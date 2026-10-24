OTT Must Watch: ఓటీటీలో చూడాల్సిన టాప్ 5 మస్ట్ వాచ్ తెలుగు థ్రిల్లర్స్- హారర్ టు క్రైమ్- నెట్ఫ్లిక్స్ నుంచి హాట్స్టార్
OTT Telugu Thrillers To Watch This Weekend: వీకెండ్ వినోదం కోసం ఎదురుచూస్తున్న మూవీ లవర్స్కు ఓటీటీ సంస్థలు అదిరిపోయే సర్ప్రైజ్ ఇచ్చాయి. బిగ్ యాక్షన్ డ్రామాలు, భయపెట్టే హారర్ థ్రిల్లర్లు నెట్ఫ్లిక్స్, ఆహా, జియో హాట్స్టార్లో ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ అవుతున్నాయి. టాప్ 6 మస్ట్ వాచ్ తెలుగు థ్రిల్లర్స్ ఇవే!
Top 6 Must Watch OTT Telugu Thrillers: వీకెండ్ వచ్చిందంటే చాలు ఓటీటీ వీక్షకులు కొత్త సినిమాల కోసం వేట మొదలుపెడతారు. థియేటర్లలో సందడి ఒకెత్తయితే, ఇళ్లలోనే కూర్చుని వేర్వేరు ఓటీటీల్లో సరికొత్త కంటెంట్ ఆస్వాదించడం మరో అనుభూతి.
టాప్ 5 ఓటీటీ థ్రిల్లర్స్
అందుకు తగ్గట్టే ఈ వారం తెలుగు ప్రేక్షకులను అలరించేందుకు విభిన్న కథాంశాలతో పలు చిత్రాలు, సిరీస్లు డిజిటల్ తెరపైకి వచ్చాయి. యాక్షన్, డ్రామా, హారర్, కామెడీతో పాటు సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్స్ వరకు ప్రతీ రకమైన జోనర్ ఇష్టపడే వారి కోసం ఇంట్రెస్టింగ్గా అనిపించే టాప్ 5 థ్రిల్లర్ సినిమాలు తెలుగులో ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ అవుతున్నాయి.
1. ది ప్యారడైజ్ (The Paradise)
ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్: నెట్ఫ్లిక్స్ (Netflix)
జోనర్: పీరియాడిక్ యాక్షన్ డ్రామా
కథ: 1980ల నాటి హైదరాబాద్ నేపథ్యంతో సాగే కథ ఇది. 14 ఏళ్ల జైలు శిక్ష ముగించుకుని తిరిగి వచ్చిన 'జడల్' (నాని), తన వెనుకబడిన వర్గాన్ని ఓ క్రూరులైన భూస్వాములు (రాఘవ్ జుయల్, మోహన్ బాబు) అణచివేస్తున్నాడని తెలుసుకుంటాడు. తన ప్రజల స్వేచ్ఛ కోసం, కుటుంబ పగ తీర్చుకోవడానికి అతను సాగించిన తిరుగుబాటే ఈ చిత్ర కథాంశం.
2. దహాన్ (Dahaan)
ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్: ఆహా (Aha)
జోనర్: హారర్ థ్రిల్లర్
కథ: ఒక పురాతన భవంతిలోని రహస్య పెట్టె నుంచి విడుదలైన దుష్టశక్తి, 'మను' అనే యువతిని ఆవహిస్తుంది. సమయం మించిపోకముందే ఆ భయంకరమైన శాపం నుంచి ఆ అమ్మాయిని కాపాడేందుకు ఆమె తోబుట్టువులు, ఒక స్థానిక పాస్టర్ కలిసి చేసే పోరాటమే ఈ కథ.
3. అయ్యన మనే 2 (Ayyana Mane 2)
ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్: జీ5 (Zee5)
జోనర్: సస్పెన్స్ మిస్టరీ డ్రామా
కథ: తన తరతరాల భవంతి బాధ్యతలను స్వీకరించిన 'జాజీ'కి బంధువుల నుంచి తీవ్ర వ్యతిరేకత ఎదురవుతుంది. అదే సమయంలో, చనిపోయిన తన అత్తగారి గొంతు ఆమెకు వినిపించడం మొదలవుతుంది. ఆ మరణం సహజమైనది కాదని అత్తగారి ఆత్మ చెప్పడంతో, ఆ భవంతిలో దాగిన రహస్యాలు, కుట్రల వెనుక ఉన్న అసలు సత్యాన్ని బయటపెట్టేందుకు జాజీ ప్రయత్నిస్తుంది.
4. వరం (Varam)
ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్: జియో-హాట్స్టార్ (JioHotstar)
జోనర్: ఫాంటసీ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ డ్రామా
కథ: పేదరికంలో ఉన్న రాజు అనే యువకుడికి ఊహించని విధంగా 'రేపటి వార్తలను ఈరోజే ముందే తెలుసుకునే' విచిత్రమైన శక్తి లభిస్తుంది. ఆ శక్తితో తన పేదరికాన్ని జయించి జీవితాన్ని మార్చుకోవాలని చూస్తాడు. అయితే, విధిని మార్చే క్రమంలో ఎదురయ్యే ప్రమాదకరమైన పరిణామాలు అతని జీవితాన్ని ఎలాంటి మలుపు తిప్పాయనేది మిగతా స్టోరీ.
5. నా వైఫ్ మిస్సింగ్ (Naa Wife Missing)
ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్: ఆహా (Aha)
జోనర్: క్రిమినల్ మిస్టరీ థ్రిల్లర్
కథ: కొత్తగా పెళ్లైన ఒక దంపతుల సంతోషకరమైన జీవితంలో ఊహించని విధంగా భార్య అకస్మాత్తుగా కనిపించకుండాపోతుంది. భర్త పోలీసులను ఆశ్రయించడంతో, ఆమె గతం వెనుక ఉన్న అనేక రహస్యాలు, దాగి ఉన్న సత్యాలు ఒక్కొక్కటిగా బయటపడతాయి. నమ్మకం, అబద్ధాల మధ్య సాగే ఆసక్తికరమైన మిస్టరీ డ్రామా ఇది.
- ABOUT THE AUTHORChetupelli Sanjiv Kumar
చెటుపెల్లి సంజీవ్ కుమార్ ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో సీనియర్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియా రంగంలో ఆయనకు 8 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది. ముఖ్యంగా సినిమా వార్తలు, మూవీ రివ్యూలు, ఓటీటీ కంటెంట్, సీరియల్స్, బుల్లితెరకు సంబంధించిన న్యూస్ అందించడంలో ఆయనది ప్రత్యేక శైలి. సమాచారాన్ని పాఠకులకు ప్రభావవంతంగా చేరవేయడంలో ఆయన ఎప్పుడూ ముందుంటారు. డిజిటల్ మీడియా వేగంగా మారుతున్న తరుణంలో, పాఠకుల అభిరుచులకు అనుగుణంగా నాణ్యమైన కంటెంట్ను రూపొందించడంలో ఆయనది అందెవేసిన చేయి. అందుకే ఆయన అమోఘమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును, అనేకసార్లు కంటెంట్ ఇన్స్టా అవార్డులను అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. ఈయన గతంలో ఈటీవీ భారత్, సాక్షి, ఫిల్మీబీట్ మీడియా సంస్థల్లో పని చేశారు. సినిమా, ప్రాంతీయ వార్తలపై కథనాలు అందించడంతోపాటు ఫిల్మీ రిపోర్టింగ్ చేశారు. కంటెంట్ రాయడం, ఎడిటింగ్తోపాటు వీడియో ఎడిటింగ్, ఎస్ఈవో (SEO) అంశాలపై మంచి పట్టు ఉంది. 2017లో తెలంగాణ యూనివర్సిటీలో జర్నలిజంలో పీజీ చేస్తున్న సమయంలో క్యాంపస్ రిక్రూట్ మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్లో చేరారు. ఈటీవీ భారత్ తెలంగాణ లాంచ్ సమయంలో కీలక పాత్ర పోషించారు. ఆయన అందించిన బులిటెన్స్, న్యూస్ ఆర్టికల్స్తో సదరు వెబ్సైట్ లాంచ్ అవడం విశేషం. అనంతరం ఏడాదికి కంటెంట్ ఎడిటర్గా పని చేస్తూనే యాక్టింగ్ షిఫ్ట్ ఇన్ఛార్జ్ బాధ్యతలు నిర్వర్తించారు. 2023లో హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో చేరిన ఆయన ప్రస్తుతం ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్స్కు సంబంధించిన కథనాలను అందిస్తున్నారు. ప్రతి కథనాన్ని లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు సులభంగా అర్థమయ్యేలా అందించడం సంజీవ్ కుమార్ శైలి.Read More