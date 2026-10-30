Zee5 OTT: జీ5 ఓటీటీలో నవంబర్ ధమాకా.. తెలుగు సహా 8 భాషల్లో సినిమాలు, వెబ్ సిరీస్ జాతర.. శ్రీమతి నుంచి ఆ థ్రిల్లర్ వరకు..
Zee5 OTT: ప్రముఖ డిజిటల్ ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్ 'జీ5' రాబోయే నవంబర్ 2026 నెల కోసం తమ బిగ్గెస్ట్ కంటెంట్ వాచ్లిస్ట్ను అధికారికంగా విడుదల చేసింది. తెలుగు, హిందీ, తమిళం, కన్నడ, మలయాళం, బంగ్లా, మరాఠీ, ఇంగ్లీష్తో సహా ఏకంగా 8 ప్రధాన భాషల్లో సినిమాలు, వెబ్ సిరీస్లు, కిడ్స్ షోలు స్ట్రీమింగ్ కానున్నాయి.
Zee5 OTT: స్మార్ట్ఫోన్, డిజిటల్ స్క్రీన్ల యుగంలో ఓటీటీ వీక్షకులకు ప్రతీ నెల సరికొత్త వినోదాన్ని అందించడంలో ముందుంటుంది జీ5 (ZEE5). నవంబర్ నెల ఆరంభమవుతున్న సందర్భంగా తమ సబ్స్క్రైబర్లను అలరించేందుకు భారీ ప్రణాళికతో సిద్ధమైంది. సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్స్, క్రైమ్ డ్రామాలు, రొమాంటిక్ కామెడీలు, కిడ్స్ యానిమేషన్ షోలతో పాటు అంతర్జాతీయ స్పోర్టింగ్ యాక్షన్తో కూడిన 'నవంబర్ 2026 అప్నెక్స్ట్' (Up Next On ZEE5) లైనప్ను జీ5 సోషల్ మీడియా ద్వారా పంచుకుంది. ఈ నవంబర్లో జీ5లో విడుదల కాబోయే భాషల వారీ చిత్రాలు, సిరీస్ల పూర్తి సమాచారం ఇక్కడ చూడండి.
1. తెలుగు (Telugu) — శ్రీమతి (Srimathi)
తెలుగు వీక్షకుల కోసం జీ5 ప్రత్యేకంగా 'శ్రీమతి' (Srimathi) అనే ఎమోషనల్ అండ్ ఫ్యామిలీ డ్రామాను స్ట్రీమింగ్కు తీసుకువస్తోంది. కుటుంబ బంధాలు, నేటితరం మహిళా ప్రాధాన్యత నేపథ్యంలో రూపుదిద్దుకున్న ఈ చిత్రం తెలుగు ప్రేక్షకులను విశేషంగా అలరించనుంది.
2. హిందీ (Hindi) — లాస్ట్ మ్యాన్ ఇన్ టవర్, తీన్ తిగాడా
హిందీ కంటెంట్ ప్రియుల కోసం ఈ నెలలో రెండు భారీ ప్రాజెక్ట్లు ఉన్నాయి.
లాస్ట్ మ్యాన్ ఇన్ టవర్ (Last Man In Tower): నగర జీవితం, రియల్ ఎస్టేట్ మాఫియా నేపథ్యంలో సాగే ఆకట్టుకునే డ్రామా సినిమా.
తీన్ తిగాడా (Teen Tigada): యూత్ఫుల్ అండ్ వినోదాత్మకమైన ఒరిజినల్ వెబ్ సిరీస్.
3. తమిళం (Tamil) — ఆక్టోపస్, నూర్ కోడి వానవిల్, తీ కురల్
తమిళ భాషలో ఈ నెల మంచి వినోదం లభించనుంది.
ఆక్టోపస్ (Octopus): గ్రిప్పింగ్ సస్పెన్స్ ఇన్వెస్టిగేటివ్ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ వెబ్ సిరీస్.
నూరు కోడి వానవిల్ (Noor Kodi Vanavil): ఫీల్-గుడ్ ఎమోషనల్ డ్రామా మూవీ.
తీ కురల్ (Thee Kural): ఆసక్తికరమైన నాన్-ఫిక్షన్ రియాలిటీ ప్రోగ్రామ్.
4. కన్నడ (Kannada) — జంగిల్ పవర్ & కార్పొరేట్ లవ్ స్టోరీ
కన్నడ వీక్షకులకు అడ్వెంచర్, రొమాన్స్ కలగలిపిన కంటెంట్ అందుబాటులోకి వస్తోంది.
జంగిల్ పవర్ (Jungle Power): థ్రిల్లింగ్ నాన్-ఫిక్షన్ అడ్వెంచర్ షో.
కార్పొరేట్ లవ్ స్టోరీ (Corporate Love Story): ఆధునిక ఆఫీస్ లైఫ్, రొమాన్స్ బ్యాక్డ్రాప్లో సాగే యూత్ఫుల్ సిరీస్.
5. మలయాళం & మరాఠీ — సత్యమేవ & అఫ్రాతఫ్రి
సత్యమేవ (Sathyameva - మలయాళం): కోర్ట్రూమ్ అండ్ క్రైమ్ నేపధ్యంలో వచ్చే మైండ్-బెండింగ్ మిని సిరీస్.
అఫ్రాతఫ్రి (Afratafri - మరాఠీ): నవ్వుల పువ్వులు పూయించే ఔట్ అండ్ ఔట్ కామెడీ ఎంటర్టైనర్ సినిమా.
6. బంగ్లా & ఇంగ్లీష్ (Bangla & English)
అప్పర్కట్ (Uppercut - బంగ్లా): హై-వోల్టేజ్ యాక్షన్ డ్రామా సిరీస్.
మృగయా 1.5 (Mrigaya 1.5 - బంగ్లా): హారర్ మిస్టరీ థ్రిల్లర్ మూవీ.
కోల్డ్ స్టోరేజ్ (Cold Storage - ఇంగ్లీష్): అంతర్జాతీయ సైన్స్ ఫిక్షన్ అండ్ సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్ చిత్రం.
7. పిల్లల కోసం కిడ్స్ షోలు (KidZ Shows)
చిన్నారుల వినోదం కోసం జీ5 ప్రత్యేకంగా 'బాల్ బార్బరిక్' (Bal Barbarik), 'బంద్ బుధ్ అవర్ బుద్బక్ 2.0' (Bandbudh Aur Budbak 2.0) అనే రెండు కొత్త యానిమేషన్ షోలను స్ట్రీమ్ చేయనుంది.
8. క్రీడాభిమానులకు బిగ్ ట్రీట్ (Live Sports Action)
కేవలం సినిమాలే కాకుండా లైవ్ స్పోర్ట్స్ లవర్స్ కోసం బుండెస్లిగా (Bundesliga), సిరీ ఎ (Serie A) సాకర్ లీగ్లతో పాటు ఫిఫా ఉమెన్స్ U17 వరల్డ్ కప్ (FIFA Women's U17 World Cup), డీపీ వరల్డ్ ILT20 క్రికెట్, వైట్గోల్డ్ సూపర్ లీగ్ కేరళ, డబ్ల్యూఎక్స్ఎమ్ రెజ్లింగ్, కరీబియన్ GLT20 క్రికెట్ పోటీలను జీ5 లైవ్ స్ట్రీమింగ్ చేయనుంది.
- ABOUT THE AUTHORHari Prasad S
హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్డేట్స్ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More