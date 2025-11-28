Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    క్రేజీ బజ్.. పవన్ కల్యాణ్‌తో కాదు అల్లు అర్జున్‌తో లోకేష్ కనగరాజ్ తొలి తెలుగు మూవీ.. కథ కూడా విన్న ఐకాన్ స్టార్!

    అల్లు అర్జున్ మరో తమిళ డైరెక్టర్ తో చేతులు కలపబోతున్నట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. అట్లీతో మూవీతో తర్వాత మరో స్టార్ తమిళ డైెరెక్టర్ లోకేష్ కనగరాజ్ తో బన్నీ ఓ పాన్ ఇండియా సినిమా చేస్తున్నాడని, ఇప్పటికే కథ కూడా విన్నాడని తమిళ మీడియా చెబుతోంది.

    Published on: Nov 28, 2025 11:00 AM IST
    By Hari Prasad S, Hyderabad
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    తమిళ దర్శకుడు లోకేష్ కనగరాజ్ ప్రస్తుతం హీరోగా మారుతున్నాడు. అరుణ్ మతీశ్వరన్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న 'డీసీ' అనే సినిమా షూటింగ్‌లో బిజీగా ఉన్నాడు. ఈలోపే అతడు నెక్ట్స్ డైరెక్ట్ చేయబోయే సినిమాపై క్రేజీ బజ్ నెలకొంది. తెలుగులో అతడు అల్లు అర్జున్ తో తన తొలి సినిమా చేస్తున్నాడని తమిళ మీడియా చెబుతుండటం విశేషం.

    క్రేజీ బజ్.. పవన్ కల్యాణ్‌తో కాదు అల్లు అర్జున్‌తో లోకేష్ కనగరాజ్ తొలి తెలుగు మూవీ.. కథ కూడా విన్న ఐకాన్ స్టార్!
    క్రేజీ బజ్.. పవన్ కల్యాణ్‌తో కాదు అల్లు అర్జున్‌తో లోకేష్ కనగరాజ్ తొలి తెలుగు మూవీ.. కథ కూడా విన్న ఐకాన్ స్టార్!

    లోకేష్ కథ విన్న అల్లు అర్జున్

    నిజానికి తమిళ స్టార్ డైరెక్టర్ లోకేష్ కనగరాజ్ కూలీ మూవీ తర్వాత తెలుగులో పవన్ కల్యాణ్ తో మూవీ చేస్తున్నాడని వార్తలు వచ్చాయి. తాజాగా పవర్ స్టార్ కాదు ఐకాన్ స్టార్ అల్లు అర్జున్ తో సినిమా చేయబోతున్నాడని, ఇప్పటికే కథ కూడా అతనికి చెప్పాడని పలు రిపోర్టులు చెబుతున్నాయి. లోకేష్ హీరోగా నటించిన తర్వాత 'ఖైదీ 2' మూవీని డైరెక్ట్ చేస్తారని అందరూ అనుకున్నారు. కానీ ఇప్పుడు లోకేష్ కనగరాజ్ ఒక కథను అల్లు అర్జున్‌కు చెప్పినట్లు సమాచారం.

    ఆ కథ అల్లు అర్జున్‌కు కూడా బాగా నచ్చడంతో.. అతని డైరెక్షన్ లో నటించడం ఖాయమని భావిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం అల్లు అర్జున్ తమిళ డైరెక్టరే అయిన అట్లీ డైరెక్షన్ లో ఓ భారీ పాన్ ఇండియాలో మూవీలో నటిస్తున్నాడు. అందులో దీపికా పదుకోన్ కూడా నటిస్తోంది. ఆ తర్వాత బన్నీ ఎవరితో మూవీ చేస్తాడన్నదానిపై ఇప్పటి వరకూ స్పష్టత లేకపోగా.. లోకేష్ కనగరాజ్ పేరు తెరపైకి రావడంతో అభిమానులు ఆశ్చర్యపోతున్నారు.

    లోకేష్ కనగరాజ్.. నెక్ట్స్ ఏంటి?

    లోకేష్ కనగరాజ్.. రజనీకాంత్ తో చేసిన కూలీ మూవీ తీవ్రంగా నిరాశపరిచింది. ఈ మూవీ తర్వాత అతడు తన నెక్ట్స్ సినిమా అనౌన్స్ చేయలేదు. ఇంతలో హీరోగా డీసీ మూవీని అంగీకరించాడు. ఆ తర్వాత కార్తీతో కలిసి ఖైదీ 2 చేస్తాడని అభిమానులు భావించారు. కానీ సడెన్ గా అల్లు అర్జున్ తో మూవీ వార్త తెరపైకి వచ్చింది. ఇదే కాదు కమల్ హాసన్, రజనీకాంత్ కలిసి నటించే సినిమానూ అతడు డైరెక్ట్ చేస్తాడన్న వార్తలు వచ్చినా అదీ నిజం కాదని తేలిపోయింది.

    దీంతో లోకేష్ నెక్ట్స్ మూవీపై ఆసక్తి నెలకొంది. అల్లు అర్జున్ తో మూవీ కోసం అతని టీమ్ తో లోకేష్ చర్చలు జరుపుతున్నట్లు తమిళ మీడియా చెబుతోంది. లోకేష్ కెరీర్లో ఆరు సినిమాలు తీయగా.. కూలీ మినహా మిగిలిన వాటికి మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది. ఈ నేపథ్యంలో అతని నెక్ట్స్ మూవీ ఏంటి? ఎవరితో అన్న చర్చ జోరుగా నడుస్తోంది. దీనిపై అతడు త్వరలోనే స్పష్టత ఇచ్చే అవకాశం ఉంది.

    News/Entertainment/క్రేజీ బజ్.. పవన్ కల్యాణ్‌తో కాదు అల్లు అర్జున్‌తో లోకేష్ కనగరాజ్ తొలి తెలుగు మూవీ.. కథ కూడా విన్న ఐకాన్ స్టార్!
    News/Entertainment/క్రేజీ బజ్.. పవన్ కల్యాణ్‌తో కాదు అల్లు అర్జున్‌తో లోకేష్ కనగరాజ్ తొలి తెలుగు మూవీ.. కథ కూడా విన్న ఐకాన్ స్టార్!
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes