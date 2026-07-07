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    ETV Win Minis: ‘ఎకసెకలు’.. ఈటీవీ విన్ మినీస్ మరో ఇంట్రెస్టింగ్ ప్రాజెక్ట్.. బ్యాక్‌స్టేజ్ కామెడీతో..

    ETV Win Minis: ఈటీవీ విన్ మినీస్ నుంచి మరో ఇంట్రెస్టింగ్ ప్రాజెక్ట్ వస్తోంది. ఎకసెకలు పేరుతో వస్తున్న ఈ మినీ సిరీస్ జులై 10 నుంచి స్ట్రీమింగ్ కానున్నట్లు ఆ ఓటీటీ వెల్లడించింది. బ్యాక్ స్టేజ్ కామెడీతో వస్తున్న క్రేజీ ప్రాజెక్ట్ ఇది.

    Published on: Jul 7, 2026, 19:13:37 IST
    By Hari Prasad S, Hyderabad
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    ETV Win Minis: ఓటీటీలో ఎంటర్టైన్మెంట్ డోస్ పెంచడానికి ఈటీవీ విన్ (ETV Win) ప్లాట్‌ఫామ్ లేటెస్ట్‌గా 'ఎకసెకలు' (Ekasekalu) అనే ఒక క్రేజీ ప్రాజెక్ట్‌ను అనౌన్స్ చేసింది. ముగ్గురు కుర్రాళ్ల సినిమా కష్టాలను బ్యాక్ స్టేజ్ కామెడీగా చూపిస్తూ జులై 10న దీన్ని స్ట్రీమింగ్ చేయబోతోంది. ఇండస్ట్రీలో సక్సెస్ అవ్వాలని డ్రీమ్స్‌తో వచ్చే ఆ యువత లైఫ్‌లో జరిగే నాన్-స్టాప్ కన్ఫ్యూజన్ ఈ సిరీస్‌కు మెయిన్ హైలైట్.

    ETV Win Minis: ‘ఎకసెకలు’.. ఈటీవీ విన్ మినీస్ మరో ఇంట్రెస్టింగ్ ప్రాజెక్ట్.. బ్యాక్‌స్టేజ్ కామెడీతో..
    ETV Win Minis: ‘ఎకసెకలు’.. ఈటీవీ విన్ మినీస్ మరో ఇంట్రెస్టింగ్ ప్రాజెక్ట్.. బ్యాక్‌స్టేజ్ కామెడీతో..

    ఫిల్మ్ నగర్ కష్టాలకు అద్దం పట్టే కథ

    టాలీవుడ్ అంటేనే ఒక పెద్ద మాయాజాలం. ప్రతిరోజూ ఎంతోమంది డైరెక్టర్లు, హీరోలు కావాలని హైదరాబాద్ లోని కృష్ణానగర్, ఫిల్మ్ నగర్ వీధుల్లో కష్టపడుతుంటారు. సరిగ్గా ఇలాంటి ముగ్గురు డ్రీమర్స్ ఒక భారీ సినిమా తీయాలని ప్లాన్ చేస్తే, ఆ సెట్స్‌లో ఎలాంటి డ్రామా జరిగింది అనేది 'ఎకసెకలు' స్టోరీ. తెర వెనుక వాళ్లు చేసే తప్పులు, అనుకున్నది ఒకటి జరిగేది మరొకటి లాంటి సిచువేషన్స్ ఆడియన్స్‌కు ఫుల్ మీల్స్ లాంటి ఎంటర్టైన్మెంట్ పంచబోతున్నాయి.

    తెలుగు ఓటీటీ స్పేస్‌లో ఇలాంటి ఔట్ అండ్ ఔట్ బ్యాక్ స్టేజ్ కామెడీ సిరీస్‌లు రావడం చాలా అరుదు. షూటింగ్ లొకేషన్‌లో కెమెరా వెనుక జరిగే గొడవలు, ఆర్టిస్టుల అడ్జస్ట్‌మెంట్స్, బడ్జెట్ సమస్యలు అన్నీ పక్కా హిలేరియస్‌గా ఇందులో చూపించబోతున్నారు. ఒక సీరియస్ ప్రొఫెషన్‌లో కామెడీ ఎలా వర్కౌట్ అవుతుందో ఈ సిరీస్ ద్వారా నిరూపించబోతున్నారు.

    ట్రెండ్ సెట్ చేస్తున్న 'విన్ మినీస్'

    ఇక ఈటీవీ విన్ ప్లాట్‌ఫామ్ రీసెంట్‌గా యూత్‌ను ఎట్రాక్ట్ చేయడానికి 'విన్ మినీస్' (Win Minis) పేరుతో ఒక క్రేజీ కేటగిరీ స్టార్ట్ చేసింది. ఎపిసోడ్స్ నిడివి తక్కువగా ఉంటూ, ఎక్కడా బోర్ కొట్టకుండా ఒకే సిట్టింగ్ లో బింజ్ వాచ్ చేయడానికి ఈ మినీ సిరీస్‌లు బాగా యూజ్ అవుతున్నాయి. ఇప్పుడు వస్తున్న 'ఎకసెకలు' కూడా ఈ విన్ మినీస్‌లో భాగమే కావడం విశేషం. టైమ్ వేస్ట్ కాకుండా ఫాస్ట్ గా స్టోరీ కనెక్ట్ అయ్యేలా డైరెక్టర్ దీన్ని చాలా గ్రిప్పింగ్ గా డిజైన్ చేశారట.

    జులై 10న ఈ ఫన్ ఫిల్డ్ ఎంటర్టైనర్ డిజిటల్ స్క్రీన్స్‌పైకి రాబోతోంది. రెగ్యులర్ క్రైమ్, మర్డర్ మిస్టరీలతో బోర్ ఫీల్ అవుతున్న ఆడియన్స్‌కు ఇదొక స్ట్రెస్ బస్టర్‌లా పనిచేస్తుందని ట్రేడ్ వర్గాల టాక్. ఈ వీకెండ్‌కి ఫ్రెండ్స్‌తో కలిసి ఇంట్లోనే ఎంజాయ్ చేయడానికి ఎకసెకలు ఒక పర్ఫెక్ట్ ఆప్షన్. ముగ్గురు డ్రీమర్స్ మధ్య ఉండే కెమిస్ట్రీ, వాళ్ల టైమింగ్ అన్నీ స్క్రీన్‌పై ఒక ఫ్రెష్ ఫీల్ తీసుకురావడం గ్యారెంటీ.

    ఈటీవీ విన్ మినీస్

    * టైటిల్: ఎకసెకలు

    * ఓటీటీ: ఈటీవీ విన్ (ఎక్స్‌క్లూజివ్)

    * కేటగిరీ: విన్ మినీస్ (షార్ట్ ఫార్మాట్ సిరీస్)

    * జానర్: బ్యాక్ స్టేజ్ కామెడీ

    * ప్రీమియర్ డేట్: జులై 10, 2026

    • Hari Prasad S
      ABOUT THE AUTHOR
      Hari Prasad S

      హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్‌లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్‌లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్‌లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్‌టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్‌డేట్స్‌ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More

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    Home/Entertainment/ETV Win Minis: ‘ఎకసెకలు’.. ఈటీవీ విన్ మినీస్ మరో ఇంట్రెస్టింగ్ ప్రాజెక్ట్.. బ్యాక్‌స్టేజ్ కామెడీతో..
    Home/Entertainment/ETV Win Minis: ‘ఎకసెకలు’.. ఈటీవీ విన్ మినీస్ మరో ఇంట్రెస్టింగ్ ప్రాజెక్ట్.. బ్యాక్‌స్టేజ్ కామెడీతో..
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