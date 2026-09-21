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Jiohotstar Top 10: థియేటర్లలో ఫ్లాప్.. ఓటీటీలో టాప్.. జియోహాట్‌స్టార్ టాప్ 10 ట్రెండింగ్ మూవీస్ ఇవే.. సౌత్ సినిమాల హవా

Jiohotstar Top 10: జియోహాట్‌స్టార్ ఓటీటీలో టాప్ 10 ట్రెండింగ్ సినిమాలు ఆసక్తి రేపుతున్నాయి. పాత, కొత్త కలయికగా ఉన్న ఈ మూవీస్ లిస్ట్ లో థ్రిల్లర్, హారర్ థ్రిల్లర్, యాక్షన్ సినిమాలు ఉన్నాయి.

Published on: Sep 21, 2026, 20:31:25 IST
By Hari Prasad S, Hyderabad
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Jiohotstar Top 10: డిజిటల్ ప్లాట్‌ఫామ్ జియోహాట్‌స్టార్ లో ఈ వారం సినిమాల జాతర నడుస్తోంది. యాక్షన్, హారర్, మైథలాజికల్ డ్రామా, మైండ్ బ్లాకేజ్ థ్రిల్లర్లు ఆడియన్స్‌ను విపరీతంగా ఆకట్టుకుంటున్నాయి. అయితే వీటిలో ఆశ్చర్యకరంగా థియేటర్లలో ఫ్లాప్ అయిన తమిళ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ మూవీ 'కంగువ' టాప్ ప్లేస్ లో ఉండటం విశేషం.

Jiohotstar Top 10: థియేటర్లలో ఫ్లాప్.. ఓటీటీలో టాప్.. జియోహాట్‌స్టార్ టాప్ 10 ట్రెండింగ్ మూవీస్ ఇవే.. సౌత్ సినిమాల హవా
Jiohotstar Top 10: థియేటర్లలో ఫ్లాప్.. ఓటీటీలో టాప్.. జియోహాట్‌స్టార్ టాప్ 10 ట్రెండింగ్ మూవీస్ ఇవే.. సౌత్ సినిమాల హవా

జియోహాట్‌స్టార్ టాప్ 10 ట్రెండింగ్

1. కంగువ (Kanguva) : తమిళ పీరియాడిక్ యాక్షన్ థ్రిల్లర్

2. ది ఇండియా స్టోరీ : హిందీ/తెలుగు/తమిళ డ్రామా

3. వెల్కమ్ టు ద జంగిల్ : అక్షయ్ కుమార్ కామెడీ ఎంటర్‌టైనర్

4. తుడక్కమ్ (Thudakkam): మలయాళ సర్వైవల్ థ్రిల్లర్

5. కర్మాఖ్య (Karmakhya): తెలుగు సూపర్ నేచురల్ థ్రిల్లర్

6. ది మమ్మీ (The Mummy) : హాలీవుడ్ క్లాసిక్ హారర్

7. ది అవేకనింగ్ : ఇంటెన్స్ హారర్ థ్రిల్లర్

8. కొకైన్ (Cocaine) : అండర్‌వరల్డ్ డ్రగ్ క్రైమ్ డ్రామా

9. ధురంధర్ (Dhurandhar): రణ్‌వీర్ సింగ్ హై-వోల్టేజ్ యాక్షన్

10. ధురంధర్ 2 : ఆదిత్య ధర్ సీక్వెల్ బ్లాక్‌బస్టర్

1. కంగువ (Kanguva) - సూర్య విజువల్ వండర్

కోలీవుడ్ స్టార్ హీరో సూర్య, దర్శకుడు శివ కాంబినేషన్‌లో వచ్చిన భారీ బడ్జెట్ ఎపిక్ యాక్షన్ మూవీ 'కంగువ' ప్రస్తుతం జియోహాట్‌స్టార్‌లో దేశవ్యాప్తంగా నంబర్ 1 పొజిషన్‌లో ట్రెండ్ అవుతోంది. ట్రైబల్ వారియర్ కథాంశంతో రూపుదిద్దుకున్న ఈ చిత్రం థియేటర్లలో భారీ అంచనాల మధ్య రిలీజ్ అయింది. థియేటర్లలో నిరాశపరిచినా.. ఇప్పుడు ఓటీటీలో టాప్ లో ఉండటం విశేషం. సూర్య పవర్‌ఫుల్ పర్ఫార్మెన్స్, దిశా పటానీ గ్లామర్, బాబీ డియోల్ విలనిజం ఈ సినిమాకి ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచాయి. హై-లెవెల్ వీఎఫ్ఎక్స్ వర్క్స్, దేవి శ్రీ ప్రసాద్ బ్యాక్‌గ్రౌండ్ స్కోర్ సినిమా రేంజ్‌ను పెంచేశాయి.

2. ది ఇండియా స్టోరీ (The India Story)

రెండో స్థానంలో కాజల్ అగర్వాల్ నటించిన హిందీ డ్రామా 'ది ఇండియా స్టోరీ' నిలిచింది. దర్శకుడు చేతన్ డికె తెరకెక్కించిన ఈ చిత్రం తెలుగు, తమిళ భాషల్లో కూడా డబ్బింగ్ వెర్షన్స్‌లో అందుబాటులో ఉంది. దేశంలో జరిగిన కొన్ని నిజ జీవిత సంఘటనల ఆధారంగా నిర్మించిన ఈ కంటెంట్ రిచ్ మూవీ ఆడియన్స్‌కు గూస్‌బంప్స్ తెప్పిస్తోంది.

3. వెల్కమ్ టు ద జంగిల్ (Welcome To The Jungle)

బాలీవుడ్ స్టార్ హీరో అక్షయ్ కుమార్ మల్టీస్టారర్ కామెడీ ఎంటర్‌టైనర్ 'వెల్కమ్ టు ద జంగిల్' చాలా రోజులుగా ఓటీటీలో సెన్సేషన్ క్రియేట్ చేస్తోంది. ఫేక్ ఫిల్మ్ మేకింగ్, గందరగోళం బ్యాక్‌డ్రాప్‌లో సాగే ఈ హిలేరియస్ రైడ్ ప్రస్తుతం 3వ స్థానంలో ట్రెండ్ అవుతోంది. వీకెండ్‌లో ఫ్యామిలీతో కలిసి నవ్వుకోవడానికి ఇది బెస్ట్ ఆప్షన్.

4. తుడక్కమ్ (Thudakkam) - మలయాళ సర్వైవల్ థ్రిల్లర్

మలయాళ ఇండస్ట్రీ నుంచి వచ్చిన సర్వైవల్ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ 'తుడక్కమ్' 4వ స్థానంలో ఉంది. '2018' సినిమాతో ఇండస్ట్రీ హిట్ కొట్టిన ఫేమస్ డైరెక్టర్ జూడ్ ఆంథనీ జోసెఫ్ ఈ చిత్రాన్ని డైరెక్ట్ చేశారు. సీటు అంచున కూర్చోబెట్టే సస్పెన్స్ ఎలిమెంట్స్, క్రిస్పీ స్క్రీన్‌ప్లే ఈ సినిమాకి మెయిన్ ప్లస్ పాయింట్. మోహన్‌లాల్ కూతురు విస్మయ నటించిన మూవీ ఇది.

5. కర్మాఖ్య (Karmakhya) - సూపర్ నేచురల్ థ్రిల్లర్

తెలుగు నుంచి వచ్చిన మిస్టరీ సూపర్ నేచురల్ థ్రిల్లర్ 'కర్మాఖ్య' హాట్‌స్టార్ ట్రెండింగ్ లిస్ట్‌లో 5వ స్థానంలో నిలిచింది. అభినయ్ కృష్ణ దర్శకత్వం వహించిన ఈ సినిమాలో సముద్రఖని, అభిరామి, మధునందన్, సమైరా కీలక పాత్రల్లో నటించారు. అఘోరాలు, గుప్త నిధులు, ఆధ్యాత్మిక రహస్యాల చుట్టూ తిరిగే ఈ కథ సస్పెన్స్ లవర్స్‌ను ఆకట్టుకుంటోంది.

6, 7. ద మమ్మీ, ద అవేకనింగ్ - హారర్ లవర్స్‌కు విందు

హారర్ సినిమాలను ఇష్టపడే ఆడియన్స్ కోసం జియో హాట్‌స్టార్‌లో రెండు భయానక చిత్రాలు వరుసగా 6, 7 స్థానాల్లో ఉన్నాయి. 'ద మమ్మీ' క్లాసిక్ హారర్ విజువల్స్‌తో భయపెడుతుంటే, 'ద అవేకనింగ్' చిత్రం సైకలాజికల్ హారర్ ఎలిమెంట్స్‌తో సీటు నుంచి కదలకుండా చేస్తోంది.

8. కొకైన్, 9, 10. ధురంధర్ 1 & 2

అభిమన్యు సింగ్ లీడ్ రోల్ చేసిన 'కొకైన్' మూవీ ముంబై అండర్‌వరల్డ్, డ్రగ్స్ మాఫియా కథాంశంతో 8వ స్థానంలో ఉంది. ఇక ఆదిత్య ధర్ డైరెక్షన్‌లో రణ్‌వీర్ సింగ్ నటించిన స్పై యాక్షన్ థ్రిల్లర్ 'ధురంధర్' రెండు భాగాలు ఇప్పటికీ తగ్గని క్రేజ్‌తో 9, 10 స్థానాల్లో ట్రెండింగ్‌లో ఉన్నాయి. పాకిస్తాన్ బ్యాక్‌డ్రాప్‌లో రా ఏజెంట్ 'హంజా'గా రణ్‌వీర్ నటన ఆడియన్స్‌ను విపరీతంగా మెప్పించింది.

  • Hari Prasad S
    ABOUT THE AUTHOR
    Hari Prasad S

    హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్‌లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్‌లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్‌లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్‌టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్‌డేట్స్‌ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More

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Home/Entertainment/Jiohotstar Top 10: థియేటర్లలో ఫ్లాప్.. ఓటీటీలో టాప్.. జియోహాట్‌స్టార్ టాప్ 10 ట్రెండింగ్ మూవీస్ ఇవే.. సౌత్ సినిమాల హవా
Home/Entertainment/Jiohotstar Top 10: థియేటర్లలో ఫ్లాప్.. ఓటీటీలో టాప్.. జియోహాట్‌స్టార్ టాప్ 10 ట్రెండింగ్ మూవీస్ ఇవే.. సౌత్ సినిమాల హవా
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