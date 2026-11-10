OTT Thriller: ఓటీటీలోకి ప్రియమణి థ్రిల్లర్ మూవీ.. రూ.5 కోట్లు, ఓ క్రిస్మస్ రాత్రి ఏం జరిగిందంటే.. ఇక్కడ చూడండి
OTT Thriller: బాలీవుడ్ హీరో అర్జున్ రాంపాల్, సౌత్ నటి ప్రియమణి కాంబినేషన్లో తెరకెక్కిన సస్పెన్స్ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ మూవీ 'ది బ్లైండ్ గేమ్' (The Blind Game) డిజిటల్ స్ట్రీమింగ్కు సిద్ధమైంది. దివంగత దర్శకుడు సంగీత్ శివన్ చివరి చిత్రంగా వస్తున్న ఈ మూవీ నవంబర్ 11 నుంచి ‘జీ5’లో స్ట్రీమింగ్ కానుంది.
OTT Thriller: ఓటీటీలోకి మరో థ్రిల్లర్ మూవీ రాబోతోంది. ఊహించని మలుపులు, మిస్టరీ ఇన్వెస్టిగేషన్తో సాగే సినిమాలు డిజిటల్ స్క్రీన్పై విశేష ఆదరణ పొందుతుంటాయి. అలా క్రైమ్, సస్పెన్స్, మానవ సంబంధాల కలబోతగా తెరకెక్కిన సరికొత్త హిందీ థ్రిల్లర్ మూవీ 'ది బ్లైండ్ గేమ్' (The Blind Game).
బాలీవుడ్ స్టార్ నటుడు అర్జున్ రాంపాల్, జాతీయ అవార్డు గ్రహీత, దక్షిణాది స్టార్ నటి ప్రియమణి ప్రధాన పాత్రల్లో నటించిన ఈ సినిమా నవంబర్ 11న ప్రముఖ ఓటీటీ వేదిక 'జీ5' (ZEE5) లోకి అడుగుపెడుతోంది.
ది బ్లైండ్ గేమ్ స్టోరీ: క్రిస్మస్ రాత్రి మలుపు తిరిగిన రూ. 5 కోట్ల డ్రామా
'ది బ్లైండ్ గేమ్' సినిమా కథ ఎంతో ఆసక్తికరంగా, ఉత్కంఠభరితంగా సాగుతుంది. ఒక క్రిస్మస్ రాత్రి కొందరు స్నేహితుల బృందం అనుకోకుండా ఒక ప్రమాదకరమైన పరిస్థితిలో చిక్కుకుంటుంది. అదే సమయంలో రూ. 5 కోట్ల నగదు, ఒక పవర్ ఫుల్ క్రైమ్ సిండికేట్ ఈ కథలోకి ప్రవేశిస్తాయి.
ఒక ఆత్మహత్య మిస్టరీగా ప్రారంభమయ్యే ఈ కేసును ఒక ఐపీఎస్ అధికారి విచారణ చేపట్టడంతో కథ ఊహించని మలుపులు తిరుగుతుంది. ప్రతి ఒక్కరి కథల్లోనూ అసలు నిజాలు, వాటి వెనుక ఉన్న స్వార్థాలు, రహస్యాలు బయటపడటం మొదలవుతాయి. పక్కాగా ప్లాన్ చేసిన ఈ మైండ్ గేమ్లో చివరికి ఎవరు గెలిచారు? ఆ రూ. 5 కోట్ల వెనుక ఉన్న అసలు రహస్యమేమిటి? అనేది ఈ సినిమా అసలు స్టోరీ.
దివంగత దర్శకుడు సంగీత్ శివన్ చివరి సినిమా
ఈ సినిమాకు ఒక ప్రత్యేకమైన ప్రాముఖ్యత ఉంది. ప్రముఖ దర్శకుడు సంగీత్ శివన్ (Sangeeth Sivan) దర్శకత్వం వహించిన చివరి చిత్రం ఇది. ఆయన దర్శకత్వంలో వచ్చిన ఈ ఆఖరి ప్రాజెక్ట్ ఒక పవర్ఫుల్ విజువల్ ఎక్స్పీరియన్స్ను అందిస్తుందని చిత్ర బృందం ధీమా వ్యక్తం చేస్తోంది.
ఈ చిత్రాన్ని థండర్స్కై ఎంటర్టైన్మెంట్, సోహమ్ రాక్స్టార్ ఎంటర్టైన్మెంట్ బ్యానర్లపై సృష్టి శర్మ, కుశాగ్ర శర్మ, దీపక్ ముకుత్, హునర్ ముకుత్ సంయుక్తంగా నిర్మించారు. అర్జున్ రాంపాల్, ప్రియమణితో పాటు ఆకాష్ మఖీజా, రోహిత్ చందేల్ ఇతర ముఖ్య పాత్రలలో నటించారు.
ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ సమగ్ర వివరాలు
సినిమా పేరు: ది బ్లైండ్ గేమ్ (The Blind Game)
ప్రధాన నటీనటులు: అర్జున్ రాంపాల్, ప్రియమణి, ఆకాష్ మఖీజా, రోహిత్ చందేల్
దర్శకత్వం: సంగీత్ శివన్
జోనర్: క్రైమ్ సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్
ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్: జీ5 (ZEE5)
స్ట్రీమింగ్ తేదీ: నవంబర్ 11, 2026
మిస్టరీ, థ్రిల్, మైండ్ గేమ్స్ ఇష్టపడే సీన్స్ లవర్స్కు 'ది బ్లైండ్ గేమ్' ఒక మంచి ఛాయిస్ కానుంది. నవంబర్ 11 నుంచి జీ5 లో ప్రారంభం కానున్న ఈ థ్రిల్లర్ డ్రామాను మీ వాచ్లిస్ట్లో చేర్చుకోవడం మరచిపోకండి.
- ABOUT THE AUTHORHari Prasad S
హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్డేట్స్ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More