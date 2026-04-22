Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    ఇప్పటికీ గుడిలోకి నో ఎంట్రీ.. తిన్న ప్లేట్లు కడిగించుకున్నారు.. పండుగ వస్తే ఏడ్చేవాళ్లం: పంచాయత్ నటుడి షాకింగ్ కామెంట్స్

    ప్రముఖ వెబ్ సిరీస్ 'పంచాయత్'లో తన నటనతో మెప్పించిన నటుడు వినోద్ సూర్యవంశీ. ఇప్పుడు తన గతాన్ని తలచుకుని భావోద్వేగానికి గురయ్యారు. కర్ణాటకలోని తన స్వగ్రామంలో ఇప్పటికీ కుల వివక్ష కొనసాగుతోందని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.

    Apr 22, 2026, 14:40:25 IST
    By Hari Prasad S, Hyderabad
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    ప్రతిభ ఉంటే ఎవరైనా రాణించవచ్చు.. కానీ ఆ ప్రతిభను గుర్తించే లోపు సమాజం పెట్టే కష్టాలు వర్ణనాతీతం. 'పంచాయత్' వెబ్ సిరీస్‌లో కొత్త సెక్రటరీగా కనిపించి మెప్పించిన వినోద్ సూర్యవంశీ ప్రయాణం కూడా అచ్చం ఇలాంటిదే. వెండితెరపై నవ్వుతూ కనిపించే ఈ నటుడి వెనుక గుండెను పిండేసే కష్టాలు ఉన్నాయని ఎవరూ ఊహించలేదు.

    కర్ణాటకలోని తన స్వగ్రామంలో ఇప్పటికీ అంటరానితనం కోరలు చాచుకునే ఉందని వినోద్ ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. గ్రామంలో దళితులకు, అగ్రవర్ణాలకు వేర్వేరు నివాస ప్రాంతాలు ఉండటం నేటి ఆధునిక కాలంలోనూ కొనసాగుతుండటం మన సామాజిక వెనుకబాటుతనానికి అద్దం పడుతోంది.

    ఊరు ఒకటే.. కానీ మనుషులు వేరు

    "నేను 12 ఏళ్ల వయసులో ఉన్నప్పుడు మా నాన్నతో కలిసి ఒక హోటల్‌కు వెళ్లాను. అక్కడ భోజనం చేసినందుకు డబ్బులు చెల్లించడమే కాకుండా, మా ప్లేట్లు మేమే కడుక్కోవాల్సి వచ్చింది. మా ఊరిలోని దేవాలయంలోకి వెళ్లడానికి మాకు ఇప్పటికీ అనుమతి లేదు" అని వినోద్ తన బాల్యపు చేదు అనుభవాన్ని గుర్తు చేసుకున్నారు. సిద్ధార్థ్ కన్నన్ పాడ్‌కాస్ట్‌లో ఆయన పంచుకున్న ఈ విషయాలు ఇప్పుడు చర్చనీయాంశంగా మారాయి.

    పండుగ వస్తే సంతోషం కాదు.. భయం

    సాధారణంగా పండుగ వస్తుందంటే కొత్త బట్టలు, పిండి వంటల కోసం అందరూ ఆరాటపడతారు. కానీ వినోద్ కుటుంబానికి మాత్రం పండుగ అంటేనే ఒక పీడకల. విపరీతమైన పేదరికం కారణంగా పండుగ జరుపుకునే స్థోమత లేక వారి కుటుంబం పడిన బాధ వర్ణనాతీతం.

