ఇప్పటికీ గుడిలోకి నో ఎంట్రీ.. తిన్న ప్లేట్లు కడిగించుకున్నారు.. పండుగ వస్తే ఏడ్చేవాళ్లం: పంచాయత్ నటుడి షాకింగ్ కామెంట్స్
ప్రముఖ వెబ్ సిరీస్ 'పంచాయత్'లో తన నటనతో మెప్పించిన నటుడు వినోద్ సూర్యవంశీ. ఇప్పుడు తన గతాన్ని తలచుకుని భావోద్వేగానికి గురయ్యారు. కర్ణాటకలోని తన స్వగ్రామంలో ఇప్పటికీ కుల వివక్ష కొనసాగుతోందని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
ప్రతిభ ఉంటే ఎవరైనా రాణించవచ్చు.. కానీ ఆ ప్రతిభను గుర్తించే లోపు సమాజం పెట్టే కష్టాలు వర్ణనాతీతం. 'పంచాయత్' వెబ్ సిరీస్లో కొత్త సెక్రటరీగా కనిపించి మెప్పించిన వినోద్ సూర్యవంశీ ప్రయాణం కూడా అచ్చం ఇలాంటిదే. వెండితెరపై నవ్వుతూ కనిపించే ఈ నటుడి వెనుక గుండెను పిండేసే కష్టాలు ఉన్నాయని ఎవరూ ఊహించలేదు.
కర్ణాటకలోని తన స్వగ్రామంలో ఇప్పటికీ అంటరానితనం కోరలు చాచుకునే ఉందని వినోద్ ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. గ్రామంలో దళితులకు, అగ్రవర్ణాలకు వేర్వేరు నివాస ప్రాంతాలు ఉండటం నేటి ఆధునిక కాలంలోనూ కొనసాగుతుండటం మన సామాజిక వెనుకబాటుతనానికి అద్దం పడుతోంది.
ఊరు ఒకటే.. కానీ మనుషులు వేరు
"నేను 12 ఏళ్ల వయసులో ఉన్నప్పుడు మా నాన్నతో కలిసి ఒక హోటల్కు వెళ్లాను. అక్కడ భోజనం చేసినందుకు డబ్బులు చెల్లించడమే కాకుండా, మా ప్లేట్లు మేమే కడుక్కోవాల్సి వచ్చింది. మా ఊరిలోని దేవాలయంలోకి వెళ్లడానికి మాకు ఇప్పటికీ అనుమతి లేదు" అని వినోద్ తన బాల్యపు చేదు అనుభవాన్ని గుర్తు చేసుకున్నారు. సిద్ధార్థ్ కన్నన్ పాడ్కాస్ట్లో ఆయన పంచుకున్న ఈ విషయాలు ఇప్పుడు చర్చనీయాంశంగా మారాయి.
పండుగ వస్తే సంతోషం కాదు.. భయం
సాధారణంగా పండుగ వస్తుందంటే కొత్త బట్టలు, పిండి వంటల కోసం అందరూ ఆరాటపడతారు. కానీ వినోద్ కుటుంబానికి మాత్రం పండుగ అంటేనే ఒక పీడకల. విపరీతమైన పేదరికం కారణంగా పండుగ జరుపుకునే స్థోమత లేక వారి కుటుంబం పడిన బాధ వర్ణనాతీతం.
"పండుగలు వస్తే మా అమ్మానాన్నలు ఏడ్చేవారు. ఇతరుల మాదిరిగా పండుగ జరుపుకునే స్థితిలో మేము లేము. అసలు దీపావళి ఎందుకు వస్తుందో కూడా అర్థమయ్యేది కాదు. ఎవరైనా ఏదైనా ఇస్తే తప్ప మా ఇంట్లో పండుగ జరిగేది కాదు" అని ఆయన కంటతడి పెట్టారు. మన చుట్టూ ఉన్న గ్లామర్ ప్రపంచం వెనుక ఇన్ని ఆకలి కేకలు ఉంటాయా అని నెటిజన్లు విస్మయం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
వాచ్మెన్ నుంచి వెండితెర వరకు: ఒక పోరాట యాత్ర
నటుడిగా నిలదొక్కుకోవడానికి వినోద్ చేయని పని లేదు. ముంబై వంటి నగరాల్లో అవకాశాల కోసం తిరుగుతూ తన కడుపు నింపుకోవడం కోసం వాచ్మెన్గా కూడా పనిచేశారు. గంటల తరబడి నిలబడి డ్యూటీ చేయడం వల్ల కాళ్లకు బొబ్బలు ఎక్కినా, లక్ష్యం కోసం ఆ కష్టాన్ని భరించారు.
ఈ ప్రయాణంలోనే ఆయనకు లోకం తీరు అర్థమైంది. మనిషి హోదాను బట్టే సమాజం గౌరవం ఇస్తుందని, చేసే పనిని బట్టి మనుషులను అంచనా వేస్తారని ఆయన గ్రహించారు.
'పంచాయత్'తో మారిన తలరాత
ఎన్నో అవమానాలు, ఆకలిని భరించిన వినోద్కు 2024 అదృష్ట సంవత్సరంగా మారింది. అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియోలో వచ్చిన 'పంచాయత్' వెబ్ సిరీస్ మూడో సీజన్లో ఆయన పోషించిన కొత్త పంచాయతీ కార్యదర్శి పాత్ర ఆయన కెరీర్ను మలుపు తిప్పింది.
ఆ తర్వాత నెట్ఫ్లిక్స్లో 'యే కాలీ కాలీ ఆంఖేన్'లో పోలీస్ అధికారిగా మెప్పించారు. 'జాలీ ఎల్ఎల్బీ 3', 'థామా' వంటి పెద్ద చిత్రాల్లోనూ ఆయన కీలక పాత్రలు పోషించారు. ఒక సామాన్య దళిత కుటుంబం నుండి వచ్చి, వాచ్మెన్గా పనిచేసి, నేడు స్టార్ నటుల సరసన నటిస్తున్న వినోద్ ప్రయాణం ఎంతోమంది యువతకు స్ఫూర్తిదాయకం.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)
1. వినోద్ సూర్యవంశీ ఏ వెబ్ సిరీస్ ద్వారా గుర్తింపు పొందారు?
వినోద్ సూర్యవంశీ ముఖ్యంగా 'పంచాయత్' (Panchayat) వెబ్ సిరీస్లో కొత్త సెక్రటరీ పాత్ర ద్వారా విశేష గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు.
2. వినోద్ తన గ్రామంలో ఎదుర్కొన్న వివక్ష ఏమిటి?
తన 12 ఏళ్ల వయసులో ఒక హోటల్లో భోజనం చేశాక, తన ప్లేటును తనే కడుక్కోవాల్సి వచ్చిందని, ఇప్పటికీ తన గ్రామంలోని గుడిలోకి దళితులకు ప్రవేశం లేదని ఆయన తెలిపారు.
3. వినోద్ నటించిన ఇతర ప్రముఖ ప్రాజెక్టులు ఏవి?
వినోద్ 'యే కాలీ కాలీ ఆంఖేన్', 'జాలీ ఎల్ఎల్బీ 3', 'థామా' వంటి విజయవంతమైన చిత్రాలు, సిరీస్లలో నటించారు.
- ABOUT THE AUTHORHari Prasad S
హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు.