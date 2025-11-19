Edit Profile
    పరిణీతి చోప్రా కొడుకు పేరు నీర్.. ఇంతకీ ఈ పేరుకు అర్థమేంటో తెలుసా?

    పరిణీతి చోప్రా, రాఘవ్ చద్దా జోడీ తమ కొడుక్కి నీర్ అనే పేరు పెట్టారు. తొలిసారి ఆ బాబుతో ఉన్న ఫొటోలను షేర్ చేశారు. ముఖం కనిపించకుండా కేవలం అతని కాళ్లకు ఈ ఇద్దరూ ముద్దు పెడుతున్న ఫొటోలు ఇప్పుడు వైరల్ అవుతున్నాయి.

    Published on: Nov 19, 2025 1:52 PM IST
    By Hari Prasad S, Hyderabad
    బాలీవుడ్ నటి పరిణీతి చోప్రా, ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ (AAP) నాయకుడు రాఘవ్ చద్దా తమ కొడుకు పేరును రివీల్ చేశారు. అతనికి 'నీర్' (Neer) అనే పేరు పెట్టినట్లు సోషల్ మీడియా ద్వారా అనౌన్స్ చేశారు. తమ బాబు కాళ్లకు ముద్దు పెడుతున్న ఫొటోలను ఈ సెలబ్రిటీ కపుల్ షేర్ చేసుకుంది. ఆ ఫొటోలు వైరల్ కావడంతోపాటు అసలు ఆ పేరుకు అర్థమేంటో తెలుసుకోవడానికి అభిమానులు సెర్చ్ చేస్తున్నారు.

    పరిణీతి చోప్రా కొడుకు పేరు నీర్.. ఇంతకీ ఈ పేరుకు అర్థమేంటో తెలుసా? (Instagram: parineetichopra)
    పరిణీతి చోప్రా కొడుకు పేరు నీర్.. ఇంతకీ ఈ పేరుకు అర్థమేంటో తెలుసా? (Instagram: parineetichopra)

    నీర్ అంటే అర్థమేంటి?

    పరిణీతి చోప్రా, రాఘవ్ చద్దా బుధవారం (నవంబర్ 19) తన కొడుకు పేరేంటో చెప్పారు. ఈ పేరును ఓ సంస్కృత శ్లోకం నుంచి పెట్టడం విశేషం. ఈ సందర్భంగా సోషల్ మీడియాలో ఆ శ్లోకంలోని ఒక వాక్యాన్ని షేర్ చేశారు. జలస్య రూపం, ప్రేమస్య స్వరూపం.. తత్ర ఇవ నీర్ అన్నది ఆ శ్లోకం. అంటే నీటి రూపం, ప్రేమ స్వరూపమే ఈ నీర్ అని అర్థం.

    సంస్కృత మూలం నుండి వచ్చిన ‘నీర్’కు నీరు అని ప్రాథమిక అర్థం. నీరు.. స్వచ్ఛత, దైవత్వం, అపరిమితత్వానికి ప్రతీక అని పరిణీతి వర్ణించింది. ఈ పేరు పరిణీతి పేరులోని 'నీ', రాఘవ్ పేరులోని 'ర్' కలయికగా కూడా ఎంచుకున్నట్లు సమాచారం.

    ఈ అనౌన్స్‌మెంట్ తో పాటు ఈ దంపతులు రెండు ఆత్మీయ ఫోటోలను పంచుకున్నారు. ఒక ఫొటోలో దంపతులిద్దరూ తమ బిడ్డ చిన్ని పాదాలపై సున్నితంగా ముద్దుపెడుతుండగా, మరొక ఫొటోలో ప్రేమ, రక్షణకు చిహ్నంగా బిడ్డ పాదాలను తమ చేతుల్లో పట్టుకున్నారు.

    పరిణీతి తన క్యాప్షన్‌లో.. "నిత్యమైన జీవితపు బిందువులో మా హృదయాలు శాంతిని పొందాయి. మేము అతనికి 'నీర్' అని పేరు పెట్టాము - స్వచ్ఛమైన, దైవికమైన, అపరిమితమైన అని అర్థం" అని రాసింది.

    పరిణీతి, రాఘవ్ లవ్ స్టోరీ

    2023 ప్రారంభంలో ఢిల్లీలో పరిణీతి, రాఘవ్ కలిసి కనిపించడంతో ఊహాగానాలు మొదలయ్యాయి. లండన్‌లో జరిగిన ఒక కార్యక్రమంలో వారిద్దరూ కలుసుకున్నట్లు, అక్కడి నుండి వారి ప్రయాణం మొదలైనట్లు సమాచారం. అదే ఏడాది మేలో ఢిల్లీలోని కపూర్తలా హౌస్‌లో నిశ్చితార్థంతో వారి బంధాన్ని ధృవీకరించారు.

    ఇక అదే ఏడాది సెప్టెంబర్ 23న ఉదయపూర్‌లోని ఒక ప్యాలెస్‌లో సాంప్రదాయ వివాహ వేడుకతో పరిణీతి, రాఘవ్ ఒక్కటయ్యారు. ఇక పరిణీతి కెరీర్ విషయానికి వస్తే ఆమె చివరగా 'అమర్ సింగ్ చమ్కీలా' మూవీలో కనిపించి, తన నటనకు ప్రశంసలు అందుకుంది.

    ఆమె తర్వాత నెట్‌ఫ్లిక్స్‌లో విడుదల కానున్న ఇంకా పేరు పెట్టని మిస్టరీ థ్రిల్లర్ సిరీస్‌లో (తహిర్ రాజ్ భాసిన్, జెన్నిఫర్ వింగెట్‌తో కలిసి), 'జుగల్‌బందీ' అనే హిందీ మూవీలో నటించనుంది. నెట్‌ఫ్లిక్స్ వెబ్ సిరీస్ చిత్రీకరణ పూర్తయింది.