    "పండుగలు వస్తే మా అమ్మానాన్నలు ఏడ్చేవారు. ఇతరుల మాదిరిగా పండుగ జరుపుకునే స్థితిలో మేము లేము. అసలు దీపావళి ఎందుకు వస్తుందో కూడా అర్థమయ్యేది కాదు. ఎవరైనా ఏదైనా ఇస్తే తప్ప మా ఇంట్లో పండుగ జరిగేది కాదు" అని ఆయన కంటతడి పెట్టారు. మన చుట్టూ ఉన్న గ్లామర్ ప్రపంచం వెనుక ఇన్ని ఆకలి కేకలు ఉంటాయా అని నెటిజన్లు విస్మయం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

    వాచ్‌మెన్ నుంచి వెండితెర వరకు: ఒక పోరాట యాత్ర

    నటుడిగా నిలదొక్కుకోవడానికి వినోద్ చేయని పని లేదు. ముంబై వంటి నగరాల్లో అవకాశాల కోసం తిరుగుతూ తన కడుపు నింపుకోవడం కోసం వాచ్‌మెన్‌గా కూడా పనిచేశారు. గంటల తరబడి నిలబడి డ్యూటీ చేయడం వల్ల కాళ్లకు బొబ్బలు ఎక్కినా, లక్ష్యం కోసం ఆ కష్టాన్ని భరించారు.

    ఈ ప్రయాణంలోనే ఆయనకు లోకం తీరు అర్థమైంది. మనిషి హోదాను బట్టే సమాజం గౌరవం ఇస్తుందని, చేసే పనిని బట్టి మనుషులను అంచనా వేస్తారని ఆయన గ్రహించారు.

    'పంచాయత్'తో మారిన తలరాత

    ఎన్నో అవమానాలు, ఆకలిని భరించిన వినోద్‌కు 2024 అదృష్ట సంవత్సరంగా మారింది. అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియోలో వచ్చిన 'పంచాయత్' వెబ్ సిరీస్ మూడో సీజన్‌లో ఆయన పోషించిన కొత్త పంచాయతీ కార్యదర్శి పాత్ర ఆయన కెరీర్‌ను మలుపు తిప్పింది.

    ఆ తర్వాత నెట్‌ఫ్లిక్స్‌లో 'యే కాలీ కాలీ ఆంఖేన్'లో పోలీస్ అధికారిగా మెప్పించారు. 'జాలీ ఎల్ఎల్బీ 3', 'థామా' వంటి పెద్ద చిత్రాల్లోనూ ఆయన కీలక పాత్రలు పోషించారు. ఒక సామాన్య దళిత కుటుంబం నుండి వచ్చి, వాచ్‌మెన్‌గా పనిచేసి, నేడు స్టార్ నటుల సరసన నటిస్తున్న వినోద్ ప్రయాణం ఎంతోమంది యువతకు స్ఫూర్తిదాయకం.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)

    1. వినోద్ సూర్యవంశీ ఏ వెబ్ సిరీస్ ద్వారా గుర్తింపు పొందారు?

    వినోద్ సూర్యవంశీ ముఖ్యంగా 'పంచాయత్' (Panchayat) వెబ్ సిరీస్‌లో కొత్త సెక్రటరీ పాత్ర ద్వారా విశేష గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు.

    2. వినోద్ తన గ్రామంలో ఎదుర్కొన్న వివక్ష ఏమిటి?

    తన 12 ఏళ్ల వయసులో ఒక హోటల్‌లో భోజనం చేశాక, తన ప్లేటును తనే కడుక్కోవాల్సి వచ్చిందని, ఇప్పటికీ తన గ్రామంలోని గుడిలోకి దళితులకు ప్రవేశం లేదని ఆయన తెలిపారు.

    3. వినోద్ నటించిన ఇతర ప్రముఖ ప్రాజెక్టులు ఏవి?

    వినోద్ 'యే కాలీ కాలీ ఆంఖేన్', 'జాలీ ఎల్ఎల్బీ 3', 'థామా' వంటి విజయవంతమైన చిత్రాలు, సిరీస్‌లలో నటించారు.

    • Hari Prasad S
      ABOUT THE AUTHOR
      Hari Prasad S

      హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్‌లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్‌లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్‌లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్‌టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్‌డేట్స్‌ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More

    recommendedIcon
    News/Entertainment/ఇప్పటికీ గుడిలోకి నో ఎంట్రీ.. తిన్న ప్లేట్లు కడిగించుకున్నారు.. పండుగ వస్తే ఏడ్చేవాళ్లం: పంచాయత్ నటుడి షాకింగ్ కామెంట్స్
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes