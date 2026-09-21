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OTT Releases: ఓటీటీలో ఈవారం పండగే.. ఆరు క్రేజీ థ్రిల్లర్ సినిమాలు, వెబ్ సిరీస్.. తెలుగు హారర్ థ్రిల్లర్ మూవీ కూడా..

OTT Releases This Week: ఓటీటీలోకి ఈవారం వస్తున్న ఆరు క్రేజీ ప్రాజెక్టుల గురించి ఇక్కడ తెలుసుకోండి. వీటిలో తెలుగు హారర్ థ్రిల్లర్ మూవీ అగధ కూడా ఉంది. నెట్‌ఫ్లిక్స్, ప్రైమ్ వీడియో, జియోహాట్‌స్టార్ లాంటి ప్లాట్‌ఫామ్స్ లో ఇవి అందుబాటులోకి రానున్నాయి.

Published on: Sep 21, 2026, 21:06:43 IST
By Hari Prasad S, Hyderabad
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OTT Releases This Week: సెప్టెంబర్ చివరి వారంలో డిజిటల్ ప్లాట్‌ఫామ్‌లు సరికొత్త వినోదానికి గ్రాండ్ లెవెల్లో సిద్ధమయ్యాయి. నెట్‌ఫ్లిక్స్, జీ5, జియోహాట్‌స్టార్, ప్రైమ్ వీడియోలతో పాటు సోనీ లివ్ వంటి ప్రముఖ ఓటీటీ సంస్థలు సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్లు, డివైన్ మిస్టరీలు, సోషియో డ్రామాలతో ఓటీటీ ఆడియన్స్‌ను అలరించేందుకు సిద్ధమయ్యాయి. ఈ వీకెండ్ ఇంట్లోనే ఉండి ఎంజాయ్ చేయడానికి అందుబాటులోకి వస్తున్న మోస్ట్ అవైటెడ్ సినిమాలు, వెబ్ సిరీస్‌ల కంప్లీట్ డీటైల్స్ మీకోసం.

OTT Releases: ఓటీటీలో ఈవారం పండగే.. ఆరు క్రేజీ థ్రిల్లర్ సినిమాలు, వెబ్ సిరీస్.. తెలుగు హారర్ థ్రిల్లర్ మూవీ కూడా..
OTT Releases: ఓటీటీలో ఈవారం పండగే.. ఆరు క్రేజీ థ్రిల్లర్ సినిమాలు, వెబ్ సిరీస్.. తెలుగు హారర్ థ్రిల్లర్ మూవీ కూడా..

ఈవారం ఓటీటీ రిలీజెస్

1. షక్: ట్రస్ట్ నో వన్ : నెట్‌ఫ్లిక్స్ (సెప్టెంబర్ 24)

2. అగధ (Agadha) : జీ5 తెలుగు (సెప్టెంబర్ 25)

3. హుంకార్ (Hunkkaar) : జియోహాట్‌స్టార్ (సెప్టెంబర్ 25)

4. డోంట్ బి షై : అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియో (సెప్టెంబర్ 25)

5. హబీబి (Habeebi) : సోనీ లివ్ (సెప్టెంబర్ 25)

6. టాక్సిక్ (Toxic) : జీ5 తెలుగు (సెప్టెంబర్ 25, ఇంకా కన్ఫమ్ కాలేదు)

1. నెట్‌ఫ్లిక్స్‌లో పరిణీతి చోప్రా డిజిటల్ ఎంట్రీ.. ‘షక్: ట్రస్ట్ నో వన్’

బాలీవుడ్ స్టార్ హీరోయిన్ పరిణీతి చోప్రా డిజిటల్ స్పేస్‌లోకి అడుగుపెడుతూ చేసిన మోస్ట్ అవైటెడ్ క్రైమ్ మిస్టరీ థ్రిల్లర్ వెబ్ సిరీస్ 'షక్: ట్రస్ట్ నో వన్' (Shaque: Trust No One) సెప్టెంబర్ 24న నెట్‌ఫ్లిక్స్‌లో స్ట్రీమింగ్‌కు రాబోతోంది. తొమ్మిదేళ్ల క్రితం మిస్ అయిన తన చిన్నారి కోసం ఒక తల్లి జరిపే సుదీర్ఘ అన్వేషణ బ్యాక్‌డ్రాప్‌లో ఈ సిరీస్ రూపొందింది.

ఈ ఇంటెన్స్ ఎమోషనల్ క్రైమ్ థ్రిల్లర్‌కు రెన్సిల్ డిసిల్వా దర్శకత్వం వహించారు. జెన్నీఫర్ వింగ్నెట్, సోనీ రజ్దాన్, తాహిర్ రాజ్ భాసిన్ కీలక పాత్రలు పోషించారు. హిందీతో పాటు తెలుగు డబ్బింగ్ వెర్షన్ కూడా నెట్‌ఫ్లిక్స్‌లో అందుబాటులో ఉండనుంది.

2. జీ5 లో ఎంఎస్ రాజు మిస్టికల్ హారర్ థ్రిల్లర్ ‘అగధ’

తెలుగు చిత్రసీమలో సీనియర్ ప్రొడ్యూసర్, డైరెక్టర్ ఎం.ఎస్. రాజు తెరకెక్కించిన సూపర్ నేచురల్ హారర్ థ్రిల్లర్ 'అగధ' (Agadha) సెప్టెంబర్ 25న జీ5 తెలుగు ప్లాట్‌ఫామ్‌లో డైరెక్ట్ డిజిటల్ ప్రిమియర్ కాబోతోంది. కామాక్షి భాస్కర్ల ప్రధాన పాత్రలో నటించిన ఈ సినిమా మైథలాజికల్ ఎలిమెంట్స్, మిస్టరీ కాన్సెప్ట్‌తో గ్రాండ్‌గా రూపుదిద్దుకుంది.

అననుకూల శక్తులు, గూఢ రహస్యాల చుట్టూ తిరిగే కథాంశంతో సాగే ఈ చిత్రంలో శ్రావణ్ రెడ్డి, ఉల్కా గుప్తా, భానుచందర్ ముఖ్య పాత్రల్లో అలరించనున్నారు. థియేట్రికల్ రన్ తర్వాత డిజిటల్ స్పేస్‌లో సైకలాజికల్ హారర్ ఆడియన్స్‌ను ఇది విశేషంగా ఆకట్టుకోనుంది.

3. జియోహాట్‌స్టార్‌లో కోర్ట్‌రూమ్ డ్రామా ‘హుంకార్: ద రోర్’

ఫాతిమా సనా షేక్, మొహమ్మద్ జీషాన్ అయ్యూబ్, అర్జున్ మాథుర్ కాంబినేషన్లో వస్తున్న సోషియో-లీగల్ థ్రిల్లర్ 'హుంకార్: ద రోర్' (Hunkkaar: The Roar) సెప్టెంబర్ 25న జియో హాట్‌స్టార్‌లో విడుదలకు సిద్ధంగా ఉంది. ఒక ఆధ్యాత్మిక గురువుపై వచ్చిన లైంగిక ఆరోపణలు, దాని చుట్టూ తిరిగే ఇన్వెస్టిగేషన్ ఈ సిరీస్ మెయిన్ పాయింట్.

నిత్య మెహ్రా, కరణ్ కపాడియా సంయుక్తంగా తెరకెక్కించిన ఈ డ్రామా సమాజంలోని నమ్మకాలు, చట్టం మధ్య జరిగే ఘర్షణను ఆసక్తికరంగా ఆవిష్కరించింది.

4. ప్రైమ్, సోనీ లివ్ ప్రత్యేక చిత్రాలు

అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియోలో కామెడీ డ్రామా మూవీ 'డోంట్ బి షై' సెప్టెంబర్ 25 నుంచి అందుబాటులోకి రానుంది. మరోవైపు సోనీ లివ్ (Sony LIV) ప్లాట్‌ఫామ్‌లో తమిళ యాక్షన్ డ్రామా 'హబీబి' (Habeebi) తెలుగు డబ్బింగ్ వెర్షన్ అదే రోజున స్ట్రీమింగ్ కాబోతోంది.

వీటితో పాటు కన్నడ మోస్ట్ క్రేజీ ప్రాజెక్ట్ 'టాక్సిక్' (Toxic) డబ్బింగ్ వెర్షన్ కూడా ఈ వారాంతంలో జీ5 ప్లాట్‌ఫామ్‌లో సర్‌ప్రైజ్ రిలీజ్ అయ్యే అవకాశం ఉందనే టాక్ ఫిల్మ్‌నగర్ వర్గాల్లో బలంగా వినిపిస్తోంది. సాధారణంగా ఓటీటీ ప్లాట్‌ఫామ్‌లు లాస్ట్ మినిట్‌లో కొన్ని సర్‌ప్రైజ్ టైటిల్స్ యాడ్ చేసే ఛాన్స్ ఉన్నందున అప్‌డేట్స్ కోసం ఫాలో అవుతుండండి.

  • Hari Prasad S
    ABOUT THE AUTHOR
    Hari Prasad S

    హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్‌లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్‌లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్‌లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్‌టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్‌డేట్స్‌ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More

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Home/Entertainment/OTT Releases: ఓటీటీలో ఈవారం పండగే.. ఆరు క్రేజీ థ్రిల్లర్ సినిమాలు, వెబ్ సిరీస్.. తెలుగు హారర్ థ్రిల్లర్ మూవీ కూడా..
Home/Entertainment/OTT Releases: ఓటీటీలో ఈవారం పండగే.. ఆరు క్రేజీ థ్రిల్లర్ సినిమాలు, వెబ్ సిరీస్.. తెలుగు హారర్ థ్రిల్లర్ మూవీ కూడా..
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