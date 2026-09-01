OTT Show: ఓటీటీ, టీవీలోకి రోహిత్ శర్మ.. ఫ్యామిలీ ఫుల్ హౌస్ అంటూ కొత్త షో.. ప్రోమో రిలీజ్.. స్ట్రీమింగ్ ఎప్పుడంటే?
OTT Show: రోహిత్ శర్మ క్రికెట్ ఫీల్డ్ ను వదిలి టీవీలోకి అడుగుపెడుతున్నారు. ఆయన హోస్ట్ గా వస్తున్న ఫ్యామిలీ ఫుల్ హౌస్ షో అటు సోనీ టీవీలో, ఇటు సోనీ లివ్ ఓటీటీలో స్ట్రీమింగ్ కానుంది. సెప్టెంబర్ 19 నుంచి ప్రారంభం కాబోతున్న ఈ షోపై భారీ అంచనాలు ఉన్నాయి.
OTT Show: భారత క్రికెట్ జట్టు మాజీ కెప్టెన్, 'హిట్మ్యాన్' రోహిత్ శర్మ (Rohit Sharma) అభిమానులకు మైండ్ బ్లోయింగ్ సర్ప్రైజ్ ఇచ్చారు. ఇప్పటివరకు మైదానంలో సిక్సర్లతో హోరెత్తించిన ఈ వరల్డ్ కప్ విన్నింగ్ కెప్టెన్, ఇప్పుడు మొదటిసారిగా ఎంటర్టైన్మెంట్ రంగంలోకి అడుగుపెడుతున్నారు. 'ఫ్యామిలీ ఫుల్ హౌస్ విత్ రోహిత్ శర్మ' (Family Full House with Rohit Sharma) పేరుతో వస్తున్న ఒక పవర్ ఫుల్ రియాలిటీ షోతో ఆయన బుల్లితెరపై గ్రాండ్ డెబ్యూ చేయబోతున్నారు.
ఏంటీ షో.. ఎప్పుడు చూడాలి?
• ప్రధాన హోస్ట్/స్టార్: రోహిత్ శర్మ (టీమిండియా మాజీ కెప్టెన్)
• షో పేరు: ఫ్యామిలీ ఫుల్ హౌస్ విత్ రోహిత్ శర్మ
• జానర్: ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైన్మెంట్ రియాలిటీ షో
• ప్రీమియర్ డేట్: సెప్టెంబర్ 19, 2026
• టెలికాస్ట్ నెట్వర్క్: సోనీ ఎంటర్టైన్మెంట్ టెలివిజన్ (SET)
• ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్: సోనీ లివ్ (Sony LIV)
• నిర్మాణం: సోనీ పిక్చర్స్ నెట్వర్క్స్ ఇండియా
బుల్లితెరపై కొత్త ఇన్నింగ్స్.. సెప్టెంబర్ 19 నుంచి స్ట్రీమింగ్
సోనీ పిక్చర్స్ నెట్వర్క్స్ ఇండియా ఈ షోకి సంబంధించిన అఫీషియల్ అనౌన్స్మెంట్తో పాటు కలర్ఫుల్ ప్రోమోను కూడా రిలీజ్ చేసింది. ఈ గ్రాండ్ ఎంటర్టైన్మెంట్ షో సెప్టెంబర్ 19, 2026 నుంచి సోనీ ఎంటర్టైన్మెంట్ టెలివిజన్ తో పాటు డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్ సోనీ లివ్ (Sony LIV) లో టెలికాస్ట్ కానుంది.
ఇప్పటివరకు కేవలం బ్యాట్ పట్టుకుని పరుగుల వరద పారించిన రోహిత్ శర్మను, పూర్తి స్థాయి ఎంటర్టైనర్గా చూడటం అభిమానులకు ఒక సరికొత్త ఎక్స్పీరియన్స్ ఇవ్వబోతోంది. కుటుంబ సమేతంగా కూర్చుని చూసే విధంగా ఈ షో ఫార్మాట్ రూపుదిద్దుకుంది.
రోహిత్ సెన్స్ ఆఫ్ హ్యూమర్.. షోకి అతిపెద్ద అసెట్
రోహిత్ శర్మ అనగానే ఆయన టైమింగ్, ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్లలో చెప్పే వన్ లైనర్లు, సరదా సంభాషణలు సోషల్ మీడియాలో నిమిషాల్లో వైరల్ అవుతుంటాయి. ఆ సహజ సిద్ధమైన హ్యూమర్, ప్రశాంతమైన వైబ్ ఈ షోకి ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలవనున్నాయి.
క్రికెట్ ఫీల్డ్లో సీరియస్గా కనిపించే కెప్టెన్, ఈ షో ద్వారా తన పర్సనల్ లైఫ్, సరదా యాంగిల్ను ఆడియన్స్ ముందు పరిచయం చేయనున్నారు. ఇప్పటికే విడుదలైన ప్రోమో సోషల్ మీడియా ట్రెండ్స్ లో టాప్లో దూసుకుపోతోంది.
బాక్సాఫీస్ రేంజ్ విజయాలు.. కెప్టెన్సీలో తిరుగులేని రికార్డులు
గత దశాబ్ద కాలంగా భారత క్రికెట్లో రోహిత్ శర్మ అత్యంత కీలకమైన ప్లేయర్గా కొనసాగుతున్నారు. ఒక కెప్టెన్గా భారత్కు 2024 టీ20 వరల్డ్ కప్ అందించడమే కాకుండా, 2025 ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీ విజయంలోనూ జట్టును ముందుండి నడిపించి సరికొత్త రికార్డులు క్రియేట్ చేశారు.
పరిమిత ఓవర్ల క్రికెట్లో మూడు డబుల్ సెంచరీలు సాధించిన ఏకైక బ్యాటర్గా చరిత్ర సృష్టించిన రోహిత్, ఇప్పుడు ఎంటర్టైన్మెంట్ వరల్డ్లో కూడా తన మార్క్ చూపించేందుకు రెడీ అవుతున్నారు.
స్పోర్ట్స్ స్టార్స్ తో టీవీ కనెక్షన్
ఇంతకుముందు సౌరవ్ గంగూలీ, సునీల్ గవాస్కర్, కపిల్ దేవ్, నవజ్యోత్ సింగ్ సిద్ధూ వంటి దిగ్గజాలు బుల్లితెరపై హోస్టులుగా, జడ్జిలుగా అలరించిన సంగతి తెలిసిందే. ఇప్పుడు ఆ జాబితాలోకి రోహిత్ శర్మ చేరడం విశేషం.
విపరీతమైన ఫ్యాన్ బేస్ ఉన్న రోహిత్ రాకతో సోనీ నెట్వర్క్ టీఆర్పీ రేటింగ్స్ పీక్స్కు చేరడం ఖాయమని ట్రేడ్ విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు. క్రికెట్ ప్రేమికులతో పాటు ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్ను మెప్పించడానికి సెప్టెంబర్ 19 నుంచి 'హిట్మ్యాన్ షో' సిద్ధంగా ఉంది.
- ABOUT THE AUTHORHari Prasad S
హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్డేట్స్ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More