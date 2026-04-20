    OTT Releases This Week: ఈవారం ఓటీటీలోకి ఇంట్రెస్టింగ్ సినిమాలు, వెబ్ సిరీస్.. లిస్టులో మూడు తెలుగు మూవీస్

    OTT Releases This Week: ఓటీటీలోకి ఈవారం కొన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ సినిమాలు, వెబ్ సిరీస్ స్ట్రీమింగ్ కు వస్తున్నాయి. ఇందులో మంచు లక్ష్మీ నటించిన లేచింది మహిళా లోకం నుంచి కోర్ట్ మూవీ హిట్ పెయిర్ రోషన్, శ్రీదేవి బ్యాండ్‌మేళం వరకూ ఎన్నో ఉన్నాయి.

    Apr 20, 2026, 14:07:54 IST
    By Hari Prasad S, Hyderabad
    OTT Releases This Week: గత వారం థియేటర్లతో పాటు ఓటీటీలోనూ వినోదం వెల్లివిరిసింది. డిజిటల్ ప్లాట్‌ఫామ్స్ ప్రేక్షకులను అలరించడంలో ఎక్కడా తగ్గడం లేదు. అదే జోరును కొనసాగిస్తూ ఏప్రిల్ మూడో వారంలో కూడా క్రేజీ మూవీస్, వెబ్ సిరీస్‌లు సందడి చేసేందుకు సిద్ధమయ్యాయి. హాలీవుడ్ యాక్షన్ నుంచి లోకల్ డ్రామా వరకు ఈ వారం మీ ఓటీటీ స్క్రీన్‌పై మెరవనున్న వాటిలో మూడు తెలుగు సినిమాలు కూడా ఉన్నాయి.

    జీ5లో 'బ్యాండ్ మేళం'

    ప్రముఖ నిర్మాత కోన వెంకట్ నిర్మాణంలో రూపొందిన మూవీ 'బ్యాండ్ మేళం'. కోర్ట్ మూవీ హిట్ పెయిర్ హర్ష, శ్రీదేవి మరోసారి జంటగా నటించిన ఈ మూవీ ఏప్రిల్ 24 నుంచి జీ5 (ZEE5) లో స్ట్రీమింగ్ కానుంది. సిల్వర్ స్క్రీన్ పై ఆశించిన ఫలితాన్ని అందుకోలేకపోయిన ఈ సినిమా.. డిజిటల్ ఆడియన్స్‌ను ఏ మేరకు మెప్పిస్తుందో వేచి చూడాలి.

    మంచు లక్ష్మీ 'లేచింది మహిళా లోకం'

    మార్చి 26న థియేటర్లలో సందడి చేసిన మంచు లక్ష్మి, అనన్య నాగళ్ల కామెడీ మూవీ 'లేచింది మహిళా లోకం' ఇప్పుడు డిజిటల్ ఎంట్రీకి రెడీ అయింది. థియేటర్లలో ఆశించిన స్థాయిలో గుర్తింపు లభించకపోయినా.. ఓటీటీలో ఈ సినిమా ఆకట్టుకుంటుందని చిత్ర బృందం భావిస్తోంది. సన్ నెక్స్ట్ (Sun NXT) వేదికగా ఏప్రిల్ 22 నుంచి తెలుగుతో పాటు తమిళంలోనూ ఈ సినిమా స్ట్రీమింగ్ కానుంది. అర్జున్, కార్తీక్ ఈ చిత్రానికి సంయుక్తంగా దర్శకత్వం వహించారు.

    ఈటీవీ విన్ 'వేడుక': ఒక చిన్న ప్రయత్నం

    కథాసుధ సిరీస్‌లో భాగంగా 'వేడుక' అనే షార్ట్ ఫిలింను ఈటీవీ విన్ (ETV Win) ప్రేక్షకుల ముందుకు తెచ్చింది. అర్జున్ జబ్నవీస్, నందిని ప్రధాన పాత్రల్లో నటించిన ఈ సినిమాకు సాయికృష్ణ దర్శకత్వం వహించారు. ఏప్రిల్ 19న విడుదలైన ఈ మూవీ ప్రస్తుతం స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది. కథలో వైవిధ్యం ఉన్నప్పటికీ, నెటిజన్ల నుంచి దీనికి మిశ్రమ స్పందన లభిస్తోంది.

    సూపర్ హీరోస్ వస్తున్నారు: 'ది బాయ్స్' సీజన్ 5

    ప్రపంచవ్యాప్తంగా విపరీతమైన క్రేజ్ ఉన్న సూపర్ హీరో వెబ్ సిరీస్ 'ది బాయ్స్' (The Boys). ప్రస్తుతం సీజన్ 5 రన్ అవుతోంది. ఈ సిరీస్‌లోని నాలుగో ఎపిసోడ్ ఏప్రిల్ 22న అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియోలో అందుబాటులోకి రానుంది. ఇక్కడ విశేషం ఏంటంటే.. తెలుగు ప్రేక్షకుల కోసం డబ్బింగ్ వెర్షన్ కూడా అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చారు.

    నెట్‌ఫ్లిక్స్ స్పెషల్: స్ట్రేంజర్ థింగ్స్ యానిమేషన్

    నెట్‌ఫ్లిక్స్ సెన్సేషన్ 'స్ట్రేంజర్ థింగ్స్' అభిమానుల కోసం ఒక తీపి కబురు. 'స్ట్రేంజర్ థింగ్స్: టేల్స్ ఫ్రమ్ 85' పేరుతో 10 ఎపిసోడ్ల యానిమేటెడ్ స్పిన్-ఆఫ్ సిరీస్‌ను సంస్థ సిద్ధం చేసింది. ఏప్రిల్ 23 నుంచి ఇది నెట్‌ఫ్లిక్స్‌లో అందుబాటులోకి రానుంది. అయితే దీనికి సంబంధించి తెలుగు వెర్షన్ అప్‌డేట్ ఇంకా రావాల్సి ఉంది.

    అనిల్ కపూర్ యాక్షన్ ధమాకా: '24'

    బాలీవుడ్ సీనియర్ స్టార్ అనిల్ కపూర్ నటించిన హై-వోల్టేజ్ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ వెబ్ సిరీస్ '24'. ఉగ్రవాద వ్యతిరేక దళ అధికారిగా దేశానికి పొంచి ఉన్న ముప్పును ఆయన ఎలా అడ్డుకున్నారనేది ఈ కథాంశం. ఈ క్రేజీ సిరీస్ ఏప్రిల్ 24 నుంచి జియో హాట్‌స్టార్ లో స్ట్రీమింగ్ కానుంది. ప్రస్తుతం ఇది హిందీలో మాత్రమే అందుబాటులో ఉండనుంది.

    ఆస్కార్ నామినేటెడ్ 'మార్టీ సుప్రీమ్'

    తొమ్మిది విభాగాల్లో ఆస్కార్ నామినేషన్లు దక్కించుకుని అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచిన చిత్రం 'మార్టీ సుప్రీమ్'. అయితే ఆస్కార్ వేదికపై అవార్డులు గెలవలేకపోయినప్పటికీ, సినీ ప్రియుల్లో ఈ చిత్రంపై భారీ అంచనాలే ఉన్నాయి. జోష్ సఫ్డీ దర్శకత్వంలో టిమోతీ చాలమెట్ ప్రధాన పాత్రలో నటించిన ఈ స్పోర్ట్స్ కామెడీ డ్రామా ఏప్రిల్ 24న అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియోలో విడుదల కానుంది.

    వీటితో పాటు 'ది ఎటర్నల్ లవ్' వంటి మరికొన్ని టైటిల్స్ కూడా ఈ వారం ఓటీటీలో సందడి చేసేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నాయి.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)

    1. 'ది బాయ్స్' సీజన్ 5 తెలుగులో అందుబాటులో ఉందా?

    అవును అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియోలో 'ది బాయ్స్' ఐదో సీజన్ తెలుగు వెర్షన్‌లోనూ స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది.

    2. మంచు లక్ష్మి నటించిన 'లేచింది మహిళా లోకం' ఏ ఓటీటీలో వస్తోంది?

    ఈ చిత్రం ఏప్రిల్ 22 నుంచి సన్ నెక్స్ట్ (Sun NXT) ప్లాట్‌ఫామ్‌లో తెలుగు, తమిళ భాషల్లో స్ట్రీమింగ్ కానుంది.

    3. నెట్‌ఫ్లిక్స్‌లో వస్తున్న 'స్ట్రేంజర్ థింగ్స్' యానిమేషన్ సిరీస్ ఎప్పుడు రిలీజ్?

    'స్ట్రేంజర్ థింగ్స్: టేల్స్ ఫ్రమ్ 85' ఏప్రిల్ 23న నెట్‌ఫ్లిక్స్‌లో విడుదల కానుంది. ఇందులో మొత్తం 10 ఎపిసోడ్లు ఉంటాయి.

    4. బ్యాండ్‌మేళం మూవీ ఓటీటీ రిలీజ్ ఎప్పుడు?

    హర్ష్ రోషన్, శ్రీదేవి నటించిన బ్యాండ్‌మేళం ఏప్రిల్ 24 నుంచి జీ5 ఓటీటీలో స్ట్రీమింగ్ కానుంది.

    • Hari Prasad S
      ABOUT THE AUTHOR
      Hari Prasad S

      హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్‌లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్‌లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్‌లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్‌టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్‌డేట్స్‌ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More

