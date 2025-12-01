ఈ ఏడాది రెండు సినిమాల్లో కనిపించిన పవన్ కల్యాణ్ ఇక ఇప్పుడు హరీష్ శంకర్ డైరెక్షన్ లో మరో మూవీతో రాబోతున్నాడు. ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ అనే ఆ సినిమా వచ్చే ఏడాది రిలీజ్ కు సిద్ధమవుతుండగా.. మూవీ టీమ్ ఫస్ట్ సింగిల్ రిలీజ్ చేయడానికి రెడీ అవుతోంది.
ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ ఫస్ట్ సింగిల్
పవన్ కల్యాణ్ నటిస్తున్న ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ నుంచి ఫస్ట్ సింగిల్ త్వరలోనే రానుందంటూ సోమవారం (డిసెంబర్ 1) ఓ అదిరిపోయే అప్డేట్ ఇచ్చింది మైత్రీ మూవీ మేకర్స్. అయితే దీనికి యాడ్ చేసిన వీడియో పవన్ ఫ్యాన్స్ ను ఖుషీ చేస్తోంది. ఇందులో పవర్ స్టార్ ఆ సాంగ్ లోని స్టెప్స్ ప్రాక్టీస్ చేస్తున్న ఓ బిహైండ్ ద సీన్స్ వీడియోను షేర్ చేశారు.
అందులో పవన్ స్టైలిష్ లుక్ లో కనిపిస్తూ అదిరిపోయే స్టెప్పులు వేయడం చూడొచ్చు. డైరెక్టర్ హరీష్ శంకర్ అతడు వేసిన స్టెప్పులు చూసి తెగ నవ్వడం, అది చూసి పవర్ స్టార్ కూడా పగలబడి నవ్వడం వీడియోలో కనిపిస్తోంది. డిసెంబర్ నెలలోని ఇంగ్లిష్ పదాల్లో డీసీఎం అనే అక్షరాలను హైలైట్ చేస్తూ.. ఫస్ట్ సింగిల్ త్వరలోనే రానుందని మేకర్స్ వెల్లడించారు.
మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ ట్వీట్ ఇలా..
ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ మూవీని నిర్మిస్తున్న మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ సంస్థ చేసిన ట్వీట్ ఇప్పుడు వైరల్ అవుతోంది. “మీరు ప్రేమించే ఎనర్జీ.. మీరు ఎంజాయ్ చేసే డ్యాన్స్.. మీరు సెలబ్రేట్ చేసుకునే ఆటిట్యూడ్.. మీరు పూజించే మనిషి.. వీటన్నింటినీ ఒక్క పాటలో ఉండేలా చూసుకున్న మా కల్ట్ కెప్టెన్ హరీష్ శంకర్.. ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ ఫస్ట్ సింగిల్ అనౌన్స్మెంట్ అతి త్వరలోనే.. డిసెంబర్ నెలను సెలబ్రేట్ చేసుకోండి” అనే క్యాప్షన్ తో ట్వీట్ చేసింది.
దేవీశ్రీ ప్రసాద్ ఈ సినిమాకు మ్యూజిక్ అందిస్తున్నాడు. ఇక డైరెక్టర్ దశరథ్ ఈ సినిమాకు స్క్రీన్ ప్లే అందిస్తుండటం విశేషం. రవిశంకర్, నవీన్ యెర్నేని కలిసి మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ బ్యానర్లో ఈ సినిమాను నిర్మిస్తున్నారు.
