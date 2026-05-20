OTT Horror Thriller: రెండు ఓటీటీల్లోకి వచ్చేసిన తమిళ హారర్ థ్రిల్లర్ మూవీ.. వికటించే క్షుద్ర పూజ
OTT Horror Thriller: వైవిధ్యమైన కథాంశంతో కోలీవుడ్లో తెరకెక్కిన భయానక హారర్ థ్రిల్లర్ 'సాతాన్: ది డార్క్' (Satan: The Dark) విజయవంతంగా థియేట్రికల్ రన్ను ముగించుకుని ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్లలోకి అడుగుపెట్టింది. ఈ సినిమా ఒకేసారి రెండు ప్లాట్ఫామ్స్ లోకి రావడం విశేషం.
OTT Horror Thriller: హారర్, సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్ సినిమాలను ఇష్టపడే ప్రేక్షకులకు ఒక క్రేజీ అప్డేట్. దర్శకుడు మణికంఠన్ రామలింగం తెరకెక్కించిన సరికొత్త తమిళ హారర్ థ్రిల్లర్ మూవీ 'సాతాన్: ది డార్క్'. ఆకట్టుకునే కథా నేపథ్యంతో రూపొందిన ఈ సినిమా థియేటర్లలో విడుదలైన తర్వాత మంచి అటెన్షన్ తెచ్చుకుంది.
ఇప్పుడు ఈ మూవీ డిజిటల్ లవర్స్ను అలరించేందుకు ఓటీటీ వేదికగా అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఈ సినిమాను ఆహా తమిళంతో పాటు అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియోలోనూ చూడవచ్చు. థియేటర్లలో ఈ మిస్టరీ థ్రిల్లర్ను మిస్ అయిన వారికి ఇది ఒక మంచి అవకాశం.
రెండు కాలాల నేపథ్యంలో సాగే క్షుద్ర పూజల కథ
హారర్ థ్రిల్లర్ మూవీ అయిన 'సాతాన్: ది డార్క్' కథాంశం చాలా విభిన్నంగా ఉంటుంది. ఈ కథ రెండు వేర్వేరు కాలాల (Two Timelines) నేపథ్యంలో సాగుతుంది. ఒక భయంకరమైన క్షుద్ర పూజ, చేతబడి, దాని చుట్టూ ఉన్న అతీతమైన శాపం ఆధారంగా దర్శకుడు ఈ చిత్రాన్ని రూపొందించారు.
బ్రిటీష్ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ కాలంలో 'హస్తినాపురం' అనే కొండ ప్రాంతంలో కొందరు చేసిన ఒక రహస్యమైన క్షుద్ర పూజ ఘోరంగా వికటిస్తుంది. ఆ పూజ తారుమారు కావడంతో, అక్కడ ఒక అత్యంత క్రూరమైన దుష్టశక్తి స్వేచ్ఛగా బయటకు వస్తుంది.
ఆ తర్వాత ఆ ప్రాంతంలో ఎలాంటి పరిణామాలు చోటుచేసుకున్నాయి? ఆ కాలం నాటి శాపానికి, ప్రస్తుత కాలానికి ఉన్న సంబంధం ఏంటి? అనే అంశాలను ఉత్కంఠభరితమైన స్క్రీన్ప్లేతో ఈ సినిమాలో చూపించారు.
సాతాన్ మూవీ విశేషాలు
ఈ హారర్ థ్రిల్లర్ మూవీలో ఫ్రెడరిక్ జాన్, ఆర్య పాలక్ ప్రధాన పాత్రలు పోషించారు. మిగిలిన కీలక పాత్రల్లో కోలీవుడ్ నటీనటులు తమ నటనతో భయపెట్టారు. ఫ్రెడరిక్ జాన్, ఆర్య పాలక్ తోపాటు శ్రీజ రవి, చాందిని తమిళరసన్, మోన బెద్రే నటించారు. ఎడ్వర్డ్ రాజన్ ఈ చిత్రాన్ని ఎక్కడా కాంప్రమైజ్ కాకుండా నిర్మించగా, అశ్విన్ కృష్ణ అందించిన సంగీతం, ముఖ్యంగా బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ సినిమాలోని హారర్ మూడ్ను మరింత రక్తికట్టించింది.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)
1. 'సాతాన్: ది డార్క్' సినిమా ఏ ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్లలో అందుబాటులో ఉంది?
ఈ హారర్ థ్రిల్లర్ మూవీ ప్రస్తుతం 'ఆహా తమిళ్' (Aha Tamil), ‘అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియో’లలో స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది.
2. ఈ సాతాన్ సినిమాకు దర్శకుడు ఎవరు?
ఈ చిత్రాన్ని దర్శకుడు మణికంఠన్ రామలింగం విభిన్నమైన హారర్ కాన్సెప్ట్తో తెరకెక్కించారు.
3. 'సాతాన్: ది డార్క్' సినిమా కథా నేపథ్యం ఏమిటి?
ఈ సినిమా కథ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ కాలం నాటి హస్తినాపురం కొండ ప్రాంతంలో వికటించిన ఒక క్షుద్ర పూజ, దాని వల్ల ఏర్పడిన దుష్టశక్తి శాపం చుట్టూ తిరుగుతుంది. ఇది రెండు వేర్వేరు టైమ్లైన్లలో సాగే కథ.
