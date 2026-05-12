Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Telugu OTT: ఓటీటీలోకి లేటెస్ట్ తెలుగు యాక్షన్ డ్రామా.. రాజీవ్ కనకాల కీలకపాత్రలో.. ఐఎండీబీలో 7.7 రేటింగ్

    Telugu OTT: సన్ నెక్స్ట్ వేదికగా మే 15 నుండి లేటెస్ట్ తెలుగు యాక్షన్ డ్రామా 'తెరచాప' సినిమా స్ట్రీమింగ్ కానుంది. రాజీవ్ కనకాల ప్రధాన పాత్రలో నటించిన ఈ కోస్టల్ యాక్షన్ డ్రామా తండ్రీకొడుకుల సెంటిమెంట్‌తో సాగనుంది.

    May 12, 2026, 22:10:26 IST
    By Hari Prasad S, Hyderabad
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    Telugu OTT: ఓటీటీ ప్రేక్షకులకు మరో ఆసక్తికరమైన కంటెంట్ అందుబాటులోకి రాబోతోంది. ప్రముఖ డిజిటల్ ప్లాట్‌ఫామ్ 'సన్ నెక్స్ట్' (Sun NXT) మే నెలలో వరుస సినిమాలతో ప్రేక్షకులను అలరిస్తోంది. తాజాగా కోస్టల్ బ్యాక్‌డ్రాప్‌లో తెరకెక్కిన పవర్ ఫుల్ యాక్షన్ డ్రామా 'తెరచాప' డిజిటల్ విడుదల తేదీని మేకర్స్ ఖరారు చేశారు.

    Telugu OTT: ఓటీటీలోకి లేటెస్ట్ తెలుగు యాక్షన్ డ్రామా.. రాజీవ్ కనకాల కీలకపాత్రలో.. ఐఎండీబీలో 7.7 రేటింగ్
    Telugu OTT: ఓటీటీలోకి లేటెస్ట్ తెలుగు యాక్షన్ డ్రామా.. రాజీవ్ కనకాల కీలకపాత్రలో.. ఐఎండీబీలో 7.7 రేటింగ్

    మే 15వ తేదీ నుండి ఈ సినిమా కేవలం సన్ నెక్స్ట్‌లో మాత్రమే స్ట్రీమింగ్ కానుంది. ఈ మేరకు సన్ నెక్స్ట్ తన అధికారిక సోషల్ మీడియా వేదికగా సినిమాకు సంబంధించిన అప్‌డేట్‌ను పంచుకుంది.

    సముద్రం సాక్షిగా సాగే యుద్ధం

    "ముందుకు సాగేందుకు ఒక పోరాటం.. రక్తం.. పడవ.. యుద్ధం" అనే క్యాప్షన్లతో ఈ సినిమాపై అంచనాలను పెంచారు. తీరప్రాంతం నేపథ్యంలో సాగే మనుషుల జీవితాలు, వారి మధ్య ఉండే సంఘర్షణలను దర్శకుడు జోయల్ జార్జ్ చాలా సహజంగా తెరకెక్కించారు.

    ఒక మత్స్యకార కుటుంబం ఎదుర్కొనే సవాళ్లు, ఆ కుటుంబ గౌరవం కోసం జరిగే పోరాటమే ఈ సినిమా ఇతివృత్తం. ముఖ్యంగా సముద్రం వేదికగా జరిగే యాక్షన్ సీక్వెన్సులు ప్రేక్షకులకు సరికొత్త అనుభూతిని ఇస్తాయని చిత్ర యూనిట్ చెబుతోంది.

    రాజీవ్ కనకాల కీలక పాత్రలో..

    విలక్షణ నటుడు రాజీవ్ కనకాల ఈ సినిమాలో ఒక అత్యంత ప్రాముఖ్యత కలిగిన పాత్రలో కనిపించబోతున్నారు. ఆయన తన నటనతో సినిమాకు వెన్నెముకగా నిలిచారు. తండ్రీకొడుకుల మధ్య ఉండే అనుబంధం, బాధ్యతలు, వారు ఎదుర్కొనే శత్రువుల చుట్టూ కథ తిరుగుతుంది.

    రాజీవ్ కనకాలతో పాటు దుర్గం కైలాష్, నవీన్ రాజ్ శంకరాపు, జగదీష్ ప్రతాప్, రాకీ, శ్రీలు, పూజా సుహాసిని వంటి ప్రతిభావంతులైన నటీనటులు ఈ చిత్రంలో కీలక పాత్రలు పోషించారు. వీరంతా తమ నటనతో తీరప్రాంత మనుషుల సహజత్వాన్ని ప్రతిబింబించారు.

    సినిమాలోని విజువల్స్, సంగీతం కోస్టల్ డ్రామాకు తగినట్లుగా ఉన్నాయి. సముద్రపు అలల మధ్య చిత్రీకరించిన సన్నివేశాలు సినిమాకు ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలవనున్నాయి. జానర్ పరంగా చూస్తే ఇది కేవలం యాక్షన్ మాత్రమే కాకుండా బలమైన సెంటిమెంట్ కలిగిన డ్రామాగా రూపొందింది. కమర్షియల్ ఎలిమెంట్స్ తో పాటు వాస్తవికతకు దగ్గరగా ఉండే కథలను ఇష్టపడే ప్రేక్షకులకు 'తెరచాప' ఒక మంచి ఆప్షన్ కానుంది.

    సన్ నెక్స్ట్ ఎక్స్‌క్లూజివ్

    సన్ నెక్స్ట్ ఇటీవల చిన్న సినిమాలకు, వైవిధ్యమైన కంటెంట్‌కు పెద్ద పీట వేస్తోంది. అందులో భాగంగానే 'తెరచాప'ను నేరుగా డిజిటల్ వేదికపైకి తీసుకువస్తోంది. మే 15 నుండి ఈ చిత్రం తెలుగు ప్రేక్షకులకు అందుబాటులోకి రానుంది. సముద్రపు నేపథ్యంలో సాగే గ్రిప్పింగ్ యాక్షన్ డ్రామాలను ఇష్టపడేవారు ఈ సినిమాను తమ వాచ్ లిస్ట్‌లో చేర్చుకోవచ్చు.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQ)

    తెరచాప సినిమా ఏ ఓటీటీలో విడుదల అవుతోంది?

    ఈ సినిమా మే 15, 2026 నుండి సన్ నెక్స్ట్ (Sun NXT) యాప్‌లో స్ట్రీమింగ్ కానుంది.

    ఈ సినిమాలో రాజీవ్ కనకాల పాత్ర ఏమిటి?

    రాజీవ్ కనకాల ఇందులో ఒక కీలకమైన పాత్రలో నటించారు. సినిమాలోని తండ్రీకొడుకుల సెంటిమెంట్‌కు ఆయన పాత్రే ప్రధాన ఆధారం.

    ఈ సినిమా ఏ జానర్‌కు చెందినది?

    ఇది కోస్టల్ బ్యాక్‌డ్రాప్‌లో సాగే పక్కా యాక్షన్ అండ్ ఎమోషనల్ డ్రామా.

    • Hari Prasad S
      ABOUT THE AUTHOR
      Hari Prasad S

      హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్‌లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్‌లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్‌లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్‌టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్‌డేట్స్‌ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More

    recommendedIcon
    Home/Entertainment/Telugu OTT: ఓటీటీలోకి లేటెస్ట్ తెలుగు యాక్షన్ డ్రామా.. రాజీవ్ కనకాల కీలకపాత్రలో.. ఐఎండీబీలో 7.7 రేటింగ్
    Home/Entertainment/Telugu OTT: ఓటీటీలోకి లేటెస్ట్ తెలుగు యాక్షన్ డ్రామా.. రాజీవ్ కనకాల కీలకపాత్రలో.. ఐఎండీబీలో 7.7 రేటింగ్
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes