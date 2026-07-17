OTT Telugu: శుక్రవారం జీవితాలు తారుమారైతే.. తల్లి కూతురిగా, కూతురు తల్లిగా.. ఓటీటీలోకి డిఫరెంట్ ఎమోషనల్ తెలుగు మూవీ
OTT Telugu: ఈటీవీ విన్ ఓటీటీలోకి ఓ డిఫరెంట్ ఎమోషనల్ మూవీ స్ట్రీమింగ్ కు రాబోతోంది. ఈ సినిమా పేరు అనగనగా ఓ శుక్రవారం. సీనియర్ నటి ఇంద్రజ నటించిన ఈ మూవీలో శుక్రవారం తల్లీకూతుళ్ల జీవితాలు తారుమారైతే ఎలా అనే సరికొత్త కాన్సెప్ట్ చూడొచ్చు.
OTT Telugu: ఈటీవీ విన్ తమ మోస్ట్ పాపులర్ డిజిటల్ సిరీస్ 'కథా సుధ - సండే స్టోరీస్' నుంచి లేటెస్ట్ షార్ట్ ఫిల్మ్ 'అనగనగా ఓ శుక్రవారం' (Anaganaga O Sukravaram) అఫీషియల్ ట్రైలర్ను గ్రాండ్గా రిలీజ్ చేసింది. నవ్వు తెప్పించే ఫన్, గందరగోళం, బాడీ స్వాపింగ్ కాన్సెప్ట్తో తెరకెక్కిన ఈ హిలేరియస్ డ్రామా జులై 19 నుంచి ఈటీవీ విన్ ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్లో స్ట్రీమింగ్ కాబోతోంది.
బాడీ స్వాప్ కాన్సెప్ట్.. కంప్లీట్ గందరగోళం
తల్లీకూతుళ్ల జీవితాలు తారుమారయ్యే ఫన్నీ స్టోరీతో వస్తున్న మూవీ ఈ అనగనగా ఓ శుక్రవారం. ఈ సినిమా ట్రైలర్ చూస్తుంటే శ్రావణ శుక్రవారం రోజు ఒక ఇంట్లో జరిగే ఊహకందని వింత సంఘటనల చుట్టూ ఈ కథ తిరుగుతుందని స్పష్టంగా అర్థమవుతోంది. "మనమే మారిపోయాం.. నేను నీలా.. నువ్వు నాలా" అనే ఒక్క పంచ్ డైలాగ్తో ట్రైలర్లో అసలు ఫన్ రైడ్ స్టార్ట్ అవుతుంది.
గుడికి వెళ్లి పూజ చేసుకోవాల్సిన వాళ్లు ఆఫీస్కి, ఆఫీస్కి వెళ్లాల్సిన వాళ్లు ఇంట్లో నైవేద్యాలు పెట్టడానికి రెడీ అవ్వాల్సిన పరిస్థితులు రావడంతో కామెడీ పీక్స్కి చేరింది. ఇంట్లో తల్లి, కూతురు, భార్యాభర్తల మధ్య రోల్స్ మారిపోవడం వల్ల వచ్చే కన్ఫ్యూజన్ సన్నివేశాలు ఆడియన్స్ను కడుపుబ్బ నవ్వించేలా డిజైన్ చేశారు.
ఈటీవీ విన్ 'కథా సుధ' సక్సెస్ ఫార్ములా
ఈటీవీ విన్ ఓటీటీ కొన్నాళ్లుగా తీసుకొస్తున్న 'కథా సుధ - సండే స్టోరీస్' బ్రాండ్ ఇప్పటికే డిజిటల్ ఆడియన్స్ నుంచి విశేష ఆదరణ దక్కించుకుంది. ప్రతీ వారం ఒక డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్, కొత్త లైన్, ఫ్రెష్ నరేషన్తో విభిన్నమైన ఆంథాలజీ కథలను ప్రేక్షకుల ముందుకు తీసుకురావడం ఈ సిరీస్ ప్రత్యేకత.
గతంలో వచ్చిన ఎపిసోడ్స్ కూడా ఓటీటీ స్పేస్లో మంచి వ్యూయర్ షిప్ సాధించాయి. ఇప్పుడు 'అనగనగా ఓ శుక్రవారం' పేరుతో పక్కా లోకల్ వినోదాత్మక కథతో రావడం వల్ల డిజిటల్ లవర్స్లో మంచి హైప్ నెలకొంది.
పేరెంటింగ్పై పాఠాలు చెప్పేలా..
కేవలం కామెడీ మాత్రమే కాకుండా నేటి తరం యువత, వారి పేరెంట్స్ మధ్య ఉండే జనరేషన్ గ్యాప్, స్పేస్, ఫ్రీడమ్ లాంటి పాయింట్స్ను కూడా చాలా లైట్ హార్టెడ్గా టచ్ చేసినట్లు ట్రైలర్ చూస్తే తెలుస్తోంది.
ఒకరి క్యారెక్టర్లోకి ఇంకొకరు మారిన తర్వాత ఒకరి కష్టాలు, బాధ్యతలు మరొకరికి అర్థమయ్యే ప్రాసెస్ ఎమోషనల్గా కూడా ఆకట్టుకుంటుంది. యూత్కి కనెక్ట్ అయ్యే క్యూట్ లవ్ స్టోరీ, ఫ్యామిలీ ఎమోషన్స్ కథలో మెయిన్ అసెట్గా మారబోతున్నాయి.
జులై 19న ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్
ఈటీవీ విన్ ఒరిజినల్స్ బ్యానర్లో వస్తున్న ఈ ప్రాజెక్ట్లో కొత్త నటీనటులు తమ అద్భుతమైన కామెడీ టైమింగ్తో అలరించారు. ప్రొడక్షన్ వాల్యూస్, బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ బాగానే ఉన్నాయి.
ఈ ఆదివారం అంటే జులై 19 నుంచి ఈ 'అనగనగా ఓ శుక్రవారం' ఈటీవీ విన్ యాప్లో అందుబాటులోకి వస్తుంది. వీకెండ్ టైమ్లో ఫ్యామిలీతో కలిసి ఎంజాయ్ చేయడానికి ఇది పర్ఫెక్ట్ ఛాయిస్ అని చెప్పవచ్చు.
- ABOUT THE AUTHORHari Prasad S
హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్డేట్స్ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More