండ్ ఓటీటీ లైనప్ చక్కటి వినోదాన్ని పంచుతుంది.
- ABOUT THE AUTHORHari Prasad S
హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్డేట్స్ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More