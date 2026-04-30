OTT Telugu: మరికొన్ని గంటల్లో ఒకే ఓటీటీలోకి రెండు సూపర్ హిట్ తెలుగు సినిమాలు.. హారర్ కామెడీ, స్పోర్ట్స్ డ్రామా
OTT Telugu: ఓటీటీలోకి మరికొన్ని గంటల్లో రెండు తెలుగు సూపర్ హిట్ సినిమాలు స్ట్రీమింగ్ కు వస్తున్నాయి. వీటిలో ఒకటి హారర్ కామెడీ మూవీ కాగా.. మరొకటి స్పోర్ట్స్ డ్రామా. ఈ రెండు మూవీస్ నెట్ఫ్లిక్స్ లోనే స్ట్రీమింగ్ కు వస్తుండటం విశేషం.
OTT Telugu: బాక్సాఫీస్ దగ్గర సూపర్ హిట్ టాక్ తెచ్చుకున్న హారర్ థ్రిల్లర్ మూవీ రాకాస, శర్వానంద్ స్పోర్ట్స్ డ్రామా బైకర్.. డిజిటల్ రిలీజ్ కు సిద్దమయ్యాయి. రెండు సినిమాలు ఒకే రోజు ఒకే ఓటీటీలోకి అడుగుపెడుతుండటమే అసలు విశేషం. మే డే హాలీడేతోపాటు లాంగ్ వీకెండ్ నేపథ్యంలో ఈ మూవీస్ ప్రేక్షకులను బాగా అలరించనున్నాయి. మరి ఆ విశేషాలేంటో ఇక్కడ చూడండి.
భయపెడుతూ నవ్వులు పూయించే 'రాకాస'
సంగీత్ శోభన్, నయన్ సారిక జంటగా నటించిన హారర్ కామెడీ ఎంటర్టైనర్ 'రాకాస'. నిహారిక కొణిదెల నిర్మించిన ఈ చిత్రం ఇటీవలే థియేటర్లలో విడుదలై ప్రేక్షకులను బాగానే నవ్వించింది. ఇప్పుడీ మూవీ శుక్రవారం (మే 1) నుంచి నెట్ఫ్లిక్స్ లో తెలుగుతోపాటు తమిళం, కన్నడ, మలయాళం భాషల్లోనూ స్ట్రీమింగ్ కానుంది.
ఈ రాకాస మూవీ కథ విషయానికి వస్తే.. అమెరికా నుంచి పెళ్లి కోసం సొంతూరికి వచ్చిన ఓ యువకుడు, అనుకోకుండా ఆ ఊరి కోటలో ఉన్న 'బ్రహ్మ రాక్షసుడి'కి బలిగా వెళ్లాల్సి వస్తుంది. అక్కడ అతను ఎదుర్కొన్న వింత పరిస్థితులు, వెన్నెల కిషోర్, గెటప్ శ్రీనుల కామెడీ టైమింగ్ ఈ సినిమాకు ప్రధాన ఆకర్షణ. హారర్ అంశాలకు తోడు వినోదం పుష్కలంగా ఉండటంతో ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్కు ఇది మంచి ఛాయిస్ కానుంది.
వేగంతో సాగే ఎమోషనల్ జర్నీ 'బైకర్'
యంగ్ హీరో శర్వానంద్ ప్రధాన పాత్రలో నటించిన పక్కా స్పోర్ట్స్ యాక్షన్ డ్రామా 'బైకర్'. ఇండియాలోనే మొట్టమొదటి 'మోటోక్రాస్ రేసింగ్' నేపథ్యంలో తెరకెక్కిన ఈ చిత్రానికి అభిలాష్ రెడ్డి దర్శకత్వం వహించారు. ఈ సినిమా కూడా శుక్రవారం నుంచే నెట్ఫ్లిక్స్ లో తెలుగు సహా కన్నడ, తమిళం, మలయాళం, హిందీ భాషల్లో స్ట్రీమింగ్ కానుంది.
ఈ సినిమా కోసం శర్వానంద్ ఏకంగా 22 కిలోల బరువు తగ్గి మేకోవర్ అవ్వడం గమనార్హం. తండ్రి కొడుకుల మధ్య ఉండే ఎమోషన్స్, రేసింగ్ ట్రాక్ మీద సాగే అడ్రినలిన్ రష్ సీక్వెన్స్ ప్రేక్షకులను కట్టిపడేస్తాయి. సీనియర్ నటుడు రాజశేఖర్ ఈ సినిమాలో శర్వానంద్ తండ్రిగా కీలక పాత్రలో నటించడం మరో విశేషం. థియేటర్లలో మంచి టాక్ తెచ్చుకున్న ఈ సినిమాకు ఓటీటీలో మరింత మంచి ఆదరణ దక్కుతుందని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)
1. రాకాస, బైకర్ సినిమాలు ఏ ఓటీటీలో స్ట్రీమింగ్ అవుతున్నాయి?
ఈ రెండు సినిమాలు నెట్ఫ్లిక్స్ (Netflix) లో అందుబాటులోకి వస్తున్నాయి.
2. రాకాస, బైకర్ సినిమాల ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ ఎప్పుడు?
ఈ శుక్రవారం నుంచి అంటే మే 1, 2026 నుంచి ఈ రెండు చిత్రాలు డిజిటల్ స్క్రీన్పై అందుబాటులో ఉంటాయి.
3. 'బైకర్' సినిమాలో శర్వానంద్ కాకుండా ఇంకా ఎవరెవరు నటించారు?
శర్వానంద్తో పాటు రాజశేఖర్, మాళవిక నాయర్, అతుల్ కుల్కర్ణి ప్రధాన పాత్రల్లో నటించారు. దీనికి జిబ్రాన్ సంగీతం అందించారు.
హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు.