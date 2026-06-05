Peddi Day 1 Collection: ఏపీ, తెలంగాణాల్లో పెద్ది తొలి రోజు వసూళ్లు ఇలా.. ప్రాంతాల వారీగా ఎంత వసూలు చేసిందంటే?
Peddi Day 1 Collection: పెద్ది సినిమా తొలి రోజే రూ.135 కోట్ల గ్రాస్ వసూళ్లతో సంచలనం సృష్టించింది. అయితే ఏపీ, తెలంగాణల్లో ఈ మూవీ వసూళ్లు మరో రేంజ్ లో ఉన్నాయి. రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ప్రాంతాల వారీగా వసూళ్ల వివరాలు ఇక్కడ చూడొచ్చు.
Peddi Day 1 Collection: గ్లోబల్ స్టార్ రామ్ చరణ్ నటించిన రూరల్ స్పోర్ట్స్ డ్రామా ‘పెద్ది’ బాక్సాఫీస్ దగ్గర సరికొత్త చరిత్ర సృష్టిస్తోంది. టాలెంటెడ్ డైరెక్టర్ బుచ్చిబాబు సానా దర్శకత్వంలో జూన్ 4, 2026న ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చిన ఈ సినిమా, ట్రేడ్ వర్గాల అంచనాలను దాటేసి భారీ ఓపెనింగ్స్ రాబట్టింది. మొదటి రోజే ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూ. 135 కోట్ల గ్రాస్ కలెక్ట్ చేసి అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచింది.
పాన్ ఇండియా స్థాయిలో రామ్ చరణ్ స్టార్డమ్ ఏ రేంజ్లో ఉందో 'పెద్ది' ఓపెనింగ్స్ స్పష్టం చేస్తున్నాయి. వీకెండ్ కాకుండా వారం మధ్యలో రిలీజ్ అయినప్పటికీ, ఈ స్థాయి కలెక్షన్లు రావడం మెగా స్టామినాను ప్రూవ్ చేస్తోంది.
ఏపీ, నైజాంలో కలెక్షన్ల మోత
తెలుగు రాష్ట్రాల్లో 'పెద్ది' మానియా మామూలుగా లేదు. తొలి రోజే జీఎస్టీతో కలుపుకుని నైజాం ఏరియాలో రూ. 18.32 కోట్ల భారీ షేర్ రాబట్టి ట్రేడ్ పండితులను ఆశ్చర్యపరిచింది. ఆంధ్రప్రదేశ్లోని మెయిన్ ఏరియాల నుంచి దాదాపు రూ. 19 కోట్ల మేర షేర్ వసూలైంది.
మొదటి రోజు ఏపీ వసూళ్ల (షేర్) వివరాలు
వైజాగ్: రూ. 6 కోట్లు (అంచనా)
తూర్పు గోదావరి: రూ. 4.4 కోట్లు
పశ్చిమ గోదావరి: రూ. 3.5 కోట్లు
కృష్ణా: రూ. 3.3 కోట్లు
నెల్లూరు: రూ. 1.9 కోట్లు
ఈ జాబితాలో సీడెడ్ (రాయలసీమ) లెక్కలు కూడా కలిపితే తొలిరోజు షేర్ నంబర్స్ ఇంకా భారీగా ఉంటాయి. రెండో రోజు కూడా బుకింగ్స్ చాలా బలంగా ఉన్నాయి. రేపు, ఎల్లుండి వీకెండ్ కావడంతో వసూళ్ల జాతర ఖాయంగా కనిపిస్తోంది.
నటీనటులు, టెక్నికల్ బ్రిలియన్స్
చరణ్ సరసన పల్లెటూరి అమ్మాయిగా జాన్వీ కపూర్ అద్భుతమైన నటన కనబరిచింది. కన్నడ స్టార్ శివరాజ్కుమార్, జగపతిబాబు, దివ్యేందు శర్మ, రవికిషన్, బోమన్ ఇరానీ లాంటి పెద్ద కాస్టింగ్ ఈ సినిమాకి మెయిన్ ప్లస్ పాయింట్.
వీటన్నింటికీ మించి ఆస్కార్ విన్నర్ ఏఆర్ రెహమాన్ అందించిన మ్యూజిక్, బ్యాక్ గ్రౌండ్ స్కోర్ సినిమాను వేరే లెవెల్ కి తీసుకెళ్లాయి. వృద్ధి సినిమాస్ నిర్మాణ విలువలు స్క్రీన్ మీద చాలా గ్రాండ్ గా కనిపిస్తున్నాయి.
'పెద్ది' బ్లాక్ బస్టర్ టాక్ కు కారణం ఏంటి?
సాధారణంగా స్టార్ హీరోల సినిమాలకు ఓపెనింగ్స్ రావడం కామన్. కానీ 'పెద్ది' ఫస్ట్ డేనే రూ. 135 కోట్లు రాబట్టడానికి కేవలం చరణ్ క్రేజ్ మాత్రమే కారణం కాదు. కనీస గుర్తింపు లేని ఒక అణగారిన వర్గం కోసం చేసే పోరాటాన్ని బుచ్చిబాబు చాలా ఎమోషనల్ గా తెరపై చూపించాడు.
ఆ ఎమోషనల్ కనెక్ట్ ఆడియన్స్ కు బాగా రీచ్ అయింది. అందుకే మార్నింగ్ షో నుంచే పెద్ది పబ్లిక్ టాక్ సూపర్ పాజిటివ్ గా ఉంది. ఫస్ట్ వీకెండ్ వసూళ్లు ఏ స్థాయిలో ఉంటాయన్నది ఇప్పుడు చరణ్ ఫ్యాన్స్ ఆసక్తిగా ఎదురు చూస్తున్నారు. పాజిటివ్ రివ్యూలతో మూవీ ఓటీటీ రిలీజ్ పైనా ఓ రేంజ్ బజ్ క్రియేట్ అయింది.
గూగుల్ లో ఎక్కువగా అడుగుతున్న ప్రశ్నలు (FAQs)
'పెద్ది' సినిమా ఫ్యామిలీతో కలిసి చూడొచ్చా? (Is Peddi family friendly?)
కచ్చితంగా చూడొచ్చు. ఈ సినిమాలో ఉన్న పల్లెటూరి వాతావరణం, ఎమోషన్స్, ఒక ఊరి ప్రజల పోరాటం ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్ కి బాగా కనెక్ట్ అవుతాయి.
పెద్ది సినిమాలో పోస్ట్ క్రెడిట్ సీన్ ఉందా? (Post credit scene in Peddi?)
సినిమా ఎండ్ టైటిల్స్ పడేటప్పుడు ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ లీడ్ ఇచ్చారు. ఇది భవిష్యత్తులో ఈ స్పోర్ట్స్ డ్రామాకు సీక్వెల్ ఉండబోతుందనే హింట్ లాగా అనిపిస్తుంది.
పెద్ది సినిమా అసలు కథ ఏంటి? (Peddi story explained in Telugu)
కనీస గుర్తింపు లేని ఒక ఊరి ప్రజల హక్కుల కోసం, స్పోర్ట్స్ ను ఆయుధంగా మలచుకుని ఒక యువకుడు చేసిన పోరాటమే ఈ సినిమా అసలు కథ.
- ABOUT THE AUTHORHari Prasad S
హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్డేట్స్ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More