OTT Trending:బిగ్ బాస్ ఎలాగో ఫస్ట్ ప్లేస్-మరి జియోహాట్స్టార్లో తెలుగు ఆడియన్స్ తెగ చూసేస్తున్న సినిమాలు ఏవో తెలుసా?
OTT Trending: బిగ్ బాస్ కొత్త సీజన్ స్టార్ట్ అయిందంటే చాలు ఓటీటీ ఆడియన్స్ ఎగబడి మరీ చూస్తారు. అందుకే తెలుగు, తమిళం, మలయాళం, కన్నడ, హిందీ భాషల్లో జియోహాట్స్టార్లో బిగ్ బాస్ ట్రెండింగ్ నంబర్ వన్ గా ఉంటుంది. ఆ షో కాకుండా రెండు సినిమాలను తెలుగు ఆడియన్స్ తెగ చూసేస్తున్నారు. వాటి వివరాలు తెలుసుకోండి.
OTT Trending: కామన్ పీపుల్ కు కూడా దగ్గరైన ఓటీటీ ప్లాట్ ఫామ్ జియోహాట్స్టార్. జియో సిమ్ రీఛార్జులతో పాటు ఈ ఓటీటీ సబ్ స్క్రిప్షన్ కోసం స్పెషల్ ఆఫర్స్ అందించడమూ ఓ కారణమే. అయితే ఇప్పుడు జియోహాట్స్టార్ ఓటీటీలో బిగ్ బాస్ క్రేజ్ కనిపిస్తోంది. అన్ని భాషల్లోనూ ఓటీటీలో బిగ్ బాస్ ట్రెండింగ్ నంబర్ వన్ గా ఉంది.
బిగ్ బాస్ ట్రెండింగ్
జియోహాట్స్టార్ ఓటీటీలో బిగ్ బాస్ కు తిరుగులేదు. తెలుగులో బిగ్ బాస్ 10వ సీజన్ ట్రెండింగ్ నంబర్ వన్ గా కొనసాగుతోంది. తెలుగుతో పాటు తమిళం, కన్నడ, మలయాళం, హిందీ భాషల్లోనూ బిగ్ బాస్ దే హవా. ఆయా భాషల్లో జియోహాట్స్టార్లో ట్రెండింగ్ నంబర్ వన్ గా బిగ్ బాస్ సీజన్లు కొనసాగుతున్నాయి.
ఆ రెండు సినిమాలు
అయితే బిగ్ బాస్ తర్వాత జియోహాట్స్టార్లో తెలుగు ఆడియన్స్ ఎక్కువగా చూస్తున్న రెండు సినిమాలు హాట్ టాపిక్ గా మారాయి. ఇందులో ఒకటి మలయాళ సస్పెన్స్ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ ‘తుడక్కమ్’ కాగా, మరొకటి తెలుగు సైకలాజికల్ హారర్ థ్రిల్లర్ ‘కర్మాఖ్య’ కావడం విశేషం.
సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్
మలయాళం సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్ ‘తుడక్కమ్’ సినిమాను తెలుగు ఆడియన్స్ కూడా తెగ చూసేస్తున్నారు. ఈ మూవీ తెలుగు ఆడియోలోనూ అందుబాటులో ఉంది. ప్రస్తుతం జియోహాట్స్టార్లో తెలుగు ట్రెండింగ్ లో ఈ మూవీ మూడో ప్లేస్ లో ఉంది. సూపర్ స్టార్ మోహన్ లాల్ కూతురు విస్మయ మోహన్ లాల్ తుడక్కమ్ మూవీతో డెబ్యూ చేసింది.
స్కూల్ నుంచి వస్తున్న విద్యార్థినులను క్షేమంగా ఇంటికి చేర్చడంతో ఓ యువతికి ఇబ్బందులు స్టార్ట్ అవుతాయి. ఆమెను ఓ సైకో కిల్లర్ చంపాలనుకుంటాడు. అయితే అనుకోకుండా ఆ అమ్మాయి కనిపించకుండా పోతుంది. మరి ఆ తర్వాత ఏం జరిగింది? ఆ అమ్మాయి తన మార్షల్ ఆర్ట్స్ విద్యతో ఎలా ప్రాణాలు కాపాడుకుంది? అనేది తుడక్కమ్ లో ఉత్కంఠ రేపుతోంది.
హారర్ థ్రిల్లర్
ఇక చిన్న సినిమాగా థియేటర్లలో విడుదలై మంచి రెస్పాన్సే దక్కించుకున్న హారర్ థ్రిల్లర్ ‘కర్మాఖ్య’. జబర్దస్త్ కామెడీ షోలో అదిరే అభిగా అదరగొట్టిన అభినయ కృష్ణ డైరెక్టర్ గా మారి తెరకెక్కించిన మూవీ ఇది. ఈ సినిమాలో ఓ యువతిని నరబలి ఇచ్చేందుకు కొంతమంది ప్రయత్నిస్తారు. చేతబడి, నరబలి లాంటి అంశాలతో ఈ కర్మాఖ్య మూవీ మంచి థ్రిల్లింగ్ ఎక్స్ పీరియన్స్ అందిస్తోంది.
జియోహాట్స్టార్లో తెలుగు ట్రెండింగ్ లో బిగ్ బాస్ 10వ సీజన్ తర్వాత కర్మాఖ్య సెకండ్ ప్లేస్ లో ఉంది. సినిమాల్లో ఫస్ట్ ప్లేస్ లో దూసుకెళ్తోంది.
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